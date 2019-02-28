Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Силовые структуры Непознанное Эврика Недвижимость Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня

Гороскоп

Об ироничности, артистизме и жизнеутверждающей энергии рожденных 1 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня. 399736.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

Жизнь легко презирать,

Когда очень трудно живется,

Мужествен тот, кто сумел

Добрым в несчастии быть.

Такую мудрость изрек однажды рожденный сегодня римский поэт Марк Марциал, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином. При жизни Марциал написал 1561 эпиграмму, которые составили 15 книг.

Об ироничной, артистичной и жизнеутверждающей Формуле небес героев сегодняшнего дня расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 1 марта, обладают естественным чувством артистического выражения многих вещей, что в какой-то степени помогает им облагораживать довольно прозаическую действительность. Эти люди искренне стремятся привнести в повседневную жизнь красоту, иногда даже в ущерб более серьезным занятиям. Однако те, кто воспринимает рожденных в этот день как крайне легкомысленных особ, витающих где-то в облаках, часто бывают удивлены их практичностью.

Хотя рожденные 1 марта зачастую используют логику, направляющую их работу, обычно они не позволяют ей руководить собой в вопросах частной жизни. Им удается соединить вместе каждодневную ситуацию, которая является вопросом их выбора. При желании они могут полностью расслабиться и опоздать на важные встречи или проигнорировать заранее достигнутую договоренность. Тем не менее они невероятно пунктуальны в организации собственного труда. Многие из них едва ли не по минутам просчитывают свой день, стараясь выполнять намеченное скрупулезно и тщательно.

Скрупулезным и тщательным в работе запомнился человечеству пришедший сегодня в мир великий итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи Сандро Боттичелли. Историки прекрасно написали о герое дня: "Сандро не идет в свите других, но, соединив в себе весьма многое, что было разбросано, он с удивительной полнотой отражает идеалы своего времени. Его чисто личное искусство отразило лицо века. В нем, как в фокусе, соединилось все, что предшествовало тому моменту культуры, и все, что тогда составляло "настоящее".

Не меньший вклад в мировую культуру внес космический собрат Сандро Боттичелли рожденный сегодня великий польский композитор и пианист Фридерик Шопен. К лучшим произведениям Шопена, в которые он вложил столько души и музыкальной мысли, можно отнести этюды: в них он внес, помимо техники, составлявшей до Шопена главную и чуть ли не единственную цель, целый поэтический мир. Сколько мечтательности, грации, дивной музыки в его ноктюрнах!

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Так писал о музыке гения поэт Борис Пастернак. Шопен, без сомнения, остается самым романтичным и утонченным композитором в истории человечества и достойнейшем представителем глубоко чувствующего пространство Вселенной знака Рыб.

Как правило, Рыбы дня сегодняшнего не позволяют своему настроению влиять на ход событий их жизни. Эти люди хотя и нуждаются в большей дисциплинированности, тем не менее ее отсутствие не является для них фатальным.

Рожденные 1 марта огромное внимание уделяют своей внешности. Для большинства из них огромную роль играет эстетическое начало. Герои сегодняшнего дня нисколько не сомневаются в том, что успехом движет эстетика.

Рожденные в этот день могут значительно преуспеть там, где нужно проявить шарм, немалые дипломатические способности, возможность мягко надавить и идти вперед. Их эстетические чувства отчасти выражаются в элегантности, с которой они выполняют все трюки своей замысловатой карьеры. Рожденные 1 марта обладают способностью ставить форму выше содержания, но таким образом, что содержание от этого только выигрывает.

Рожденный сегодня русский инженер и изобретатель Федор Пироцкий изобрел первый в мире трамвай на электрической тяге. Британский инженер-электронщик Исаак Шёнберг изобрел телевидение высокой четкости. Наполнил новые формы целительным содержанием основоположник российской фармакологии советский ученый Михаил Машковский. И подарил миру свои волшебные формулы создатель компьютерных программ, один из основоположников теории искусственного интеллекта американский программист Сеймур Пейперт.

"Если ты не первый, значит, ты последний", — такую формулу исповедует в жизни рожденный сегодня канадский певец Джастин Бибер, которому исполняется сегодня 25 лет. На протяжении своей недолгой карьеры Бибер продал около ста миллионов пластинок, что сделало его самым продаваемым мужским канадским музыкантом и одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. По состоянию на 2016 год Бибер имеет 14 рекордов в Книге Гиннесса за свои уникальные достижения в мире шоу-бизнеса.

Рыбы, рожденные 1 марта, могут быть очень жесткими по отношению к тем людям, которые не отличаются воспитанием, имеют плохие манеры, грубы или злы. Герои дня любят посмеяться, многие из них с удовольствием проводят время в теплой, хорошо знакомой им компании. Правда рожденные 1 марта терпеть не могут проблем, особенно личных. Сложности, неизбежно возникающие на пути каждого человека, они преодолевают с легкостью. Однако в том, что касается семьи, с рожденными 1 марта способны ужиться лишь немногие из-за повышенных требований, предъявляемых ими к окружающим.

"Люди сделаны не из стали. У них есть сердце и душа, они плачут и смеются. Они любят и страдают. Они критикуют, обижаются и кричат от боли и гнева. Люди есть люди", — такую мудрую фразу как бы в оправдание своей требовательной Формулы небес произнес однажды рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии мира, дважды премьер-министр Израиля Ицхак Рабин.

