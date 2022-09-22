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Автор Ирина Шлионская

Жительница Техаса четыре раза перенесла клиническую смерть и научилась общаться с духами

Непознанное » Человек

33-летняя жительница Техаса Эми Балески четыре раза перенесла клиническую смерть и утверждает, что после этого опыта открыла в себе способность общаться с духами. Об этом она подробно рассказала в своём блоге.

Жительница Техаса четыре раза перенесла клиническую смерть и научилась общаться с духами

Вспышки в ауре

Недавно Эми проходила обследование в клинике, и ей пришлось ждать в холле, где было много пациентов, ожидающих приёма. Почти все люди были окружены аурой, похожей на статическое электричество или электромагнитное поле, и время от времени вокруг них появлялись вспышки.

Женщина поведала, что по цвету вспышки можно определить, какого пола дух, или является он взрослым или ребенком. Кроме того, духи могут чувствовать эмоции человека, к которому они "подключены", и беспокоиться за него.

Незнакомка викторианской эпохи

Впрочем, некоторые пользователи, прочитавшие пост Балески, рассказали, что они тоже видели духов, и те выглядели по-другому. Один из них пишет:

"Моя подруга — медиум, она сказала, что духи выглядят как обычные люди, иногда вы даже не можете сказать, что они мертвы".

Например, домочадцы много лет насмехались над 45-летней английской уборщицей из Сандерленда Мэнди Стил из-за её веры в призраков. Однако, недавно женщина, похоже, смогла доказать членам своей семьи, что потусторонний мир действительно существует.

Мэнди с сыном и дочерью прогуливались по территории Тайнмутского замка и монастыря, расположенных в Северном Тайнсайде и относящихся к VII веку. Во время прогулки они не заметили ничего необычного, но когда вернулись домой, миссис Стил заметила на сделанных ею фотографиях нечто странное. На холме над старинным кладбищем позади идущей вперед группы людей застыла дама в старомодном наряде.

"Это был солнечный день с лёгким туманом, — говорит Мэнди. — Мы все были в шортах и футболках, но эта женщина была в парадном платье".

Также на незнакомке была надета старомодная шляпка, скорее всего, викторианской эпохи, отметила миссис Стил. По её словам, дама смотрела в сторону пляжа Саут-Шилдс.

Любопытно, что на снимках, сделанных в то же самое время дочерью Мэнди, никаких следов неизвестной женщины нет.

Миссис Стил начала искать в Интернете истории о паранормальных явлениях, связанных с этим местом, и обнаружила, что здесь встречали фантом викинга по имени Олаф, а также таинственную "женщину в белом". Однако, та дама на снимке не была одета в белое.

После этого случая Мэнди связалась с сотрудниками тамошнего монастыря и Национального фонда, пытаясь разузнать, кем могла являться незнакомка на фото, но никаких сведений об этом так и не смогла получить.

Призрак на заброшенной метеостанции

Ещё один пользователь так прокомментировал пост Балески:

"Моя дочь говорит, что это похоже на серую тень с белым контуром, иногда другого цвета".

Если верить очевидцам, то чаще всего призраков видят именно в таком обличье. Один из таких случаев недавно произошёл на сахалинской заброшенной метеостанции. Точный её адрес не указывается.

Бывшая метеостанция находится неподалёку от колледжа. Как-то группа студентов решила подшутить над одним из приятелей и заперла его в заброшенном здании. Студент пытался светить фонариком на телефоне, но тот вскоре разрядился. Проходя по тёмному коридору, парень вдруг увидел перед собой мечущийся бледный силуэт. Это так его напугало, что юноша сумел выбить ногой дверь и выскочить наружу.

По-видимому, у всех свои особенности восприятия, и нельзя утверждать, что обитатели потустороннего мира всегда выглядят каким-то определённым образом. Они могут быть и разными. Да и что такое призраки, в чём их суть, мы можем только предполагать.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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