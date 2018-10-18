Дирижеры собственной свободы - Гороскоп дня

О независимости, сильной воле, прямолинейности, духе соревновательности и поисках правды рожденных 19 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Блажени изгнани правды ради", — такая надпись выбита на могильной плите рожденного сегодня замечательного поэта Александра Галича. О прямолинейных правдорубах, пришедших в мир 19 октября, расскажем подробнее в Формуле небес.

В конце 1950-х годов прошлого века Александр Галич начал сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь от романсовой традиции и искусства Александра Вертинского, Галич стал одним из ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с Владимиром Высоцким и Булатом Окуджавой).

Песни Галича были относительно безобидными в политическом отношении, но не совпадали с официальной советской эстетикой. И, будучи по основной своей профессии успешным и востребованным сценаристом и драматургом, Галич должен был сделать выбор между авторской поэзией и лояльностью властей. Биографы Галича так писали о нем после смерти: "Галич был фактически единственным писателем, который длительное время находился на вершине советской писательской номенклатуры, но нашел в себе мужество отказаться от благополучной жизни и выбрать свободу".

Так уж сложилась на небосклоне звездная формула для представителей знака Весы, рожденных 19 октября, что они независимые, волевые и достаточно известные личности, которые оживляют окружающий мир. Вместе с тем они слишком высоко ценят себя и чересчур прямолинейно подходят к жизни. Именно от этого происходят драматические и часто трагические последствия в их жизни.

Героям дня сегодняшнего присущ дух соревновательности, они не только любят участвовать в различных состязаниях, но и способны искусственно создавать конфликтную ситуацию даже там, где этого не требовалось. Постоянной темой их жизни являются беспрестанные поиски правды, поэтому они испытывают неприязнь к скрытым мотивам, изощренным эмоциональным манипуляциям и молчаливому наказанию.

Где теперь крикуны и печальники?

Отшумели и сгинули смолода…

А молчальники вышли в начальники,

Потому что молчание — золото.

Так писал и мыслил бесстрашный Александр Галич.

За бесстрашие и принципиальность получил свою Нобелевскую премию по литературе рожденный сегодня гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас. Формулировка при вручении ему Нобелевской премии звучала так: "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки". В своих произведениях Астуриас часто сочетал элементы фольклора и мифологии индейцев майя с реалистичным изображением современных ему общественно-политических процессов.

Судьба Астуриаса во многом напоминает судьбу Александра Галича. После военного переворота в Гватемале писатель уехал из страны и 12 лет прожил в изгнании. Как и Галич, он умер и похоронен в Париже.

Один из видных организаторов и руководителей Белого движения на юге России в 1918 году, рожденный сегодня генерал Михаил Дроздовский стал первым в истории Белого движения генералом, открыто заявившим о своей верности монархии. Он стал единственным из командиров русской армии, сумевшим сформировать добровольческий отряд и влиться с ним в подразделения Белой армии. Солдаты его отряда так писали о своем командире: "Дроздовский был выразителем нашего вдохновения, средоточием наших мыслей, сошедшихся в одну мысль о воскресении России, наших воль, слитых в одну волю борьбы за Россию и русской победы".

Как и многие решительные и прямолинейные индивидуумы, герои сегодняшнего дня имеют тенденцию взрываться в порыве гнева. Но после того как буря уляжется, они не таят злобы и готовы к примирению. Возможно, движущей силой их раздражительного характера является желание, как уже было сказано выше, проливать истинный свет на вещи или, что еще вернее, проливать свет правды на объект их интереса.

В полной гармонии со своей формулой вытаскивания всего темного на свет, писал свои замечательные детективные романы английский писатель Джон ле Карре (фото). В его шпионских произведениях нет супергероев и нет романтической окраски профессии секретного агента. Писатель рисует напряженный, но тусклый будничный мир работы спецслужб, мощное противостояние разведок, но без перестрелок и погонь.

