Рост преступности в Тунисе подпитывает терроризм

Ограбление банка в тунисском Кассерине 1 августа может быть связано с деятельностью террористической группировки.

Фото: realites.com.tn

Как сообщают местные СМИ, в субботу 1 августа вооруженные грабители напали на коммерческий банк в Кассерине. По словам представителя Министерства внутренних дел Софиена Зааг, расследование еще продолжается и его детали не разглашаются, но возможно, что преступники имеют отношение к одной из террористических группировок, действующих в Тунисе. Это уже не первое подобное ограбление за последнее время: в июле более 60 тыс. динаров были украдены из государственного банка.

Напомним, что Еврокомиссия еще зимой внесла Тунис в список стран, из которых поступает финансирование для террористов, в том числе ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Тогда же были арестованы несколько бандитов, перевозивших припасы и вооружение скрывающимся в горах боевикам, и они явно были не единственными, поддерживающими террористов. В середине июля Национальная комиссия по расследованию случаев террористических и организованных преступлений задержала контрабандистов, которые планировали передать ливийским боевикам более 90 тыс. динаров.

Попытки тунисских властей взять границы и финансовые потоки под контроль пока не увенчались успехом. Так, временное закрытие границы с Ливией привело к транспортному коллапсу и ухудшению торговых отношений между странами. Показательное усиление патрулей и пограничного контроля пока оборачивается лишь проблемами для мирных граждан. Так, с февраля тунисские таможенники не выпускают из порта Сфакс судно Ural, следовавшее из Новороссийска, по причине якобы оказания помощи террористам. Хотя корабль зашел в Тунис случайно из-за попадания в шторм и необходимости срочного ремонта. При этом границы страны все еще нельзя назвать защищенными: 8 июля в результате теракта на границе с Алжиром погибли несколько сотрудников нацгвардии.

Внутри Туниса также наблюдается активизация террористических и бандитских группировок. В конце июля в Суссе был задержан радикальный исламист, попытавшийся напасть на полицейских. Стражам порядка в Джербе повезло меньше — там 12 июля двое из них были ранены боевиками, которые, по одной из версий, готовили теракт на территории отеля.

Фото: img04.rl0.ru

Основной причиной роста террористической угрозы в Тунисе эксперты называют затянувшийся политический кризис: после "арабской весны" страна так и не смогла оправиться от потрясений, нынешнее правительство не пользуется авторитетом граждан, а экономическая ситуация тем временем ухудшается. Зимой по Тунису прошла волна народных волнений и митингов против повышения налогов и безработицы, которые отпугнули значительную часть туристов и инвесторов. Все это ведет только к усугублению кризиса и разрыву международных связей. Очевидно, что самостоятельно решить весь этот комплекс проблем Тунис не в силах, но согласятся ли власти на вмешательство НАТО и ЕС во внутреннюю политику, пока вопрос.