На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв

7 июня на военном полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв, есть пострадавшие.

Как сообщили в администрации Кингисеппского района, взрыв произошел на полигоне Министерства обороны, есть пострадавшие.

По данным экстренных служб, на данном полигоне производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что на российских складах боеприпасов за последние пятнадцать лет произошло около 30 взрывов и пожаров. Причина большинства происшествий - человеческий фактор. К примеру, на складе 260-й центральной ракетной артиллерийской базы в Липецкой области сдетонировал 40-килограммовый ящик с порохом, предназначавшийся для утилизации.

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