Россиянка не поверила в болезнь сына и решила забрать его из больницы

Жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать своего сына из больницы после того, как ему поставили диагноз "острый аппендицит". Женщина не поверила врачам, написала отказ от госпитализации и устроила скандал в приемном отделении.

Происходившее в медицинском учреждении сняли на видео очевидцы, которые затем выложили запись в группу "Ростов Главный" во "ВКонтакте". На кадрах видно, как женщина обращается к сыну со словами: "Встал быстро, обулся и пошел". Затем она подходит к мальчику и грубо сдергивает его с кушетки. В этот момент старший брат закрывает ребенка от матери, а врачи звонят в полицию.

Позднее стало известно о том, что мальчика прооперировали, а женщина извинилась перед медиками за свое поведение. По ее словам, ребенок любит преувеличивать, а семья сталкивалась с недобросовестной работой врачей.