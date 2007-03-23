Советские НЛО делались на тракторном заводе

Первые "летающие блюдца" не могли перемещаться на большие расстояния, поэтому американцам приходилось доставлять их к берегам СССР на подводных лодках. Однако прогресс не стоял на месте. Пентагон испытывал уже третье поколение "тарелок", когда в Союзе только приступали к созданию подобных аппаратов. Несмотря на требование держать язык за зубами, автор Pravda.Ru решил предать гласности информацию, полученную от бывшего инженера завода, где производились детали для НЛО.

Как сказано, в Евангелии от Луки, все тайное рано или поздно становится явным. Как-то в МГУ в рамках философского конгресса проходила встреча с иранскими учеными. Я там присутствовал, а после подошел к представителю культурного центра республики Иран — он хорошо говорил по-русски. Спрашиваю: "В новостях сообщают, что у вас над атомной электростанцией в Бушере и в других местах часто UFO появляются. Вы знаете, что это американские разведывательные аппараты?" Персидский гость отвечает: "Да. Мы об этом думаем". Я порадовался и подарил собеседнику копию одной своей статьи (материалы были заготовлены для выступления на конгрессе в семинаре "Наука и паранаука"). Вот ведь какая история — скоро восточный мир будет знать о тайне западных НЛО, а у нас в России, где имеются и свои варианты этих аппаратов, публика до сих пор рассуждает о пришельцах из космоса. Значит, время торопит, пора узнать правду.

Захочу — разоблачу!

В конце 80-х и начале 90-х годов СССР подвергся нашествию неопознанных объектов. Что там Руст на Красной площади! — небо над нашими городами наводнили летающие тарелки. Доходило до курьезов: в декабре 1989-го красноярские милиционеры прибыли по вызову и наблюдали, как "темные аппараты с цветными огоньками" пытались экспериментировать с ЛЭП, ведущей к алюминиевому заводу (история описана в сборнике "НЛО над Красноярском"). Многие мои знакомые наблюдали объекты, летавшие над Енисеем и краевым центром. Мне тогда не посчастливилось, но я видел НЛО чуть раньше — 26 апреля 1989 года — на Урале. "НЛО над Пермью", как его именовали потом в газетах, получил широкую известность, поскольку свидетелей было множество. Короче говоря, факты налицо, оставалось только понять: откуда прибыли эти странные машины явно искусственного происхождения?

Я не мог не задуматься над загадкой — летательные аппараты были моей первой любовью, пробовал даже поступать в Московский физтех на факультет аэрофизики и космических исследований, но оканчивать пришлось физфак Красноярского госуниверситета. Задумался, и пришла в голову идея. Как потом оказалось, почти в десятку. За исключением одной важной аэродинамической подробности мне удалось достаточно точно воспроизвести в уме настоящую конструкцию первых тарелок, которые появились в США в конце 40-х годов. Эту схему я и начал с 1995 года пропагандировать в прессе и даже по ТВ. Весной 2001 года, будучи в Москве, принес свои материалы в редакцию "Совершенно секретно". Но вместо публикации получился детектив: в Красноярске ко мне заявился странный человек и попросил, чтобы я "эти наработки никому больше не показывал", дескать, если патриот, то должен помалкивать. Незнакомец интересовался, знаю ли я "из чего делается корпус", а также обещал при условии хорошего поведения определенное финансирование.

Если кто-то хотел меня напугать, то напрасно. Я просто летал от радости, поскольку получил подтверждение своей правоты. За три месяца написал брошюру "Ликвидация НЛО", издал, потом разослал по редакциям СМИ и библиотекам всей страны. Одновременно разместил книгу в Интернете, подготовил статью, анонс на русском и английском и распространил все по Сети.

Сразу же пошли серьезные отклики — электронные письма, из которых следовало: либо человек знает то же что и я, либо относится к информации всерьез и хочет меня проверить (один корреспондент из Австралии чуть ли не допросы мне учинял). Но самые важные сведения я получил от корреспондента по имени Данко Приймак. Кому любопытно, могут узнать его адрес по гостевой книге моего сайта "Ликвидация НЛО". Данко когда-то был главным инженером на тракторном заводе в Павлодаре (Казахстан), насколько я понял — именно там в закрытых военных цехах и делались некоторые узлы российских тарелок. После распада СССР Данко уехал за границу и соблюдать режим секретности был не намерен. С письмами Данко познакомлю вас чуть позже.

