Почему люди видят рептилоидов?

Иногда приходится читать истории о том, что среди нас обитают рептилоиды — существа, по описанию похожие на доисторических ящеров. Есть даже мнение, что некоторые люди — на самом деле рептилоиды. И явились они якобы с другой планеты… На самом деле подобные видения легко вызвать при помощи определённых химических веществ. Это доказали научно-медицинские эксперименты.

Они повсюду

Свидетельства и упоминания о рептилоидах встречаются практически во всех древних мировых культурах. К примеру, на территории Месопотамии были найдены статуэтки существ, напоминающих динозавров, возрастом около 7 000 лет. Древнешумерские тексты сообщают об Ануннаках, которые одно время властвовали над земными жителями и тоже очень походили на ящеров.

В индийских Ведах упоминается змеевидная раса Нагов, способных изменять форму. У зулусов есть мифы о Читаури — зловещих существах с головами питонов. Южноамериканские индейцы когда-то почитали Кецалькоатля — божества, имя которого переводится как "Пернатый змей". Наконец, жители Азии верили, что императоры ведут своё происхождение от небесных драконов.

В наше время также периодически появляется информация о встречах с рептилоидами (то есть существами, внешне напоминающими рептилий), причём разумными. Нередко их идентифицируют как пришельцев из космоса.

Опыты с психоделиком

В 1990 году в Университете Нью-Мексико проводились исследования психоделического препарата N-диметилтриптамин, который более известен как ДМТ. Это вещество имеет естественное происхождение и встречается как в растительных, так и животных организмах.

Эксперименты проводились под руководством врача и доцента в области психологии Рика Страссмана. В них участвовали 60 добровольцев, которым сделали более 40 инъекций препарата. Все испытуемые были физически и психически относительно здоровы, имели разный возраст, пол, национальность, профессии и религиозные убеждения. Также по условиям опытов они не поддерживали никаких контактов друг с другом.

В процессе исследований участников подробно расспрашивали об их состоянии. И более половины добровольцев поведали, что испытывали почти одинаковые галлюцинации.

"Холодные и внушающие страх"

Сначала перед глазами испытуемого появлялись красочные картинки, как в калейдоскопе, и в ушах раздавался вибрирующий звук. Затем человек как бы вылетал из своего тела и оказывался в помещении, заполненном странными приборами. И тут же появлялись существа, похожие на ящеров. У них были большие глаза, лапы с перепонками, острые когти, а их кожа выглядела очень жёсткой. Иногда там присутствовали ещё роботы, существа, похожие на огромных богомолов и серых человечков из фантастических фильмов о пришельцах. Но главными там, судя по всему, были рептилоиды. Они телепатически общались с людьми. Практически все описывали их как "холодных и равнодушных", "умных и сообразительных". Кроме того, испытуемые вспоминали, что при общении с рептилоидами ощущали сильный страх. При этом у людей создавалось впечатление, что эти существа занимаются технической работой и имеют какую-то определённую цель.

Почему галлюцинации под влиянием ДМТ были именно такими, до сих пор остаётся неизвестным. Некоторые исследователи предполагают, что препарат активировал прежде "спящие" зоны человеческого мозга. Современные физики считают, что человек способен воспринимать лишь 0,005% спектра видимого света. А за пределами нашего восприятия могут существовать самые разнообразные формы жизни. Есть и те, кто верит, что психоделик открывает портал в иное измерение.

Но, так или иначе, эта информация — повод задуматься: если в изменённом состоянии сознания без всякого внушения извне люди видят одинаковые картинки, может, и в самом деле эти вещи существуют или существовали когда-то, а теперь передались через генную память? В том числе и загадочные сущности?

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