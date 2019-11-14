Посольство Франции в РФ сообщило в МИД своей страны о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
Это было необходимо для решения вопроса о лишении его ордена Почетного легиона.
Ранее сообщалось, что само решение должен будет принять президент Эмманюэль Макрон.
Напомним, что Олег Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки.
Он был в неадекватном состоянии. Соколова доставили с переохлаждением в больницу.
Позднее он признался, что в процессе ссоры убил и расчленил свою бывшую студенту Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях.
11 ноября суд вынес решение об аресте Соколова на два месяца.
Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Это одна из высших наград Франции. Соколов получил орден Почетного легиона в 2003 году.
Фото: twitter.com
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.