Его герои — "антиджеймсбонды". Ле Карре крайне отрицательно относился к творчеству Флеминга и называл агента 007 "фальшивым". Писатель утверждал, что дух каждой нации находит отражение в характере деятельности ее разведки. По итогам последних шпионских скандалов нашего времени сложно не согласиться с мудрым писателем. Как и полагается представителю эстетического знака Весы, самого ле Карре отличает внимание не только к сюжету, но и к мельчайшим деталям характера героев, обстановки, общей атмосферы и т. п.

Иногда случается так, что рожденные 19 октября и в реальной жизни становятся героями детективных состояний и сами загоняют себя в шкуру секретных агентов. Многие из героев дня нередко опасаются, что их подноготная будет известна всем. В этом смысле они могут занять оборонительную позицию и даже стать параноиками, пытаясь спрятаться от публичного обозрения. Правда это происходит до поры до времени. В моменты своего триумфа они способны полностью избавиться от своих страхов и ложного стыда, подобно тому, как торжествует человек, боявшийся высоты и покоривший самую высокую вершину. В этом смысле их победа над собственной стеснительностью или сосредоточенностью на самом себе будет гораздо сильнее, чем у других людей. В некоторых случаях рожденные 19 октября могут исчезнуть из поля зрения окружающих, улучшить свое мастерство, а затем снова появиться и иметь еще больший успех.

Надолго исчезал из поля зрения окружающих американский астрофизик индийского происхождения Субраманьян Чандрасекар. Свои многолетние исследования ученый проводил в лабораториях и обсерваториях, наблюдая за звездами. Результаты этих наблюдений были оценены человечеством в виде многочисленных наград и премий, включая Нобелевскую премию по физике.

Рожденный сегодня советский математик, гидромеханик и метеоролог Илья Кибель всю свою профессиональную деятельность посвятил развитию численных методов прогноза погоды. В 1940 году ученый осуществил революцию в метеорологии, найдя первый эффективный практический способ решения системы уравнений погоды. В 1941–1942 годах для расчета давления на лед при прокладке Дороги жизни в осажденный Ленинград по Ладожскому озеру были применены методы, предложенные Кибелем. С появлением ЭВМ ученый организовал институт, который стал составлять прогнозы погоды широкого применения. Впоследствии на базе института возник Гидрометцентр СССР.

В частной и личной жизни герои сегодняшнего дня, как правило, бывают хорошими друзьями и верными членами семьи. Но, имея свободную душу, они будут испытывать вполне законное негодование при первых попытках привязать их к дому. На самом деле, в них могут проснуться бунтарские чувства, если их до этого довести.

Зачастую рожденные 19 октября весьма критически относятся к своим близким, а иногда их жесткие слова могут ранить гораздо глубже, чем они думают, так как их мнение имеет большой вес. Свою прямоту героям дня сегодняшнего лучше оставлять для социальной реализации, а не для частной жизни. Им также следует избегать слишком большой власти над близкими людьми, например, не считать себя "лучшим другом", а не просто "хорошим другом".

Как и свойственно большинству рожденных сегодня публичных людей, выдающийся советский пианист Эмиль Гилельс не любил давать интервью и редко выступал в печати.

Но однажды он вспомнил о своем одесском детстве. И этим воспоминанием маленького Гилельса мне бы и хотелось закончить яркую Формулу небес рожденных сегодня: "В детстве я мало спал. Ночью, когда уже все стихало, я доставал из-под подушки папину линейку и начинал дирижировать. Маленькая темная детская превращалась в ослепительный концертный зал. Стоя на эстраде, я чувствовал сзади себя дыхание огромной толпы, впереди в ожидании замер оркестр. Я поднимаю дирижерскую палочку, и воздух наполняется прекрасными звуками. Звуки льются сильней и сильней. Форте, фортиссимо! Но тут обычно приоткрывалась дверь и встревоженная мать прерывала концерт на самом интересной месте: "Ты опять размахиваешь руками и поешь по ночам вместо того, чтобы спать? Ты опять взял линейку? Сейчас же отдай и усни через две минуты!"

На фото: Эмиль Гилельс

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