А закончить мне хотелось бы цитатой героя сегодняшнего дня испанского актера Хавьера Бардема. Его слова можно смело адресовать почти каждому представителю знака Рыб первого весеннего дня: "Быть знаменитым — это такая чушь. Слава богу, в шляпе и очках я по-прежнему могу бродить неузнанным где угодно. И, вообще, я бы предпочел умереть в тишине. Все остальные обстоятельства смерти меня волнуют значительно меньше".

На фото: Хавьер Бардем

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы март Рыбы 1 марта астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня
Европа
Равадиново: замок, влюбленный в ветер
Банки
Румыния намерена вернуть в страну золотой запас
Новости Все >
Переговоры ради переговоров - итог саммита США - Северная Корея
Ученые помогают избавиться от фобий с помощью виртуальной реальности
Майор Черноморского флота и его возлюбленная осуждены за шпионаж для Украины
Капитан протаранившего мост судна был русским и пьяным
Арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами
ANI: США поддержали удар Индии по лагерю в Кашмире
Чиновники объяснили зачитывание "приговора" санкционному сыру
Washington Post считает "провалом" встречу Трампа и Кима
Science Alert: марсоход нашел неизвестные микроорганизмы
Минстрой отказался послаблять правила долевого строительства в Крыму и Севастополе
Читательский топ
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
НАТО стягивает флот и авиацию в Черное море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"

Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.

В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Военные новости
"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17
Военные новости
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Нефть
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин

Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.

Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
США и Канада. Новости и аналитика
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Регуляторы
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Кремль
Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте
Новости Украины
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине

В сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.

Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком
Новости Брянска сегодня
Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком
Общество
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"
Кремль
Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте
Соломон Соловьев Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза" Руслан Веснянко Любовь Степушова Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой Любовь Степушова
Комментарии
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда"
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Россия в зеркале казахстанской революции
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Чиновники объяснили зачитывание "приговора" санкционному сыру
При лукавых подсчетах бедных почти нет
При лукавых подсчетах бедных почти нет
Конгрессмены США просят разведку найти "деньги Путина"
При лукавых подсчетах бедных почти нет
В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Кремль ответил на требования из США раскрыть активы Путина
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Капитан протаранившего мост судна был русским и пьяным
История и современность Все >
Мангуаре – традиционный инструмент диких племен Амазонки
Мангуаре – традиционный инструмент диких племен Амазонки
Тайна проекта Safeguard времен холодной войны
Тайна проекта Safeguard времен холодной войны
Майор Черноморского флота и его возлюбленная осуждены за шпионаж для Украины
Майор Черноморского флота и его возлюбленная осуждены за шпионаж для Украины
Арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами
Арестованный за взятку чиновник пугал следователя порчей и экстрасенсами
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
"Царь-бомба": 50 мегатонн апокалипсиса
"Царь-бомба": 50 мегатонн апокалипсиса
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Почему знаменитый полководец Румянцев не предал Петра III
Почему знаменитый полководец Румянцев не предал Петра III
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Сидячий образ жизни: как сохранить здоровье?
Сидячий образ жизни: как сохранить здоровье?
Американские исследователи: увлечение компьютером разрушает детский мозг
Американские исследователи: увлечение компьютером разрушает детский мозг
Где сыграть свадьбу, чтобы было как в кино
Где сыграть свадьбу, чтобы было как в кино
Аудиокассеты снова в моде
Аудиокассеты снова в моде
"Модный приговор" раскрыл секрет Клеопатры
"Модный приговор" раскрыл секрет Клеопатры
Билан раскрыл подробности реабилитации
Билан раскрыл подробности реабилитации
Не стоит бриться, если..
Не стоит бриться, если..
Растения, которые сберегают здоровье человека
Растения, которые сберегают здоровье человека
Шесть полезных причин употребления хлеба
Шесть полезных причин употребления хлеба
Мужское Все >
Друзья смогут две недели гостить в России без визы
Друзья смогут две недели гостить в России без визы
Самые удивительные рыбы России
Самые удивительные рыбы России
Модульные картины: виды, размеры и расположение
Модульные картины: виды, размеры и расположение
Как правильно клеить обои: советы профессионалов
Как правильно клеить обои: советы профессионалов
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Как удалить ржавчину с одежды?
Как удалить ржавчину с одежды?
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Осьминоги – самые интеллектуальные беспозвоночные
Осьминоги – самые интеллектуальные беспозвоночные
Вода в пластиковых емкостях опасна для здоровья
Вода в пластиковых емкостях опасна для здоровья
Новый метод избавления от алкоголизма пройдет лабораторное исследование
Новый метод избавления от алкоголизма пройдет лабораторное исследование
На видео засняли как огромный йети вырывает деревья
На видео засняли как огромный йети вырывает деревья
Клещи вызвают аллергию на мясо
Клещи вызвают аллергию на мясо
Почему обычной булке с сосиской дали название хот-дог?
Почему обычной булке с сосиской дали название хот-дог?
В национальном парке в Африке туристы оказалась внутри стада слонов
В национальном парке в Африке туристы оказалась внутри стада слонов
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому

Три депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) написали заявления о выходе из партии. По мнению эксперта Олега Соскина, предатели "побежали с тонущего корабля".

Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