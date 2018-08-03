Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа

Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов найден мертвым в колонии, где отбывал наказание.

Фото: Fotodom.ru

По словам адвоката Розы Магомедовой, причина смерти — остановка сердца, у осужденного были трудности со здоровьем. На этом основании защита даже хотела просить об освобождении, однако сделать этого ей не удалось.

Напомним, что экс-командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республики. Мужчину осудили за убийство местной. Сам Буданов встретил смерть в 2011 года. Через два года присяжные приговорили Темерханова к 15 годам заключения.

Обвинение доказывало, что мужчиной руководила ненависть к военнослужащим, которые участвовали в чеченской операции. Стоит отметить, что процесс судопроизводства останавливали, так как шла проверка по поводу подкупа свидетеля со стороны защиты.

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