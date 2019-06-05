Более ста мигрантов спровоцировали массовую драку на западе Боснии и Герцеговины

В центре приема беженцев "Мирал" на западе Боснии и Герцеговины произошла массовая драка мигрантов со стражами правопорядка. В ночь со вторника на среду несколько десятков мигрантов начали проявлять агрессию в адрес полицейских.



В Боснии и Герцеговине толпы мигрантов пытались силой прорваться в Хорватию / Новости от 25.10.2018 10:23

Мигранты бросали в них бутылками, камнями и мусором. Когда правоохранители начали успокаивать нарушителей, началась массовая драка. Полицейским удалось задержать около 20 зачинщиков беспорядков, пострадали трое сотрудников.