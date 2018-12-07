Петербургский школьник выстрелил в мужчину из-за спора о Великой Отечественной

На улицах культурной столицы России города Санкт-Петербурга школьник вступил в полемику со взрослым жителем города насчет того, как стоит трактовать события Великой Отечественной войны.

17-летний подросток, что примечательно, придерживается крайне правых политических взглядов и, следовательно, точку зрения на события практически столетней давности имеет специфическую. Неудивительно, что мужчина позволил себе не согласиться со своим визави. Школьника же, однако, возмутило то, что оппонент вздумал ему перечить. Разозленный, он выхватил припасенную сигнальную ракетницу и выстрелил 35-летнему петербуржцу прямо в лицо.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в ближайшую больницу. Юного фаната крайне правых политических взглядов задержали и завели уголовное дело по ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации — Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьницу из Санкт-Петербурга не пустили 1 сентября в школу. Все из-за того, что она выкрасила свои волосы в синий цвет.

Также "Правда.Ру" писала о том, что школьник из Санкт-Петербурга решил создать организацию, которая будет защищать права учащихся российских общеобразовательных учреждений. Руководство школы, однако, пыл молодого правозащитника не оценило и обозвало его экстремистом, припугнув работой дворника.

Фото: facebook. com

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