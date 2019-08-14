Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое количество россиян считают себя последователями православия.
Выяснилось, что больше трети — порядка 37% — молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими. 23% же опрошенных этой возрастной группы относятся к сторонникам православия.
Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет православных, что примечательно, уже в три раза больше — 62%.
В целом же православными, сообщает ВЦИОМ, себя считают большинство опрошенных — 63%.
5% опрошенных заявили социологам из Всероссийского центра исследования общественного мнения о том, что исповедуют ислам. 1% респондентов причислили себя к католикам. Ровно столько же участников опроса считают себя последователями протестантизма.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что треть граждан Российской Федерации верят в существование людей с колдовскими способностями и людей с даром предсказывания будущего.
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