Столичная полиция задержала 28-летнего мужчину, который из окна своей квартиры на юге Москвы стрелял по прохожим из винтовки. В результате несколько человек получили ранения.
Как пояснили в пресс-службе МВД России, в отделение полиции по району Царицыно поступило сообщение о том, что в больницу была доставлена женщина с огнестрельным ранением. По словам пострадавшей, она почувствовала острую боль и упала на землю, когда находилась во дворе одного из домов.
Несколько дней спустя в полицию поступило схожее сообщение. В больницу с огнестрельным ранением попал мужчина, который также гулял в том же самом дворе.
Позднее полицейским удалось вычислить злоумышленника. Винтовку он успел выбросить в один из водоемов области вместе с патронами. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью". Объяснить причины своего поступка мужчина не смог.
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