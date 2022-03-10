Чакры и жизненная энергия: есть ли взаимосвязь?

Организм человека — это переплетение не только мышц и нервов, но ещё и энергетических каналов, по которым проходит энергия. Благодаря своеобразным "путям" и происходит обмен энергиями внутри человека.

На переплетении таких каналов расположено 7 чакр. Обычно их сравнивают с цветами, которые отличаются друг от друга еще и энергией. Именно поэтому состояние каждой чакры непосредственно влияет на определённую группу органов человека.

От энергетических центров зависит: будет человек в рабочем состоянии или в апатии.

Но как же поддерживать чакры в нужном состоянии? Для ответа на вопрос нужно поближе познакомиться с каждым энергетическим центром. И поможет нам в этом нейроцифролог Вадим Безделев.

Какие есть энергетические центры

Муладхара (красный цвет)

Этот энергетический центр находится в районе копчика, именно поэтому он и является первым или основным для человека. Муладхара отвечает за физическое состояние — работа костно-мышечной системы, кровоснабжение и прямой кишки.

Свадхистана (оранжевый цвет)

Располагается в крестцовой области. Свадхистана отвечает за здоровье органов брюшной полости, половых органов. Кроме того, именно эта чакра контролирует наличие полового влечения и любви к противоположному полу.

Манипура (жёлтый цвет)

Чакра расположена в области солнечного сплетения. Контролирует работу органов желудочно-кишечной системы. При активизации Манипура увеличивает жизненную энергию, улучшает социальные навыки, прибавляет денег и притягивает в жизнь изобилие и социальную значимость.

Анахата (зелёный цвет)

Анахата находится в районе позвоночника — непосредственно на уровне сердца. Отвечает за работу следующих органов: сердце, лёгкие, эндокринная система, тимус. Если активизировать данный энергетический центр, то чувство любви и дружбы выйдет на новый уровень, а также появится гармония между действиями и желаниями.

Вишудха (голубой цвет)

Располагается в районе шеи и отвечает за работу шейного отдела. Вишудха оказывает влияние на навык ораторства и чувство прекрасного. Кроме того, при активизации данной чакры развивается самоконтроль и чувство самовыражения. Правильная проработка энергетического центра способствует обретению спокойствия и духовной умиротворённости.

Аджна (синий цвет)

Энергетический центр расположился посередине головы. Одной их ключевых функций является контроль за здоровьем глаз. Проработка чакры приведет к развитию интуиции и способности к избавлению от всех грехов и тяжести прошлого. Аджна может помочь видеть прошлое и будущее.

Сахасрара (фиолетовый цвет)

Это верхушка энергетического канала — находится на макушке. Сахасрара — это безмолвное, духовное знание. Считается, что человек, развивший данную чакру, обрел способность к сверхсознанию и выходу в четвёртое измерение (за пределами пространства и времени).

Как развить чакру?

Для начала обозначим следующее: с чакрами нужно работать по отдельности, в спокойном темпе, слушая своё тело и разум. В этом есть определённая сложность, однако это помогает также развить чувство самоконтроля.

Существует несколько способов активизации чакр:

Йога

Данные практики помогут найти гармонию между физическим и психологическим.

Медитация

В первую очередь медитация направлена на успокоение души и тела. Во время таких практик человек словно замирает, останавливается, никуда не бежит и, наконец, прислушивается к себе. Ряд упражнений поможет избавиться от негатива. Следовательно, снизится уровень напряжённости и скованности. Это поможет лучше проработать чакры.

Вот такое вот небольшое знакомство с собой и своим телом. Обратите внимание на то, в какой сфере наибольшее количество трудностей. Это поможет найти чакру, которую надо еще прокачать.

Разумеется, не стоит сломя голову сейчас бежать медитировать или заниматься йогой. Это должно быть взвешенное и обдуманное решение. Ведь никто не может знать тело лучше его обладателя. Прислушайтесь к себе, и организм сам вам всё расскажет.

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