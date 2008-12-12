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Автор Ирина Шлионская

Для Гитлера строили вездеход "Летающий щенок"

Непознанное

Гитлер мечтал стать властелином мира. Поэтому нацистские ученые работали над проектами фантастических изобретений, которые помогли бы фюреру покорить Вселенную…

Для Гитлера строили вездеход "Летающий щенок"

"Летающие тарелки" Третьего рейха

Так, известно, что во время войны инженеры Третьего рейха строили аппараты, по внешнему виду напоминающие "летающие тарелки". Существуют и отнюдь не бездоказательные версии о том,

  • что нацисты якобы летали в космос;
  • что власти Германии поддерживали постоянную тайную связь с инопланетянами;
  • что в распоряжении нацистских лидеров имелась машина времени и сам Гитлер с Евой Браун вовсе не погибли в бункере, а были перенесены в будущее;
  • что Гитлер пользовался для воздействия на массы психотронным ультразвуковым генератором

и т. д.

Странная машина Каунта фон Телеки

А в 2002 г. американская частная киностудия "No Budge Productions" сняла короткометражный черно-белый фильм "Project: BubblePuppy". Лента посвящена секретному изобретению немецкого ученого Каунта фон Телеки.

Каунт фон Телеки построил странную машину, о предназначении которой никто из непосвященных не ведал. Зато проектом тут же заинтересовались американцы. 7 декабря 1941 г. фон Телеки был похищен американскими спецслужбами. Работу над секретным проектом он продолжил на военной базе в Нью-Мексико. После Второй мировой войны след ученого потерялся. И он сам и построенная им машина, казалось, бесследно исчезли. Никаких сведений о ней не было вплоть до 1980-х гг.

По некоторым источникам, первоначально проект фон Телеки носил название "Welpe Luft Basen", что приблизительно переводится как "Летающий щенок". Американцы переиначили его на свой лад — "BubblePuppy" ("Щенок-пузырек"). Но даже те, кто курировал ученого, не вполне понимали, что же именно он изобрел. Предположительно его машина представляла собой универсальное транспортное средство, способное ездить как обычный автомобиль, плавать по воде как корабль, летать в небе как аэроплан и бороздить космические просторы как ракета.

Современная находка

После таинственного исчезновения фон Телеки военные, очевидно, так и не смогли разобраться в функциях "щенка" и позабыли о нем до лучших времен. Лишь в 1982 г. некий Эйс Кинг из Нью-Мексико, заглянув в законсервированный сарай, наткнулся на техническое чудо на трех колесах: два больших колеса спереди и одно маленькое, как самолетное шасси, сзади. По внешнему виду машина напоминала одновременно большую рыбу, самолет без крыльев или вертолет без винта.

Сведения о находке опубликовали в газетах. Были найдены доказательства того, что речь идет именно об изобретении Каунта фон Телеки. И тут неожиданно объявился внук фон Телеки. Он сумел доказать свои права на собственность деда и машину отдали ему. "Щенка" доставили в Германию, и больше о нем целых 20 лет никто не слышал.

Последователь фон Телеки

История загадочного изобретения вновь стала достоянием широкой общественности благодаря опять же американцу. Шон Гуэрреро называл себя художником и занимался тем, что изготавливал большие скульптуры из найденного на свалке автомобильного лома. Услышав о машине фон Телеки, скульптор заинтересовался и вскоре ему удалось отыскать людей, которые собственными глазами видели BubblePuppy, а также чертежи к проекту.

Руководствуясь этой информацией, Шон решил восстановить нацистское изобретение из старых автомобильных деталей. Однако, хотя его работа вызвала безумный ажиотаж у публики, фактически он построил всего лишь обычный трехколесный автомобиль, имеющий мало отношения к оригиналу. Несмотря на это, именно Гуэрреро стал одним из авторов фильма о BubblePuppy, в котором рассказывалось не только о жизни Каунта фон Телеки, но и о якобы имевшем место засекреченном автопробеге с участием механического "щенка".

В этой истории больше вопросов, чем ответов. Например, куда делся сам изобретатель? Не вернулся ли он обратно в Германию? Действительно ли человек, забравший машину из Нью-Мексико, приходился ему внуком и как ему удалось вывезти из страны "секретный проект"? Может, все это лишь очередная комбинация спецслужб, желавших заполучить в свои руки… что? Об этом мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.

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