Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Силовые структуры Наследие Эврика Непознанное Недвижимость Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня

Гороскоп

О добродушии, любви к прекрасному, энергии и постоянстве рожденных 31 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня. 396652.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿

"Всю свою жизнь я искал истину (смысл жизни). И единственное, о чем я жалею, — это о потраченном времени, чтоб в итоге понять… Истина в том, что истины нет… Живите и наслаждайтесь жизнью, не задавая ей вопросов!" — такую формулу жизни рекомендует рожденный сегодня замечательный американский актер Энтони Хопкинс (фото). Поговорим об этой формуле подробнее.

Гармония, стабильность и красота — вот идеалы, к которым стремятся те Козероги, которые родились 31 декабря, как в личной, так и в общественной (в том числе и в семейной) жизни. Они никогда не доставляют никому неприятностей, если все идет так, как надо. Они способны удовлетворить все свои потребности, не вызывая недовольства или каких-либо других отрицательных эмоций со стороны близких людей. Они прекрасно осознают свои силы, способности и возможности и поэтому знают, что они могут сделать сами, а что лучше предоставить другим.

Они редко берутся за работу, которую не в состоянии выполнить хорошо и до конца, и поэтому часто преуспевают в своих начинаниях. Таким образом, можно сказать, что эти люди ставят перед собой скромные, но зато достижимые цели.

Рожденные 31 декабря способны точно оценить, какой вариант поведения им более выгоден, и предпочитают не раскачивать лодку, то есть не нарываться на неприятности. Но если им все же приходится обнародовать свое мнение, они удивят окружающих непопулярными взглядами.

Рожденный сегодня Папа Римский Каликст III, в миру известный, как Альфонсо ди Борджиа, установил церковный праздник Преображения Господня в честь победы венгерской армии над турками в 1456 году. Теперь этот праздник обязательно отмечается 6 или 19 августа в католической и православной Церквях. Он ввел также в храмах ежедневно в полдень колокольный звон (называемый "турецким") в честь Ангела Господня.

Католические историки писали о Каликсте Третьем: "Его недолгое правление заслуживает всяческой похвалы, в особенности за проявленную энергию и постоянство, которые он проявил в достижении главной на тот момент цели — защита западной цивилизации от турецкой экспансии. При этом следует отметить, что в разгар военных и политических событий, требовавших много времени и внимания, он не забывал о внутренних делах Церкви, а также активно выступал против ереси".

Придумал и осуществил свой знаменитый план по спасению европейской цивилизации после Второй мировой войны рожденный сегодня американский военный и государственный деятель Джордж Маршалл. В 1947 году Маршалл выступил в Гарварде с инициативой о помощи европейским странам, ставшей известной как "план Маршалла".

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизации промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Джордж Маршалл был также одним из главных идеологов создания НАТО. План Маршалла был применен также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии. За свои заслуги герой дня сегодняшнего был награжден Нобелевской премией мира.

Выдающийся вклад в мировую медицину внес пришедший сегодня в мир голландский врач и анатом Андреас Везалий. В 1543 году он издает свой главный труд "О строении человеческого тела", в котором обобщил и систематизировал достижения в области анатомии. Везалий был первым в истории врачом, кто препарировал человеческие трупы для иллюстрации своих слов. В его книге содержится тщательное исследование органов и всего устройства человеческого тела.

"Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания и заслуживает чрезвычайного одобрения. Наиболее выдающимися и в деяниях своих, и в занятиях философскими дисциплинами мужам Рима было угодно посвящать ей все свои силы", — утверждал выдающийся врач Средневековья.

В жизни многих Козерогов, которые родились 31 декабря, основной ценностью являются культурные достижения. Очень часто их работа и карьера бывают связаны с провозглашением красоты и гармонии в той или иной форме. Они, как правило, действительно преклоняются перед мировыми достижениями в области литературы, живописи и музыки.

Но в силу того, что создание чего-либо прекрасного часто предполагает также уничтожение чего-то некрасивого, уродливого, эти люди могут быть серьезно озабочены поиском и устранением всевозможных раздражающих явлений вокруг себя.

Рожденные 31 декабря часто склонны навязывать окружающим свое личное мнение по поводу того, что красиво, а что нет. И все же именно этого, между прочим, им надо всячески избегать. Окружающие не должны стесняться напоминать им о том, что их мнение независимо от того, насколько оно обоснованно и подкреплено знанием, — это всего лишь одно из множества возможных мнений по определенному вопросу.

