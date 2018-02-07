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Автор Петр Дерябин

Густые и пышные ресницы без наращивания

Красота

Хотите стать обладательницей длинных, густых и пышных ресниц без наращивания? Тогда приучите себя ухаживать за ресницами так же тщательно, как и за волосами и кожей лица. Мы же поделимся с вами советами косметолога.

Как ухаживать за ресницами

Уход за кожей вокруг глаз

Глаза и ресницы остро реагируют на загрязненный воздух, пыль и даже макияж:

  • глаза воспаляются и слезятся
  • ресницы становятся тонкими и безжизненными, выпадают

За ресницами требуется специальный уход, периодически их нужно "лечить".

Итак, возьмите за правило — два раза в день, утром и вечером, умывайтесь некрепким теплым чаем или кипяченой водой, затем увлажняете веки специальным кремом.

Вечером перед сном тщательно смойте макияж, от мыла категорически откажитесь!

Очень важно правильно снимать макияж. Пропитанные средством для снятия макияжа ватные подушечки накладываем на веки. Через несколько секунд мягко удалите размягченную тушь, не растирая кожу вокруг глаз. Процедуру повторяем два раза.

На ночь нанесите крем на область вокруг глаз:

  • витаминизированный бальзам
  • сыворотку
  • масло
Густые и пышные ресницы без наращивания. ресницы
Очень важно правильно снимать макияж

Средство для век должно быть нежирной текстуры. В состав универсальных средств, рассчитанных и на ресницы и на кожу век, входят репейное, розовое и касторовое масла.

"Лучше иметь два крема: один — гелеобразный, второй — в виде легкой эмульсии, — советует косметолог московского салона красоты "Фито" Лариса Дмитриевна Алексеева. -

Утром лучше всего подходит крем-гель, вечером — эмульсия. Остатки крема тщательно удаляют салфеткой, поскольку крем, наложенный толстым слоем на ночь, утром непременно вызовет отечность".

Профилактические кремы для век и бальзамы для ресниц следует применять до появления первых морщин. Если морщины уже появились, то предпочтение отдайте:

  • анти-возрастным кремам с витаминами А
  • с витаминами Е

Выбираем тушь для ресниц

Для лечения и укрепления ресниц существуют специальные бальзамы, которые аккуратно втирают в край век мизинцем.

Многие современные бальзамы и масла выпускаются в виде прозрачной лечебной туши с кисточкой. Их наносят на ресницы так же, как и тушь.

Выбирая тушь, особенно для ослабленных и тонких ресниц, обратите внимание на компоненты. Желательно, чтобы в состав туши входило:

  • касторовое масло
  • протеины из ростков пшеницы
  • кератин

Для ослабленных ресниц можно подобрать лечебную питательную и витаминизированную тушь. На упаковке туши должно быть обязательно указано, что препарат прошел офтальмологический контроль.

Густые и пышные ресницы без наращивания. глаз
Выбирая тушь обратите внимание на компоненты

При чувствительных глазах, плохом зрении и при пользовании контактными линзами выбирайте тушь с маркировкой "для чувствительных глаз" или с пометкой "без консервантов и ароматизаторов". Меняйте тушь не реже чем раз в четыре месяца.

Для роста ресниц делайте массаж век. Массаж делаем мягкими круговыми и легкими поглаживаниями подушечками пальцев. Начинать его следует от внутреннего угла глаза, затем по верхнему веку двигаетесь в направление к вискам и по нижнему веку снова к носу.

При сильных нажимах на кожу эффект окажется противоположным — нежная кожа растягивается, что приводит к образованию морщин.

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