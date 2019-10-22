Под Ростовом фермеры устроили перестрелку из-за участка для выпаса скота, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что две семьи фермеров с 2010 года судились из-за участка в хуторе Чернозубов. Тогда представитель одной семьи подал иск в суд с целью отсудить право владения участком у другой семьи.
Через суд конфликт так и не был решен, поэтому фермеры решили разобраться друг с другом самостоятельно. Конфликт между фермерами перешел в перестрелку, в которой участвовали не менее 14 членов из обеих семей. Пять человек погибли, двое доставлены в реанимацию.
Участники перестрелки скрылись с места происшествия, они находятся в розыске.
Известно, что стрелявшие скрылись с места происшествия на черном джипе и на вишневой девятке.
Фото: twitter.com
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