Опубликован первый космический снимок Нотр-Дам-де-Пари после пожара

Первый снимок собора Парижской Богоматери после пожара, сделанный из космоса, опубликован космической миссией Евросоюза "Коперник". На фото видны провалившаяся кровля и отсутствие одного из шпилей архитектурного памятника.



Хроника пожара в Нотр-Дам де Пари в Париже

Пожар, случившийся в минувший понедельник, был самым крупным за всю историю Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII — XIV веках. Огонь уничтожил деревянные конструкции крыши здания XII — XIII веков, а также воссозданный в XIX веке деревянный шпиль. Для того, чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось около 14 часов. Использование пожарной авиации оказалось невозможным, поскольку это грозило вызвать дополнительные разрушения.

Пожар возник, когда в здании проходили реставрационные работы, так что скульптуры, украшавшие крышу памятника, были к тому времени демонтированы и вывезены в мастерские. По оценке министерства культуры Франции, удалось сохранить по меньшей мере треть из находившихся в соборе произведений искусства.

По оценке французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, на восстановление здания потребуется около миллиарда евро.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о готовности российских специалистов принять участие в реставрационных работах в соборе.

Источник фото: космическая миссия "Коперник"

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