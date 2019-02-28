Они предпочитают умереть в тишине - Гороскоп дня

Об ироничности, артистизме и жизнеутверждающей энергии рожденных 1 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

Жизнь легко презирать,

Когда очень трудно живется,

Мужествен тот, кто сумел

Добрым в несчастии быть.

Такую мудрость изрек однажды рожденный сегодня римский поэт Марк Марциал, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином. При жизни Марциал написал 1561 эпиграмму, которые составили 15 книг.

Об ироничной, артистичной и жизнеутверждающей Формуле небес героев сегодняшнего дня расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 1 марта, обладают естественным чувством артистического выражения многих вещей, что в какой-то степени помогает им облагораживать довольно прозаическую действительность. Эти люди искренне стремятся привнести в повседневную жизнь красоту, иногда даже в ущерб более серьезным занятиям. Однако те, кто воспринимает рожденных в этот день как крайне легкомысленных особ, витающих где-то в облаках, часто бывают удивлены их практичностью.

Хотя рожденные 1 марта зачастую используют логику, направляющую их работу, обычно они не позволяют ей руководить собой в вопросах частной жизни. Им удается соединить вместе каждодневную ситуацию, которая является вопросом их выбора. При желании они могут полностью расслабиться и опоздать на важные встречи или проигнорировать заранее достигнутую договоренность. Тем не менее они невероятно пунктуальны в организации собственного труда. Многие из них едва ли не по минутам просчитывают свой день, стараясь выполнять намеченное скрупулезно и тщательно.

Скрупулезным и тщательным в работе запомнился человечеству пришедший сегодня в мир великий итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи Сандро Боттичелли. Историки прекрасно написали о герое дня: "Сандро не идет в свите других, но, соединив в себе весьма многое, что было разбросано, он с удивительной полнотой отражает идеалы своего времени. Его чисто личное искусство отразило лицо века. В нем, как в фокусе, соединилось все, что предшествовало тому моменту культуры, и все, что тогда составляло "настоящее".

Не меньший вклад в мировую культуру внес космический собрат Сандро Боттичелли рожденный сегодня великий польский композитор и пианист Фридерик Шопен. К лучшим произведениям Шопена, в которые он вложил столько души и музыкальной мысли, можно отнести этюды: в них он внес, помимо техники, составлявшей до Шопена главную и чуть ли не единственную цель, целый поэтический мир. Сколько мечтательности, грации, дивной музыки в его ноктюрнах!

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Так писал о музыке гения поэт Борис Пастернак. Шопен, без сомнения, остается самым романтичным и утонченным композитором в истории человечества и достойнейшем представителем глубоко чувствующего пространство Вселенной знака Рыб.

Как правило, Рыбы дня сегодняшнего не позволяют своему настроению влиять на ход событий их жизни. Эти люди хотя и нуждаются в большей дисциплинированности, тем не менее ее отсутствие не является для них фатальным.

Рожденные 1 марта огромное внимание уделяют своей внешности. Для большинства из них огромную роль играет эстетическое начало. Герои сегодняшнего дня нисколько не сомневаются в том, что успехом движет эстетика.

Рожденные в этот день могут значительно преуспеть там, где нужно проявить шарм, немалые дипломатические способности, возможность мягко надавить и идти вперед. Их эстетические чувства отчасти выражаются в элегантности, с которой они выполняют все трюки своей замысловатой карьеры. Рожденные 1 марта обладают способностью ставить форму выше содержания, но таким образом, что содержание от этого только выигрывает.

Рожденный сегодня русский инженер и изобретатель Федор Пироцкий изобрел первый в мире трамвай на электрической тяге. Британский инженер-электронщик Исаак Шёнберг изобрел телевидение высокой четкости. Наполнил новые формы целительным содержанием основоположник российской фармакологии советский ученый Михаил Машковский. И подарил миру свои волшебные формулы создатель компьютерных программ, один из основоположников теории искусственного интеллекта американский программист Сеймур Пейперт.

"Если ты не первый, значит, ты последний", — такую формулу исповедует в жизни рожденный сегодня канадский певец Джастин Бибер, которому исполняется сегодня 25 лет. На протяжении своей недолгой карьеры Бибер продал около ста миллионов пластинок, что сделало его самым продаваемым мужским канадским музыкантом и одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. По состоянию на 2016 год Бибер имеет 14 рекордов в Книге Гиннесса за свои уникальные достижения в мире шоу-бизнеса.

Рыбы, рожденные 1 марта, могут быть очень жесткими по отношению к тем людям, которые не отличаются воспитанием, имеют плохие манеры, грубы или злы. Герои дня любят посмеяться, многие из них с удовольствием проводят время в теплой, хорошо знакомой им компании. Правда рожденные 1 марта терпеть не могут проблем, особенно личных. Сложности, неизбежно возникающие на пути каждого человека, они преодолевают с легкостью. Однако в том, что касается семьи, с рожденными 1 марта способны ужиться лишь немногие из-за повышенных требований, предъявляемых ими к окружающим.

"Люди сделаны не из стали. У них есть сердце и душа, они плачут и смеются. Они любят и страдают. Они критикуют, обижаются и кричат от боли и гнева. Люди есть люди", — такую мудрую фразу как бы в оправдание своей требовательной Формулы небес произнес однажды рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии мира, дважды премьер-министр Израиля Ицхак Рабин.

А закончить мне хотелось бы цитатой героя сегодняшнего дня испанского актера Хавьера Бардема. Его слова можно смело адресовать почти каждому представителю знака Рыб первого весеннего дня: "Быть знаменитым — это такая чушь. Слава богу, в шляпе и очках я по-прежнему могу бродить неузнанным где угодно. И, вообще, я бы предпочел умереть в тишине. Все остальные обстоятельства смерти меня волнуют значительно меньше".

На фото: Хавьер Бардем

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