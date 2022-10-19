Снежный человек умеет дружить и даже менять судьбы людей

Тема снежного человека сейчас весьма популярна. Постоянно приходят сообщения о встречах с бигфутами в различных местах. Так, блогер Кейси Достерт из Мичигана утверждает, что ему удалось подружиться со снежным человеком, и они даже обмениваются друг с другом подарками.

Глаза, горящие в чаще

Мужчина живёт в лесистой местности. При каких обстоятельствах он начал общаться с лесным обитателем, неизвестно. Но, судя по всему, это произошло случайно, и непосредственного контакта между ними не было. Однако, какая-то симпатия друг к другу появилась.

В лесу есть место, которое Кейси окрестил "Скалой дарения". Он рассказывает, что оставляет там небольшие гостинцы для бигфута: обычно это что-то съедобное, вроде рогаликов. Взамен его "друг" оставляет там же простые поделки. В доказательство контактёр демонстрирует некоторые из этих вещиц на своём канале TikTok.

В некоторых роликах видны светящиеся глаза, якобы принадлежащие таинственному лесному существу. По словам Кейси, бигфут обычно прячется в лесу, дожидаясь, пока человек уйдёт, оставив подношения. На иных видео слышен какой-то протяжный звук. Кейси уверяет, что это снежный человек подаёт голос…

Записи о своём общении с бигфутом Достерт выкладывает уже около двух лет. Его ролики неизменно набирают тысячи, а то и миллионы просмотров. Правда, многие юзеры оставляют скептические комментарии, указывающие на то, что "глаза бигфута" совершенно неподвижны.

Это может свидетельствовать, что-либо Кейси мистифицирует свою аудиторию, к примеру, прилепляя к деревьям светоотражающие наклейки, либо он сам стал жертвой чьего-то розыгрыша. Но если это так, то автор мистификации сильно рискует, так как Достерт, отправляясь в лес, всегда берёт с собой лицензированное огнестрельное оружие, и в случае предполагаемой опасности запросто может стрельнуть в "зверя". Ну а "подарки", разумеется, подделать нетрудно.

Две встречи в один день

Скорее всего, Достерт затеял всё ради привлечения подписчиков, хотя встречи со снежным человеком в этих краях действительно происходили. Возможно, и блогеру пару раз довелось столкнуться с этим существом. А недавно бигфут даже стал невольной причиной свадьбы между двумя одинокими жителями штата Арканзас.

Мужчина по имени Даррен гулял по лесу неподалёку от городской окраины. Внезапно он увидел справа от себя бегущее существо крупного размера. Сначала он не понял, кто это, а потом вспомнил рассказы о бигфутах.

К счастью, существо не обратило на Даррена внимания и вскоре скрылось в чаще. А очевидец ещё долго стоял на месте, отходя от шока.

В тот же день, но немного позже, женщина по имени Дэбби проезжала на машине со своей матерью по дороге в том же районе. За рулём была мать Дэбби. И вот, у них на глазах из леса вышло то же самое, судя по описанию, существо.

Оно остановилось прямо посреди дороги, и матери Дэбби пришлось затормозить. Какое-то время женщины смотрели на бигфута, потом тот повернулся и убежал прочь.

Интересно, что почему-то и Даррен, и Дэбби решили никому не рассказывать об этом происшествии. Возможно, они оба опасались, что им просто никто не поверит.

"Сокрушён Снежным человеком"

Какое-то время спустя Даррен и Дэбби независимо друг от друга отправились за покупками в один супермаркет. Когда Дэбби парковалась, она заметила автомобиль, на котором была наклейка: "Я сокрушён Снежным человеком". Даррену, видимо, очень хотелось поделиться с кем-то приключившимися с ним событиями, но он ничего не мог придумать, кроме этой надписи.

Когда мужчина вышел из машины, Дэбби решилась подойти к нему и расспросить про наклейку. Даррен поведал ей обо всём, что с ним произошло. Выяснив, что они оба повстречались с йети почти одновременно, Даррен и Дэбби были поражены. Они пришли к выводу, что шансов на такое совпадение почти не имелось, следовательно, с ними приключилось настоящее чудо!

Мужчина и женщина стали общаться. Через какое-то время между ними вспыхнуло чувство, и они решили пожениться. Кстати, на их свадебной церемонии присутствовал "специальный гость" в костюме снежного человека.

Так что, самих бигфутов вряд ли можно считать выдумкой. А вот истории о встречах с ними под большим вопросом.