В Новосибирске активисты православного движения "Сорок Сороков" заставили прохожего снять футболку с карикатурой на святого.
Об этом сообщается на официальной странице движения в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в метро Новосибирска.
Активисты "Сорока Сороков" сообщают, что инцидент произошел якобы в присутствии полицейских.
По словам участников православного движения, молодой человек сам согласился снять футболку. Активисты отметили, что у молодого жителя Новосибирска была с собой джинсовая куртка. Хорошо, что у него имелся еще один предмет одежды, ведь он "мог бы замерзнуть".
Активисты заявили, что карикатура на святого оскорбила их. Сама ситуация же — "легкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях, давления на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействия государства".
Отметим, что глава движения "Сорок Сороков" Георгий Солдатов одобрил действия новосибирских активистов.
Ранее сообщалось, что казаки и священники из Севастополя снесли местный памятник одуванчику.
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