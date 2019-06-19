Полицейские задержали москвича, стрелявшего по прохожим из окна своей квартиры

Столичная полиция задержала 28-летнего мужчину, который из окна своей квартиры на юге Москвы стрелял по прохожим из винтовки. В результате несколько человек получили ранения.



В Петербурге мужчину задержали за стрельбу из окна / Новости от 02.09.2018 23:03

Как пояснили в пресс-службе МВД России, в отделение полиции по району Царицыно поступило сообщение о том, что в больницу была доставлена женщина с огнестрельным ранением. По словам пострадавшей, она почувствовала острую боль и упала на землю, когда находилась во дворе одного из домов.

Несколько дней спустя в полицию поступило схожее сообщение. В больницу с огнестрельным ранением попал мужчина, который также гулял в том же самом дворе.

Позднее полицейским удалось вычислить злоумышленника. Винтовку он успел выбросить в один из водоемов области вместе с патронами. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью". Объяснить причины своего поступка мужчина не смог.