В Красноярске две женщины попытались убить соседку из-за громкой музыки

Две жительница Красноярска попытались убить свою соседку из-за слишком громкой музыки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.



В момент убийства москвички в лифте диспетчеру поступило несколько вызовов / Новости от 09.11.2018 17:27

Как уточняют в ведомстве, женщинам мешала музыка, которая доносилась с нижнего этажа. Они спустились к своей соседке и стали стучать в дверь. Когда девушка открыла входную дверь, они повалили ее на пол и начали душить. Пострадавшей удалось вырваться и спрятаться у себя в квартире.

Позднее нападавших задержали сотрудники полиции. В отношении женщин завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".