В центре приема беженцев "Мирал" на западе Боснии и Герцеговины произошла массовая драка мигрантов со стражами правопорядка. В ночь со вторника на среду несколько десятков мигрантов начали проявлять агрессию в адрес полицейских.
Мигранты бросали в них бутылками, камнями и мусором. Когда правоохранители начали успокаивать нарушителей, началась массовая драка. Полицейским удалось задержать около 20 зачинщиков беспорядков, пострадали трое сотрудников.
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