Были интересные личные встречи. Например, с депутатом Думы Евгением Логиновым. Этот подполковник ВДВ из новосибирского Академгородка прославился тем, что привлек внимание общественности к плутониевой сделке Гор-Черномырдин (данная тема заслуживает отдельного разговора), но, кроме атомных тайн, депутат Госдумы знал много и других секретов.

В книге я анализировал трактат Брюса Маккаби "НЛО и ФБР": сборник документов из рассекреченных архивов FBI интересен тем, что составитель старался их интерпретировать как подтверждение инопланетной версии, хотя, если смотреть не предвзято, там дана подробная картина испытаний секретных аппаратов, и некоторые американские специалисты об этом прямо пишут. Доктор Маккаби осуществлял операцию прикрытия, но, столкнувшись с моей версией, очень разозлился — если судить по его реакции в WWW и письмам ко мне. Зато другой американец, эксперт NASA Джеймс Оберг из Хьюстона выразил солидарность, и мы иногда обмениваемся посланиями.

За прошедшие годы инопланетная версия, несмотря на телепиар, как-то потускнела. Стали появляться документальные фильмы и публикации, где утверждается, что на военной базе ВВС США в "Зоне-51" не трупы пришельцев хранятся, а секретные летательные машины. А недавно в одной статье я прочитал о новейших аппаратах "типа дирижабля" с электрокинетическими двигателями. Из кратких сообщений мало что понятно, но мне понравился новый термин — "электрокинетический двигатель". Очень точно передает суть. К анализу этой сути мы сейчас и переходим.

Подлинная история НЛО

Часто по ТВ показывают кадры кинохроники из истории авиации, где среди допотопных планеров и "этажерок" фигурирует странное устройство — нечто вроде огромного зонта с мотором и пилотом. "Зонт" дергается вверх-вниз, и при его движении вниз аппарат даже отделяется от земли на секунду. Самолет-зонтик (он так и назывался — umbrella plane) был испытан в 1911 году в Америке изобретателем Чэнсом Воутом.

Эти кадры можно лицезреть, например, в фильме "От великого до смешного" из серии "Крылья" Андрея Разбаша, где рассказывалось о разных экспериментальных конструкциях. Документальная хроника, где фигурирует самолет-зонтик, вмонтирована и в американскую кинокомедию "Аэроплан": там по замыслу режиссера перед мысленным взором пилота в критический момент пробегает история самолетостроения. Есть эти кадры и в советском фильме "Трест, который лопнул": хроникальный фрагмента вмонтирован в киноленту экранизации рассказов О`Генри, чтобы проиллюстрировать американскую тягу к авантюрным экспериментам. Интересно, что имеются снимки разных вариантов самолета-зонтика, то есть Чэнс Воут опробовал несколько машин и скрупулезно вел киносъемки всех моделей.

Этот аппарат — пращур летающих тарелок. Самолет-зонтик 1911 года выглядит забавно, но вы же не думаете, что американец тратил деньги на постройку этой машины просто для развлечения? Принцип полета, основанный на создании уплотнения под вибрирующей плоскостью, ничем не хуже того, что применяется в традиционных самолетах. И, согласитесь, сам факт материальных затрат на создание подобного аппарата очень показателен: инженеры чувствовали, что на этом пути можно получить значимую подъемную силу. Постепенно в процессе испытаний выяснилось, что достаточно сделать частоту колебаний мегагерцевой, а амплитуду колебаний миллиметровой — и аппарат стал способен к полету. Однако тогда еще не было технологий, позволяющих задействовать вибрацию на полную мощь, чтоб обеспечить ультразвуковую частоту.

Самолетостроительная фирма Чейнса Воута работала в связке с военно-морским ведомством — хорошо известна летающая тарелка "Скиммер", появившаяся в конце войны (на фото — обложка американского журнала тех лет) — она считается экспериментальной модификацией винтового самолета, но есть подозрения, что эту модель Чэнс Воут сделал для рабочих испытаний подъемной силы электрокинетических двигателей.

Наконец, в США и в конце 40-х годов появились первые летающие тарелки. Они были похожи на телефонные динамики: одна или несколько огромных мембран под действием импульсных электромагнитов колотили по воздуху с мегагерцевой частотой, а обтекаемая верхняя часть обеспечивала разность сил лобового сопротивления сверху и снизу. Об этом я и догадался первоначально, но кое-что оставалось непонятным.

