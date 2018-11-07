Большой пес умер от страха перед салютом

В ночь на 5 ноября в Великобритании празднуется день Гая Фокса — английского дворянина, участника знаменитого Порохового заговора. Празднование, горячо любимое многими гражданами Соединенного Королевства, называют еще Ночью костров или же Ночью фейерверков.

В графстве Большой Манчестер в эту знаменательную для британцев ночь скончалась собака породы московская сторожевая. 80-килограммовый пес умер от сердечного приступа, испугавшись громких залпов салютов и фейерверков, что гремели ночью над всей Великобританией.

Об инциденте сообщает британское издание "Daily Mail".

Отмечается, что собака жила в приюте для бездомных животных. Сотрудники приюта решили, что празднование закончилось и выпустили своих подопечных на улицу. Но внезапно кто-то из любителей салютов дал очередной громкий фейерверк, который и стал для несчастного здоровенного пса роковым.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в вестибюле московского метрополитена бездомный натравил своего пса на несшего службу полицейского. Страж правопорядка не растерялся и застрелил собаку. Мнения пользователей социальных сетей о поступке московского сотрудника полиции разделились — кто-то полицейского поддержал, но нашлись и те, кто осудил его.

Фото: pixabay. com

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