Убийца полицейского в Чечне ликвидирован при задержании

В Чечне застрелен при задержании подозреваемый в убийстве начальника сельской полиции. Он ликвидирован в ходе спецоперации по его задержанию, сообщает ТАСС.
Ранее судимый 27-летний Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине того же селения. Мужчина "при задержании ответным огнем был уничтожен", сообщил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.
Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди участников спецоперации нет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Чечне полицейские расследуют убийство начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова, которое произошло в среду, 3 января. Преступник убил правоохранителя выстрелом в голову.
Полицейские уже назвали имя предполагаемого убийцы: это уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах.
Застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому.
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