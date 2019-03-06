Конкретика-смерть. Абстракция-жизнь - Гороскоп дня

Об оторванности от реальности, идентичности и скромности рожденных 7 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"В этой безумной любви, мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать, как две морские звезды", — эта строчка из песни "Эльдорадо", написанная рожденным сегодня российским рок-музыкантом Александром Скляром может стать наиболее точным эпиграфом для Формулы небес героев сегодняшнего дня.

Поговорим об этой формуле подробнее.

Сложные личности — Рыбы, рожденные 7 марта, часто живут в оторванном от реальности абстрактном мире. Однако несмотря на это они способны найти конкретную форму выражения своих мыслей и могут обрести удачу в жизни. Едва ли не с самого детства судьба бросает им вызов, который они принимают с достоинством.

Хотя рожденные 7 марта обычно витают в облаках, желание сделать карьеру у них настолько велико, что они готовы даже без парашюта спрыгнуть на землю. Как правило, эти люди добиваются успеха, опираясь на поддержку и участие окружающих. И все же независимо от того, вовлечены ли они в конкретную деятельность, или нет, рожденные в этот день нередко создают впечатление, как будто живут в другом мире. Не удивительно поэтому, что многие из рожденных 7 марта, закончив рабочий день и покинув пределы офиса (если они туда, конечно же, в принципе ходят), тут же выбрасывают из головы проблемы, связанные с обычной жизнью…

Жизнь и творчество рожденного сегодня японского писателя Кобо Абэ может быть прекрасной иллюстрацией Формулы небес для многих героев сегодняшнего дня. Писатель по праву считается одним из лидеров японского послевоенного авангарда в искусстве. Основная тема его творчества — поиск человеком собственной идентичности в современном мире.

Идентичность самого Кобо Абэ, помимо его выдающихся литературных талантов, была реализована во многих инновациях тех лет. Абэ был первым японским писателем, который стал сочинять свои произведения, набирая их в аппаратном текстовом процессоре. Кроме того, Абэ приобрел синтезатор задолго до того, как он получил массовое распространение в Японии. Синтезатор использовался Абэ следующим образом: передаваемые по телевидению и по радио программы с интервью он записывал и самостоятельно обрабатывал для создания звуковых эффектов, служивших аккомпаниментом в театральных постановках "Студии Абэ Кобо".

Герой дня также был известен своим интересом к фотографии, который выходил далеко за рамки простого увлечения и граничил с манией. Фотоработы Абэ использованы в оформлении полного собрания его литературных сочинений: их можно увидеть на обратной стороне каждого из томов издания. В числе излюбленных объектов фотосъемки были у Абэ мусорные свалки.

Фактически во внутренний мир Рыб, рожденных 7 марта, проникнуть не так-то легко. Тем, кто хотел бы стать их друзьями, необходимо быть необычайно терпеливыми и, кроме всего прочего, не очень требовательными, то есть, по сути дела, похожими на тех, кто родился в этот день.

Как правило, люди, чей день рождения — 7 марта, не реагируют на прямое давление. Когда их атакуют, они предпринимают слабые попытки защититься (если вообще предпринимают), а затем возвращаются в безопасное пространство собственного мира. Они быстро распознают, кому можно, а кому нельзя доверять.

Отчасти скрытные, они однако готовы пойти на жертву ради тех, кого им случается полюбить. Люди, чей день рождения — 7 марта, всегда сочувствуют нуждающимся, поэтому равенство может быть восстановлено именно их заботами. Вращаясь в обществе, они не будут заводить многочисленные знакомства. Скорее, они найдут себе пару верных друзей, и этого для них больше чем достаточно.

Пришедший сегодня в мир нидерландский художник Питер Корнелис Мондриан одновременно с российским художником Казимиром Малевичем (также рожденным под знаком Рыбы) положил начало абстрактной живописи. Мондриан призывал к "денатурализации" искусства, к отказу от естественных форм и переходу к чистой абстракции.

Картины Мондриана развивались в сторону абстрактных матриц, состоящих из черных горизонтальных и вертикальных линий. Постепенно расположение линий на холсте упорядочилось до такой степени, что они стали представлять собой правильные решетки с ячейками. Ячейки закрашивались основными цветами, то есть красным, синим и желтым. Единение линий и цветов, по мнению Мондриана, должно было символизировать равновесие сил в гармонии мироздания. Несмотря на предельную ограниченность визуальных средств творчество Мондриана оказало большое влияние на современников и породило новые направления в живописи и графике.

Свой стиль авангардной пестроты и цветовой провокации заявил в мир рожденный сегодня русский художник Борис Кустодиев. Его коллега Александр Бенуа очень точно написал о его художественной формуле: "Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, "глазастые" ситцы, варварская "драка красок", русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями…"

Рожденная сегодня актриса Анна Маньяни стала первой в истории итальянской актрисой, удостоенной премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Татуированная роза". Благодаря своей Формуле небес героине дня удалось воплотить на экране широчайший спектр человеческих эмоций — от душевной муки и глубочайшего горя до бесшабашной комедии. Она достигла мировой славы благодаря органичному исполнению трагикомических ролей женщин из низших слоев общества в фильмах ведущих режиссеров-неореалистов.

"Я считаю, что красота — это смесь уверенности, ранимости и своеобразного несовершенства. Мне кажется, что вещи с маленькими дефектами еще прекрасней, чем вещи безупречные. Лица людей с разнообразием черт я считаю очень красивыми", — такую формулу абстрактной красоты исповедует рожденная сегодня английская актриса Рэйчел Вайс. Она муза режиссера Даррена Аронофски, жена Дэниела Крейга, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", магически сексуальная и при этом, наверное, самая скромная и непубличная актриса Голливуда.

К проблемам, с которыми приходится сталкиваться Рыбам, рожденным 7 марта, можно отнести неустойчивую энергетику и сомнения по поводу того, какое место они занимают среди людей. Им надо хотя бы изредка обращать внимание на чувства других, ведь они не менее важны, чем их собственные. Если им повезет, то они обязательно встретят человека, с которым разделят свою жизнь, но для этого надо хотя бы чуть-чуть отойти от абстрактностей.

Абстрактная формула мировосприятия позволила внести огромный вклад в развитие индустрии фотографии рожденным сегодня английскому изобретателю Джону Гершелю и французскому изобретателю Жозефу Ньепсу; написать свои романы в жанре научной фантастики американской писательнице Элизабет Мун; быть неуловимым в своих маневрах на корте обладателю звания первая ракетка мира чешскому теннисисту Ивану Лендлу и быть прозванным за отличную игру головой "королем воздуха" советскому футболисту Федору Селину.

Сегодня пришел в мир один из самых любимых, непостижимых, неуловимых, неповторимых актеров советского кино Андрей Миронов. Он был самым молодым артистом в истории, которому было присвоено звание Народный артист РСФСР. И он, действительно, был народным любимцем и остается таким уже для многих поколений.

Жизнь Андрея Миронова трагически оборвалась в 46 лет, он умер от инсульта на сцене во время спектакля. Формулой жизни, оставленной в завещание потомкам, от Андрея Миронова закончим сегодня: "Жизнь — великое благо, и она у человека, как выясняется, очень недлинная… В ней хватает и несчастий, и горя, и драматизма, сложностей и неурядиц, и поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости — они делают человека добрыми. Когда человек улыбается, смеется, восхищается или сострадает, он становится чище и лучше".

На фото: Андрей Миронов

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"