"Пока тарелка не станет отбрасывать от себя чего-нибудь существенного (как это делает ракета), подъемной силы не будет. Этим "чем-нибудь" является кольцевой вихрь, благо он не оставляет после себя разрежения — назад тарелку не подсасывает. На вихре нужно удерживать тарелку всего пару микросекунд, потому что за это время уже образуется новый вихрь. При отбрасывании воздуха возникает реактивная сила, тарелка приподнимается, а образовавшийся под ней вихрь не дает создаваться разрежению и затягиванию назад до создания следующего вихря. Время между вихрями очень мало. Вихрь вовлекает во вращение значительный объем воздуха, следовательно, за время создания вихря тарелка может передать ему больший импульс и подняться выше".

Дословно привожу ключевую фразу из послания инженера Данко. Именно в кольцевых вихрях и состоит секрет полета. Данко и рассказал мне и всю историю развития данной военной отрасли.

У первых тарелок толкающая мембрана часто не выдерживала вибрации, что приводило к катастрофам. (Обрывки "упругой фольги" и нашел на фермерском поле капитан ВВС США Джесси Марселл — с его сообщения и начался шум вокруг инцидента в Розуэлле в июле 1947 году.) Кроме того тарелки соскальзывали с поддерживающего столба вихрей, а стабилизировать полет можно было или с помощью вертикальных рулей-триммеров (о пролете тарелки с вертикальными рулями есть свидетельства в отчетах ФБР из книги Б. Маккаби — Bruce Maccabee, Ph. D. UFO FBI CONNECTION), или за счет вращательного гироскопического эффекта. Испытывались и устройства, где тарелкообразные движители соединялись в тримаран — эскадрилью летающих тарелок наблюдал в июне 47-го гражданский летчик Кеннет Арнольд. Почему-то потом закрепилась версия, что он видел тарелки, хотя это были бесхвостки в связке (так дети сцепляются руками в цепочку на катке, чтобы не упасть).

Тарелки с импульсными электромагнитами были тяжелы и не могли летать на далекие расстояния (как сообщил мой корреспондент: "Американцам приходилось доставлять их к берегам СССР на подводных лодках" — отсюда, кстати, рассказы о вылетах "тарелок" из-под воды). Со временем эстафета перешла к следующему поколению аппаратов, где не требовалось трясти электромагнитным полем толкающую мембрану. Весь корпус делался из пьезокерамики — не было механического перемещения плоскости, вибрация достигалась за счет пьезоэлектрического эффекта (именно пьезоэлектрические пищалки издают звуки в электронных будильниках и сотовых телефонах). Аппараты этого поколения уже не тарелки, а шары, эллипсоиды и другие объемные фигуры, окруженные во время полета ореолом ионизированного газа.

На рубеже 60-70-х годов в СССР появились свои НЛО. Я помню сообщение по программе "Время" о том, что советский академик Шкловский доказал, что мы одиноки во Вселенной. Это было равносильно официальному заявлению ЦК КПСС, мол, инопланетян нет, и в ваши "дезы" мы не верим. Компетентные органы занялись уфологами и начали цензурировать газетные публикации — дабы погасить беспредметный психоз. А для сведения соперников в популярном журнале "Техника молодежи" была опубликована статья о гражданском использовании секретной технологии — об электроимпульсных антиобледенителях, которые очищают от наледи крылья ИЛ-86 (опубликовали даже схему подводки импульсов к индукторам, приводящим в вибрацию алюминиевые плоскости).

Но у конкурентов появилось тогда уже третье поколение тарелок — темные объекты, у которых светятся лишь небольшие зоны — активаторы вихрей. Свет внизу — для полета, сбоку — когда надо двигаться в сторону (загораются "иллюминаторы"). Зоны активации вихрей возникают в нужном месте корпуса, состоящего из ячеек-контактов. Нечетные ячейки — соединены вместе (это база), а на другие подается через регулирующий коммутатор напряжение. Корпус монолитен и не вибрирует, но прилегающий слой воздуха искусственно ионизируется (в некоторых моделях — слабой радиоактивностью материала поверхности), а импульсы тока, проскакивая с мегагерцевой частотой в зоне активации, заставляют его резко расширяться, рождая столб вихрей. Принцип термических источников звука известен, но в других отраслях техники он не нашел столь эффектного воплощения.

