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Автор Соломон Соловьев

Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня

Гороскоп

Об интуиции, скрытности, изобретательности и уверенности в себе рожденных 5 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿

"Ничто в жизни не важно настолько, насколько вам кажется, когда вы об этом думаете. Мы можем быть слепы к очевидному и, более того, не замечаем собственной слепоты", — такую простую формулу исповедовал в жизни, пришедший сегодня в мир израильско-американский психолог Даниел Канеман.

Герой сегодняшнего дня стал основоположником поведенческой экономики, в которой объединены экономика и психоаналитика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. С формулировкой "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности", Даниел Канеман получил Нобелевскую премию по экономике, став первым психологом в истории, получившим премию в этой номинации.

О психологичной и интуитивной Формуле небес сегодняшнего дня поговорим подробнее.

Натуру Рыб, рожденных 5 марта, зачастую раздирают незаметные простому взгляду глубокие внутренние противоречия. Окружающим эти люди могут показаться умными, добрыми и достаточно деликатными индивидуумами, в то время как они отчаянно пытаются побороть демона, живущего в них. Чрезвычайно скрытные, рожденные в этот день редко позволяют себе открыто выражать свои истинные чувства. Что бы ни случилось, маска внешнего беспристрастия надежно ограждает их от любопытных взглядов толпы.

Своего внутреннего демона всю жизнь пыталась побороть в себе рожденная сегодня одна из основательниц европейской революционной социал-демократии, теоретик марксизма, польско-немецкий экономист и философ Роза Люксембург. За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны героиня дня подверглась репрессиям — суммарный срок, проведенный в тюрьмах, составил около четрырех лет. Роза Люксембург стала одной из основательниц Коммунистической партии Германии. В 1919 году после подавления восстания берлинских рабочих она была схвачена и убита вместе с соратником по партии Карлом Либхнектом. "Свобода — это прежде всего свобода для инакомыслящих", — с такой формулой свободы прожила свою недолгую, но яркую жизнь Роза Люксембург.

Рожденная сегодня жительница Японии Мисао Окава родилась в 1898 году и прожила 117 лет. Свое долголетие она объясняла регулярным сном (магия сна одна из важнейших составляющих энергетики представителей знака Рыб) и вкусной едой. Ее любимыми блюдами являлись лапша быстрого приготовления и суши. Когда ее спросили, как ей удалось прожить так долго, она ответила: "Хотела бы я знать".

По иронии Формулы небес, изобретатель лапши быстрого приготовления Момофуку Андо пришел в наш мир сегодня, 5 марта. В опросе общественного мнения в Японии, проведенном в 2000 году, изобретение Момофуку Андо лапши быстрого приготовления назвали главным японским изобретением XX века.

В 1948 году Андо придумал опрыскивать лапшу бульоном из обыкновенной садовой лейки. Затем он сам размешивал лапшу, чтобы ее верхний слой пропитывался бульоном, обжаривал ее в пальмовом масле, выпаривая воду, а затем высушивал в форме брикетов. Для приготовления лапши в нее нужно было просто добавить кипяток. К каждому брикету лапши Андо придумал прикладывать два пакетика: в одном, непрозрачном, находились специи и бульонный экстракт, в другом, прозрачном, — небольшая порция пальмового масла.

На сегодняшний день только лишь жители Китая ежегодно потребляют около 30 миллиардов порций лапши, приготовленной по рецепту Момофуку Андо.

Еще один лауреат Нобелевской премии по экономике посетил сегодня наш мир. Американский экономист Джеймс Тобин получил в 1981 году премию с формулировкой "За анализ состояния финансовых рынков и их влияния на политику принятия решений в области расходов, на положение с безработицей, производством и ценами".

Продуктивные творческие личности-Рыбы, рожденные сегодня, обычно проявляют себя в работе. Будучи прекрасными специалистами, люди, чей день рождения — 5 марта, настолько уверены в себе, что даже в критических ситуациях, требующих предельной концентрации всех сил, действуют без боязни осуждения.

Однако в личной жизни у них часто возникают проблемы, причины которых отчасти связаны с разрушительной для любого человека внутренней зажатостью или скованностью чувств. И все же рожденные 5 марта соприкасаются с полным спектром человеческих эмоций. Благодаря своей острой проницательности, эти люди вполне способны увидеть чужие недостатки и слабости, но им даже не придет в голову исправлять их. Если они вдруг обнаружат неприятные качества в близком человеке, то будут страдать, мучиться, кусать себе локти за собственную беспринципность, но… молчать.

Не удивительно, что рожденные 5 марта проживают куда более напряженную жизнь, нежели все остальные. Образно говоря, цвета в их палитре более яркие, а тени на холсте — более контрастные, чем у других людей.

"Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше…" — так ответил однажды английскому герцогу рожденный сегодня немецкий и английский композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. Герой сегодняшнего дня по праву считается одним из крупнейших деятелей в истории музыкального искусства. Великий композитор эпохи Просвещения, он открыл новые перспективы в развитии жанра оперы и оратории, предвосхитил многие музыкальные идеи последующих столетий. "Вы можете презирать кого и что угодно, — говорил Бернард Шоу, — но вы бессильны противоречить Генделю. Когда звучит его божественная музыка, то даже "восседающий на своем извечном престоле" атеист теряет дар речи".

Временами Рыбы, чей день рождения — 5 марта, удивляют окружающих своей последовательностью и объективностью, но они же могут быть невыдержанными, неразумными, вздорными натурами. Иногда, кстати, случается так, что абсолютно полярные чувства овладевают ими в короткий промежуток времени, в течение двух-трех минут или даже секунд! Действительно, есть чему поразиться — в конце концов, далеко не каждый может быть таким переменчивым и так легко приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам.

Рожденные 5 марта нередко чувствуют себя одиноко еще и потому, что привыкли предъявлять непомерно высокие требования к другим. Пожалуй, большинству из них так и не удастся найти человека своей мечты. А частые конфликты с окружающими порождаются борьбой внутри них — своеобразным творческим двигателем.

Некоторые из тех, кто родился 5 марта, просто боятся быть более последовательными. Вопрос в том, какую цену они платят за то, чтобы быть счастливыми. Этим людям важно культивировать в себе бескорыстие, подчиняться высшей духовной силе, сосредотачиваясь на проявлении доброты в повседневной жизни.

Свой яркий след во Вселенной оставили рожденные сегодня: немецкий картограф и географ Герард Меркатор; один из основателей стихосложения в России и литератор, впервые теоретически разделивший в русском языке и литературе поэзию и прозу, Василий Тредиаковский; один из основоположников современной кардиологии французский физиолог Этьен-Жюль Маре; советские поэты Семен Гудзенко и Алексей Фатьянов; легендарные советские футболисты Владимир Бессонов и Владимир Маслаченко и культовый режиссер мирового кино итальянский мастер Пьер Паоло Пазолини.

Формулой жизни и самовыражения от Пьера Паоло Пазолини закончим сегодня: "Или самовыразиться ценой смерти, или быть бессмертным, так и не выразив себя? Но я так отчаянно люблю жизнь, что это для меня не может кончиться плохо".

На фото: Пьер Паоло Пазолини

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Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня
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