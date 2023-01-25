Чеширский кот мог существовать на самом деле

Тем, кто читал "Приключения Алисы" английского писателя Льюиса Кэрролла (настоящее имя — Чарльз Лютвидж Доджсон), наверняка запомнился такой яркий и колоритный персонаж, как Чеширский кот. Он знаменит тем, что способен исчезать по частям, причём последней, как говорится в тексте, исчезает его улыбка… Между тем, имеются доказательства того, что этот образ не вымышленный, в отличие от других, описанных в книге.

Любимец аббатисы

По одной из версий, на родине Кэрролла в графстве Честершир (чаще его называют сокращённо — Чешир), производили сыры в форме улыбающихся котов. Отсюда поговорка: "Улыбается как чеширский кот!"

Но куда интереснее мистическая легенда о призраке Чеширского кота. Вот её содержание.

Некогда настоятельницей аббатства в городке Конглтон, расположенном на территории графства, была некая мисс Уиндж. У неё имелся любимец — кот белой окраски. Как-то раз животное долго не возвращалось с очередной прогулки. Поздно вечером мисс Уиндж услышала, как кот скребётся в дверь. Когда женщина открыла ему, он, как ни в чём не бывало, сидел на пороге. Не успела аббатиса обрадоваться возвращению кота, как тот у неё на глазах растаял в воздухе. Это был не живой кот, а призрак. Видимо, с настоящим котом что-то произошло, и он погиб.

С той поры и пошли слухи о привидении белого кота, которое регулярно появляется в районе аббатства. О встречах с ним сообщали самые разные люди.

Призрак на развалинах

Однажды, в начале прошлого века, в Конглтон приехала погостить к подруге некая Луиза Марлоу. В качестве развлечения дамы решили запрячь в повозку двух пони и отправиться осматривать руины местного аббатства.

Когда они подъехали к развалинам, то увидели, что на столбике сидит большой белый кот. Подруги захотели погладить его, но, стоило им подойти ближе, как животное внезапно подпрыгнуло — и в следующую секунду пропало из виду!

На открытой местности коту совершенно некуда было спрятаться. Женщины даже пытались его звать и осматривать в поисках животного окрестности, но безрезультатно.

Герой городской легенды

Но самое интересное, что несколько дней спустя, проезжая мимо этого места, подруги вновь увидели сидящего на столбике кота!

Они опять попытались приблизиться к нему, и опять, стоило им сделать шаг, как животное растворилось в воздухе. Когда Луиза и её подруга зашли в кафе выпить чаю, то поведали о странном коте пожилой официантке. И та рассказала им о призраке и о том, что эта легенда хорошо известна в городе.

Говорят, что фантом Чеширского кота время от времени наблюдают и по сей день. И он всё так же загадочным образом исчезает, стоит кому-то подойти ближе или попытаться прикоснуться к животному… Так что, исчезающая кошачья улыбка у Кэрролла — это несомненно, намёк на иное измерение.