Ректора рязанского вуза арестовали после пышного приема госкомиссии

Ректор Рязанского государственного университета им. СА. Есенина Андрей Минаев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По сообщению пресс-службы суда, руководителю вуза грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Следствие полагает, что ректор выписал фиктивные премии нескольким сотрудникам на сумму 1,2 млн рублей. Эти средства были потрачены на пышный прием комиссии Рособрнадзора, которая прибыла в Рязань в связи с проведением государственной аккредитации университета. В материалах прокурорской проверки указано, что Минаев хотел "расположить проверяющих должностных лиц к благосклонности с целью повлиять на положительный результат".

В суде Андрей Минаев полностью отрицал предъявленные ему обвинения.

"Я не понимаю, какие должностные полномочия я превысил. Вуз — это сложный механизм, решения в котором принимается не одним человеком", — заявил руководитель.

На должность ректора Андрей Минаев был назначен в феврале 2017 года. До этого он работал в университете деканом факультета истории и международных отношений.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле бывшего ректора одной из московских академий Ильи Шутова.

Источник фото: ИА "Медиарязань"

Читайте также

Ректор московского вуза арестован за организацию притонов

Ректор столичного вуза пытался заказать убийство коллеги