Описанная схема совершенно понятна. Только привычка к традиционной самолетной технике мешает осознать гениальную простоту этого электрокинетического движка. "Летающие тарелки" — это не фантастические пришельцы на антигравитаторах, а вполне земные аппараты с электрокинтетическими двигателями, где подъемная сила появляется нетрадиционным образом — благодаря созданию потока вихревых колец. Это необычно и непривычно, но, если уж мы готовы поверить в инопланетян,то почему столь упрямо не хотим верить в появление новой технологии полета и сохранение ее в секрете "до поры до времени"? Тем более, что, будучи внятно изложенными, основные принципы этой технологии становятся вполне понятны и выглядят совершенно не фантастично. О роли вихрей в создании подъемной силы при полете насекомых сейчас хорошо известно (вспомните, как вибрируют крылышки зависшей стрекозы) — а тут перед нами то же самое, но на более высокой стадии.

Между тем, еще в 1998 году была издана книга "Полет в аспектах науки", автор — Андрей Витко, преподаватель Московского авиационного института, специалист по устройствам сверхвысокой частоты. Это позволило ему развить теорию, описывающую полет бескрылых аппаратов, которые он именует "открытые акустические резонаторы".

Может показаться, что данный принцип полета плох, поскольку поток энергии, который можно передать через электрокинетические рывочки явно меньше того, что гудит и вертятся в вертолетных винтах. Но ведь и мотор параплана не сравним с вертолетным двигателем, а в книге Витко приведены строгие расчеты, показывающие, что для полета "открытого акустического резонатора" требуется меньше затрат энергии, нежели для вертолета.

Окончательно меня убедила информация Данко, где он раскрыл тайну "загадочного материального луча", который испускают НЛО (о нем часто сообщают свидетели). Тороидальные вихри-бублики образуют под тарелкой нечто вроде детской пирамидки, где блинами лежат друг на друге тоненькие вихревые кольца. В этих вихрях падает температура, влага из воздуха вымораживается в виде мелких кристалликов (тоже известный эффект — в технике используется для охлаждения деталей). Так что под тарелкой в вихре микроснежинок искрится не такой уж яркий поток от светящейся зоны активации. Если тарелка приходит в движение, слои в пирамидке сдвигаются, и создается впечатление, что каким-то немыслимым образом изогнулся луч света. А когда тарелка парит близко от поверхности, предметы, оказавшиеся в вихревой зоне, отрываются от земли.

В одной из публикаций "Комсомолки" в серии "КГБ открывает тайну НЛО" приводятся случаи наблюдений, документированные военными. Описан и некий конусообразный НЛО высотой в 50 метров, который стоял высоко в воздухе, как столб. Легко понять, что это был не сам объект, а лишь подсвеченное им пространство, состоящее из кольцевых вихрей. Освещенная область обрывалась там, где нижний вихрь, потеряв энергию по мере расширения, уже не вымораживал из воздуха снежные кристаллики. А реальный аппарат находился в темноте на вершине конуса и был отнюдь не пятидесятиметровым.

Недавно я неожиданно получил подтверждения из книги известного уфолога Владимира Ажажи "ИНАЯ ЖИЗНЬ", что нашел в Интернете. Приведу две цитаты оттуда:

"Объект, зависший в сентябре 1977 года над центром Петрозаводска, выпустил лучи, полые внутри и имевшие диаметр десять-двенадцать метров. Свидетели говорят, что лучи имели срезанный конец и смотрелись как вход в туннель, образованный светящейся фактурой." "Возможно, таким лучом была втянута вверх 16 сентября 1989 года работница мясокомбината Н. в городе Николаеве. Страха она не испытывала. Надо полагать, что состояние отваги было наведено психофизическим воздействием с "летающей тарелки" диаметром 40-60 метров, зависшей примерно на высоте двадцатиэтажного дома. Именно этот объект увидели работники мясокомбината, заполнившие площадь по окончании работы второй смены. Они же своим появлением и криками, по-видимому, и спасли Н., которую коварный луч уже поднимал с родной земли."

Конечно, пугать "пришельцев" криками было бы бессмысленно, просто оказавшаяся в вихревой зоне, женщина была подброшена вверх, а потом упала на землю. Понятно, что сила потоков воздуха в вихревой зоне "летающей тарелки" довольно значительна.

