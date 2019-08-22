Спасатели в Москве выловили из реки молодого мужчину, который упал в воду. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Как уточняет агентство городских новостей Москва, инцидент произошел вечером вторника, 20 августа, в районе Якиманской набережной на Водоотводном канале Москвы-реки. Мужчина прыгнул в воду, чтобы достать тонувшую сумочку девушки, с которой он прогуливался по набережной. Самостоятельно выбраться на берег он не смог.
Позднее СМИ сообщили, что пострадавшим оказался блогер Владислав Раду, который снимает ролики о знакомствах с девушками, записывает тренировки по кроссфиту. Блогер пообещал подписчикам в Instagram рассказать всю правду об инциденте.
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