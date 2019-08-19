Активисты вынудили мужчину снять футболку с оскорбительной карикатурой

В Новосибирске активисты православного движения "Сорок Сороков" заставили прохожего снять футболку с карикатурой на святого.

Об этом сообщается на официальной странице движения в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в метро Новосибирска.

Активисты "Сорока Сороков" сообщают, что инцидент произошел якобы в присутствии полицейских.

По словам участников православного движения, молодой человек сам согласился снять футболку. Активисты отметили, что у молодого жителя Новосибирска была с собой джинсовая куртка. Хорошо, что у него имелся еще один предмет одежды, ведь он "мог бы замерзнуть".

Активисты заявили, что карикатура на святого оскорбила их. Сама ситуация же — "легкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях, давления на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействия государства".

Отметим, что глава движения "Сорок Сороков" Георгий Солдатов одобрил действия новосибирских активистов.

Ранее сообщалось, что казаки и священники из Севастополя снесли местный памятник одуванчику.

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