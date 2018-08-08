Словачка слушала оперу, мстя соседям за лай собаки

Уроженка небольшого городка Штурово, что в Словакии, придумала оригинальный способ мести своим соседям, чья собака, по ее мнению, слишком громко лаяла. В течение долгих 16 лет словачка слушала на полной громкости оперу Джузеппе Верди "Травиата".

Опера длится всего лишь каких-то несколько минут, но женщина тут же включала ее снова, когда та заканчивалась. И так, по словам местных жителей, с утра до вечера. Из-за этого они даже окрестили ее дом "оперным театром". Правда, с весьма ограниченным репертуаром — чтобы насолить своим соседям, словачка использовала лишь "Травиату".

Любопытно, что инициативная и предприимчивая женщина не прекратила изводить своих соседей даже после того, как их собака умерла. Казалось бы, в таком случае уже можно было пойти на мировую — но нет, вся улица по-прежнему продолжала "наслаждаться" оперой, включенной на полную мощность.

Несколько лет назад мэр городка запретил словачке досаждать своим соседям. Удивительно, но женщина его послушалась и некоторое время действительно не включала оперу. Но потом все же решила снова пристрастить соседей к прекрасному. На этот раз отделаться предупреждением от главы городка ей не удалось — теперь горе-мстительнице грозит от полутора до двух лет тюрьмы.

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