"Художнику всегда очень полезно услышать чужое мнение о себе, и я чрезвычайно доволен, что узнал свои недостатки", — так о пользе чужого мнения высказался однажды рожденный сегодня французский художник Анри Матисс (фото).

Герой дня сегодняшнего, поставивший цвет во главу угла, был одним из наиболее миролюбивых творцов несмотря на то, что название течения в живописи, основоположником которого он стал, благодаря едким критикам отсылало к диким животным (фовизм — от фр. les fauves, "дикие"). Матисс никогда не был замешан в конфликтах или скандалах. В его высказываниях сквозит отеческая доброта и забота о зрителе, а образ, который считывается между строк, соответствует его внешности добродушного седобородого филантропа.

Таким же добродушным творцом остался в памяти человечества рожденный сегодня русский художник и писатель Ефим Честняков. Им было написано множество портретов и сказочных сюжетов в русле псевдонаивного искусства, а также сочинено большое количество сказок, сказаний и детских стихов.

Несмотря на всю свою детскость и наивность родившиеся 31 декабря способны практически безошибочно определять потребности общества в целом. Кроме того, Козероги дня сегодняшнего имеют свои соображения (часто не лишенные здравого смысла) по поводу того, как удовлетворять эти потребности.

Герои дня сегодняшнего обычно обладают современным и прагматичным складом мышления, их не так легко спровоцировать на проявления сентиментальности или резко негативного отношения. Пожалуй, лучше всего они чувствовали бы себя, находясь на переднем крае борьбы за провозглашение красоты и выжигание из жизни несовершенства. Рожденные сегодня любые проявления уродства склонны воспринимать как оскорбления в собственный адрес.

Им часто свойственно уделять большое внимание своему внешнему виду и тому впечатлению, какое они производят на окружающих. По этой причине они, как правило, тщательно ухаживают за собой, хорошо одеваются и, находясь в обществе, стараются проявлять себя с лучшей стороны. При этом их трудно обвинить в чрезмерном нарциссизме, так как они занимаются собой, исходя скорее из соображений практичности. Они прекрасно осознают важность первого впечатления при общении с людьми, а также понимают, что возможность изменить первое впечатление предоставляется далеко не всегда.

Эталоном стиля и красоты всегда оставалась рожденная сегодня советская и российская певица, актриса оперетты, театра и кино Татьяна Шмыга (фото). Она была единственная в СССР актриса оперетты, удостоенная звания Народная артистка СССР.

"Королевой льда" запомнилась поклонникам рожденная сегодня выдающаяся советская фигуристка Людмила Пахомова, которая шесть раз становилась чемпионкой мира и Европы, а также чемпионкой Олимпийских игр в 1976 году.

Королевой диско называл весь мир рожденную сегодня американскую певицу Донну Саммер (фото), исполнявшую композиции в музыкальных направлениях ритм-н-блюз и диско. Наибольшим успехом пользовались ее танцевальные записи со второй половины 1970-х до начала 1980-х годов, изменившие лицо популярной музыки.

О Формуле небес своего дня блестяще сказал как-то рожденный сегодня замечательный российский артист балета Николай Цискаридзе (фото). Его формулой и закончим сегодня: "Я все умею. Даже штукатурить могу. Просто никогда этого не делаю, терпеть не могу. Я по своей природе барин, но меня заставили всему научиться".

На фото: Энтони Хопкинс

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Козерог декабрь астролог гороскоп 31 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Делаем квартиру теплее: 6 проверенных способов
Власть
2018-й стал переломным. Приветствуем 2019-й!
Православие
Праздник и пост - две вещи несовместные?
Новости Все >
Первый пошел: в ЦИК Украины поступила первая заявка на регистрацию кандидата в президенты
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Как нельзя кстати: ученые выявили лучшее средство от похмелья
На старт: президентская избирательная кампания на Украине началась
Как пережить одиночество в Новый год?
Треть импортных товаров оказались низкого качества - Роспотребнадзор
Расширение российских санкций обойдется Украине в миллиард долларов - эксперт
Глава Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом открыткой
Сейчас читают
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Бывший СССР
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата" Видео 
В Молдове совершен государственный переворот?
Диалоги
В Молдове совершен государственный переворот? Видео 
Почему мурлыкают кошки
Вопрос-ответ
Почему мурлыкают кошки
Читательский топ
Мифы об огнестрельном оружии
Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала
Риск инсульта повышается при отсутствии ежедневного завтрака
2019 год рискует стать самым опасным годом века
СМИ: Запад не сможет противостоять гиперзвуковой российской ракете
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.

Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Кремль
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.

Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Кремль
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Криминал
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Криминал
Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем

В Твери школьники умышленно бросили петарду в детскую коляску, где находился ребенок. Теперь с хулиганами будет разбираться полиция.

Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Новости Самары
Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах
Катастрофы
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Новости медицины
Врачи: алкоголь продлевает жизнь сердечникам
Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова 2019 год рискует стать самым опасным годом века Любовь Степушова Руслан Веснянко Последнее китайское предупреждение Украина получила Руслан Веснянко
Комментарии
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Иосиф Пригожин пожелал читателям "Правды.Ру" мира и счастья
Геннадий Зюганов об итогах года и о том, что нас ждет в будущем
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Россияне начнут платить за табачный дым
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Москва не снижает цену на газ для союзников. Что хочет Путин?
Последнее китайское предупреждение Украина получила
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
СМИ: Запад не сможет противостоять гиперзвуковой российской ракете
Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала
Яков Кедми спрогнозировал захват Украины армией ДНР
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
История и современность Все >
Болотные люди: жертвы религии или преступники
Болотные люди: жертвы религии или преступники
Рождество во времена Тюдоров
Рождество во времена Тюдоров
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Тестирование “Арматы” начнется в следующем году
Мифы об огнестрельном оружии
Мифы об огнестрельном оружии
Бенгальские огни и гирлянда: красиво, но опасно
Бенгальские огни и гирлянда: красиво, но опасно
Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней
Винтовка Мосина: от царских времен до наших дней
Полковник Дзерожинский: защитник Эстонии, отказавшийся признать ее независимость
Полковник Дзерожинский: защитник Эстонии, отказавшийся признать ее независимость
Первая победа: как русские разбили шведов после унижения у Нарвы
Первая победа: как русские разбили шведов после унижения у Нарвы
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
О чем Путин договорился с Лукашенко "без микрофонов"
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
"Инопланетная атака на США" оказалась взрывом трансформатора
Женское Все >
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Барбарис - красив и полезен
Барбарис - красив и полезен
Как правильно формировать денежное дерево?
Как правильно формировать денежное дерево?
Очиток: цветет последним в саду
Очиток: цветет последним в саду
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Удивим домашних: курица, запеченная в трехлитровой банке
Выяснена причина ночной бессонницы у младенцев
Выяснена причина ночной бессонницы у младенцев
Чему учит тибетская медицина
Чему учит тибетская медицина
Сырный рулет с курицей и фисташками
Сырный рулет с курицей и фисташками
Как сохранить здоровый цвет лица после вечеринок
Как сохранить здоровый цвет лица после вечеринок
Главные тенденции уходящего года
Главные тенденции уходящего года
Больше блеска, или делаем блестящий макияж
Больше блеска, или делаем блестящий макияж
Тыквенный чизкейк
Тыквенный чизкейк
Народные средства очищения организма
Народные средства очищения организма
Основные причины несварения желудка
Основные причины несварения желудка
Мужское Все >
Рапаны с сыром
Рапаны с сыром
Плов с мидиями
Плов с мидиями
Альтернативы новогодней елке
Альтернативы новогодней елке
Оригинальные подставки для украшений
Оригинальные подставки для украшений
Наводим порядок к празднику
Наводим порядок к празднику
Тайм-менеджмент на 31 декабря
Тайм-менеджмент на 31 декабря
Использование оставшихся после ремонта обоев
Использование оставшихся после ремонта обоев
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Выпады: основное упражнение для поднятия ягодиц
Основные принципы питания для рельефного тела
Основные принципы питания для рельефного тела
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Праздник и пост - две вещи несовместные?
Праздник и пост - две вещи несовместные?
Праотцы, пророк Даниил и его друзья
Праотцы, пророк Даниил и его друзья
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Свидетели ранней истории Солнечной системы
Свидетели ранней истории Солнечной системы
Какие птицы пережили динозавров
Какие птицы пережили динозавров
Новогодняя фотосъемка: как сделать красивые кадры в мороз
Новогодняя фотосъемка: как сделать красивые кадры в мороз
Новогодняя магия: практикуем волшебные ритуалы
Новогодняя магия: практикуем волшебные ритуалы
Как не допустить патологического опьянения?
Как не допустить патологического опьянения?
Ситуации, в которых знакомство с девушкой будет неуместным
Ситуации, в которых знакомство с девушкой будет неуместным
Украшаем дом к Новому году в короткие сроки
Украшаем дом к Новому году в короткие сроки
Новый год спешит к нам в гости
Новый год спешит к нам в гости
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада

В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.

Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