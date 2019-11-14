У доцента-расчленителя Соколова могут отобрать орден Почетного легиона

Посольство Франции в РФ сообщило в МИД своей страны о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Это было необходимо для решения вопроса о лишении его ордена Почетного легиона.

Ранее сообщалось, что само решение должен будет принять президент Эмманюэль Макрон.

Напомним, что Олег Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки.

Он был в неадекватном состоянии. Соколова доставили с переохлаждением в больницу.

Позднее он признался, что в процессе ссоры убил и расчленил свою бывшую студенту Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях.

11 ноября суд вынес решение об аресте Соколова на два месяца.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Это одна из высших наград Франции. Соколов получил орден Почетного легиона в 2003 году.

Фото: twitter.com