Хотелось бы сделать дополнительное уточнение о том, что такое столб вихрей, и почему мы видим его в форме луча света. Как уже было сказано, в зоне активации проскакивают с мегагерцевой частотой электроразряды через контакты, составляющие ячеистую круглую поверхность. В этой зоне наблюдается свечение (причем, интенсивность его разная — от слабого "тлеющего", до яркого, когда требуется вызвать сильный толкающий импульс). Разряды заставляют резко расширяться слой воздуха, находящийся в зоне активации, а череда этих ударных толчков в свою очередь рождает кольцевые осесимметричные вихри (каждый из них — "воздушный бублик", геометрически говоря — тор, которому передается импульс). Кольца ложатся один на другой и удаляются от зоны активации — так возникает конусообразный столб вихрей, на котором аппарат и держится. Кольца отходят от зоны активации вдоль оси конусообразного столба, а внутри каждого тороидального завихрения происходит известный физикам процесс — теплые молекулы улетают на периферию вращения, а внутри "бублика" температура падает. Если воздух достаточно влажен, то эта влага вымораживается из него в виде мелкой снежной пыли. На этих снежинках и искрится свет из зоны активации, поэтому-то и виден не сплошной конус света, а как бы кольцевой коридор, образованный светящейся структурой. "Луч" оказывается искривленным, когда сдвигается зона активации относительно вихрей уже ранее испущенных (так искривляется "луч", состоящий из трассирующих пуль, если пулемет поворачивают, или "луч", который остается за взлетающей ракетой фейерверка). Понятно, что таким сдвигом может быть не только горизонтальный полет аппарата, но и его поворот вокруг оси, его покачивание и пр. Тем более, что горизонтальные лучи служат не только для толкания по горизонтали, но и для балансировки (чтобы аппарат не соскользнул с поддерживающего его столба вихрей). В некоторых случаях "тарелка" начинает выглядеть как некая медуза-горгона — от которой во все стороны отходят светящиеся изогнутые щупальца.

Полная ликвидация

В общем, тайны никакой уже нет. О секрете НЛО знают многие — и у нас, и за границей. Я даже не удивился, когда в фильме "Матрица" новобранцу Нео было заявлено, что корабль Морфиуса летает на "воздушной подушке" — пропали куда-то фантастические антигравитаторы, да и художественный образ инопланетян превратился в затертый штамп (показатель — последний фильм "Война миров"). На сайте "Матрицы" я нашел изображения этого фантастического "корабля на воздушной подушке", посмотрите: хорошо видно, что в светящихся зонах электрических активаторов (они помещены на концах, раструбов, меняющих угол наклона) создаются конусообразные столбы воздуха, на которых держится этот фантастический аппарат. Примечательно, что консультантом голливудских фантазий является француз Жак Валле — всемирно известный специалист по НЛО.

Итак, сейчас мы уже знаем, как именно летают "тарелки" и можем проследить этапы развития данной технологии, но рассекречивать эту технику американские вояки, как видно, не собираются — история с Ираном, где сейчас часто наблюдают НЛО, показывает, что использование секретных аппаратов успешно продолжается.

Возникает вопрос: "Если это — земная технология, пусть даже секретная, почему ее столь долго держат в тайне? Ведь это же настоящий прорыв в транспортных технологиях!"

Да, так оно и есть. Однако революционный прорыв в области технологий приведет к коренному изменению всей цивилизации и грозит затронуть множество интересов. На этих аппаратах легко проникать через границы государств — мечта террористов и наркодельцов, такие машины способны потеснить бензиновый транспорт — это крах нефтяных магнатов и автопромышленников. Главная же причина секретности в том, что применение "летающих тарелок" осуществляется вопреки всем нормам международного права — границы государств пересекаются без какого-либо уведомления. Согласитесь, здесь такая выгода, ради которой можно пойти на поддержание многолетнего обмана. Именно поэтому секрет "летающих тарелок" так долго оставался в тайне.

Хорошо понимаю тех, кто с порога готов опровергать мой рассказ. Расставаться с легендой о пришельцах, конечно, жалко. Но ничего не поделаешь, пора взрослеть и прощаться со сказкой. Мне тоже было грустно — я ведь не закоренелый рационалист-скептик. Мне нравятся и научная фантастика, и фэнтази, а кино-эпопею Лукаса "Звездные войны" я, вообще, считаю гениальным творением. Некоторые коллеги даже упрекают меня в мистике, поскольку при всей своей критичности я не агностик и верю в Бога.

И не собираюсь спорить, я согласен — много еще непознанного и чудесного вокруг нас. Но ведь мы не считаем телевизор "магическим кристаллом" а использование телевидения не отменило тайну ясновидящих и духовидцев. Так почему мы должны верить в инопланетное происхождение вполне земных летающих тарелок, если их технология вполне понятна и отнюдь не фантастична? Правда, летают они контрабандой, и кое-кем используются для не самых благовидных целей. Но это уже другая история.