"Управление" и "противоборство" тесно связаны?

Говорят, народ силой оружия не сломить… А правда, что важнее — бомбы или мировоззренческие установки? Прямо скажем: при взгляде на жизнь общества (сотни и более лет) можно увидеть, что существуют способы воздействия на общество, осмысленное применение которых позволяет управлять его жизнью и смертью. Речь идёт о приоритетах (уровнях значимости) противоборства двух различных систем.

Концепция общественной безопасности "Мёртвая вода”

Помнится, еще в 1998 году Министерство образования рекомендовало Концепцию общественной безопасности "Мёртвая вода” для изучения в виде авторских программ и курсов. В государственном журнале "Национальная безопасность и геополитика России” № 6 за 1999 год на сорока с лишним страницах была представлена КОБ "Мёртвая вода” как единственная легитимная концепция государства.

Группа российских ученых-концептуалов выпустила небольшую по объему, весьма доступную для чтения брошюру "ВсЕМ”, специальное приложение к газете "Мера за меру”. В ней-то, собственно, и дано понятие — а что важнее для сохранения безопасности государства, бомбы или мировоззренческие вещи.

Приоритеты как различные способы ведения агрессии

Итак, приоритеты — это, говоря военным языком, различные способы ведения агрессии, войны с целью овладения людскими, природными, энергетическими и другими ресурсами какой-либо страны. Номер уровня (приоритета) отражает мощь, значимость каждого из видов оружия. 4, 5 и 6 приоритеты — это материальное оружие, а 1, 2 и 3 — это информационное оружие.

Одна страна может быть завоёвана другой силой оружия. Если сейчас в Новосибирске на перекрёстках улиц поставить патрули "фрицев” в касках с автоматами, тогда все поймут, что они живут в оккупированной стране. Именно так и воспринимает обыденное сознание людей понятие "оккупация”. С помощью автоматов, танков и самолётов ведутся "горячие” войны. Это оружие 6 приоритета.

Но когда-то "древние экстремисты” поняли, что как быстро завоевал страну на 6 приоритете, так же быстро можно получить ответ. При этом есть возможность погибнуть самому. Кроме этого оказалось, что рабы в завоёванной стране работают плохо, без "энтузиазма”. Поэтому "экстремисты древности” стали совершенствовать способы агрессии, не меняя при этом своих целей: захват ресурсов других стран. Так был "изобретён” 5 приоритет: оружие геноцида. Вспомните, что вы читали выше про индейцев Америки и сравните с тем, что происходит сейчас в России. Самое древнее оружие геноцида — это алкоголь и наркотики. Современные экстремисты достигли в его совершенствовании больших успехов.

Потом изобрели оружие 4 приоритета — экономическое. Оно даёт ещё более устойчивые результаты во времени. С "иглы” вождь может "соскочить”, а из "запоя” — "выйти”. Может и умереть от передозировки. Тогда агрессору надо возиться с новым вождём. А тут дал в долг "вождю” сегодня, а расплачиваться за этот долг будут дети и внуки "вождя” ресурсами своей страны, своего народа. И никакого кровопролития! Всё вполне "культурно”. Поэтому такую агрессию стали называть "культурное сотрудничество”.

С "иглы” сорваться можно, а вот долг отдать невозможно, так как кредитно-финансовая система "древними экстремистами” устроена так, что не "сорвёшься”. Основой её является ростовщический ссудный процент. Применяемая к целым странам и народам в мировом масштабе глобальной сионо-нацистской мафией, эта кредитно-финансовая система в принципе не позволяет выйти из кабалы.

3 приоритет — идеологический. Чтобы народ не разобрался, что с ним делают на 6, 5 и 4 приоритетах "древние экстремисты” создают различные идеологии. С их помощью идёт обработка сознания людей, их оболванивание. В древности "экстремисты” приспособили веру людей Богу для своих интересов — таким инструментом стали религии. Затем появились "светские идеологии”, равно как и "отсутствие идеологии” — это тоже идеология. Всё это каждый из нас исчерпывает на себе. Как? А вот как: "всем надо покаяться за грехи предков, иначе Россию не спасёшь… молись и кайся…”, "деньги делают деньги”, вино в малых количествах очень полезно”, "марихуана не наркотик”, "кто курит Мальборо, тот ковбой” и т. д. и т. п.

Высшие приоритеты

И, наконец, о высших приоритетах.

1 приоритет

Это информация методологическая, которая позволяет различать процессы, протекающие в мироздании (в том числе и человеческом обществе), видеть "общий ход вещей” и "…выводить из оного глубокие предположения, часто оправдываемые временем…” (А. С. Пушкин). То есть, говоря опять же военным языком, "правильно оценивать обстановку и принимать правильные решения”. Соответственно, кто не владеет этим, тот не может "правильно оценивать” и "правильно принимать решения”.

2 приоритет

— хронологический, информация исторического характера. Кто владеет этой информацией, тот может видеть с позиций 1 приоритета направленность всех процессов. В основе нормальной интеллектуальной деятельности лежит нормальное течение физиологических процессов в организме человека. Поэтому факторы, искажающие нормальную функцию и как следствие мировосприятие, память, мышление, — должны быть исключены. Например, вполне понятно, что управление страной в нетрезвом виде исключено. А теперь вспомните Б. Н. Ельцина…

Теперь вы можете увидеть, на каком приоритете "работает” тот или иной политик, партия, движение. Отсюда можно сделать вывод о том, что можно ждать от какого-то "вождя” и его партии, сможет ли эта партия одержать победу, если она всё хочет заиметь силой (6 приоритет) или "экономическими” реформами (4 приоритет), или "духовным возрождением” (3 приоритет). Ответ очевиден. Тот, кто владеет более высокими приоритетом, рано или поздно всегда одержит победу над тем, кто "работает” на низших приоритетах. Вот тебе, политик, и информационная "бомба”…

В статье использованы разработки концептуального издания "Мъра за меру”.

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