Павел Дуров "ВКонтакте" со звездами - Гороскоп дня

О прагматичности, трезвом взгляде на жизнь, осторожности в финансовых делах и стремлении к гармонии и уюту рожденных 10 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения", — так обозначил Формулу небес своего дня рожденный сегодня норвежский полярный исследователь и лауреат Нобелевской премии мира Фритьоф Нансен.

Весы, рожденные сегодня, — именно те, кого зовут спасать положение. Терпеливо, но не теряя времени, люди, чей день рождения — 10 октября, расчистят неразбериху и все наладят. Их мнению по вопросам управления можно доверять, а поскольку сохранение дела для них важнее всего, они обычно весьма надежны.

О великом Нансене так писали знавшие его современники: "В обиходе он был прост и общителен, однако становился суровым и замкнутым, когда что-то делалось не так, как ему казалось нужным". Такое мнение со стороны достаточно типичное, когда смотришь на многих рожденных 10 октября.

Герои дня сегодняшнего обычно не только способны нацелиться на проблему и решить ее (часто путем коренного преобразования), но и работать с другими, с тем чтобы проблемы не возвратились. Думая позитивно, они терпеть не могут пустые траты, использование средств не по назначению и прочие негативные действия, включая мысли. Однако их сложно назвать рыцарями идеи, если иметь в виду голый энтузиазм. Они скорее трезво смотрят на вещи, особенно в делах.

Рожденный сегодня итальянский композитор Джузеппе Верди (фото) по праву считается выдающимся композитором XIX века. Его творчество является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы. Верди смело можно назвать и одним из самых состоятельных композиторов своего времени. Написанные им 26 опер пользовались громадным спросом у театров всего мира и приносили композитору огромные гонорары.

Одним из самых высокооплачиваемых оперных певцов своего времени также по праву считался рожденный сегодня певец Дмитрий Хворостовский (фото). Так уж сложилась Формула небес, что знаменитые свои арии певец многие годы исполнял в операх своего легендарного космического двойника Джузеппе Верди.

"Если человек знает себе цену, он спокоен. А я всегда был спокойным, никогда не суетился. Знал, что у меня есть перспектива, не сомневался в том, что рано или поздно смогу всего достичь", — так говорит Формула небес рожденных 10 октября словами Дмитрия Хворостовского.

Рожденные сегодня осторожны в финансовых делах и вообще в деловых связях. Обычно они умеют управляться с деньгами и вкладывать их. Деньги для них не только вознаграждение за труд, но и показатель того, что их судно не дало течь.

Рожденный сегодня гениальный британский химик и физик Генри Кавендиш оставил после смерти огромное по тому времени (1810 год) состояние в 700 тысяч фунтов. К сожалению, ни одного фунта, как завещал Кавендиш, из этого состояния не было потрачено на науку. Ну а сам Кавендиш вошел в историю науки тем, что первый подробно описал состав и свойства воды, водорода и открыл азотную кислоту.

"Деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего", — с такой формулой создавал свои блестящие проекты социальную сеть "ВKoнтакте" и мессенджер Telegram российский программист Павел Дуров (фото).

Один из партнеров Дурова блестяще однажды сказал о Дурове, объясняя успех социальной сети "ВКонтакте": "Павел, в отличие от большинства программистов, понимал, чего хочет от жизни школьник и студент и как это выглядит в дизайне. Он умел смотреть глазами человека, у которого старый браузер и медленный интернет".

Рожденного сегодня джазового музыканта Телониуса Монка называли гением и поклонники, и завистники. "Я утверждаю: играй, как захочешь. Не играй ради публики. Играй то, что хочешь ТЫ, и позволь слушателю понять, что ты делаешь, даже если это займет у них 15-20 лет", — так играл сам и учил играть своих учеников великий Телониус Монк, ни на шаг не отступая от своей небесной формулы.

В частной жизни Весы, рожденные 10 октября, как и полагается двойному знаку Зодиака, могут быть двух типов. К первому относятся люди с эмоциональным складом, отражающим их деловой подход: они осторожны, избегают непредвиденных и опасных связей, пусть даже очень соблазнительных. Этот скорее интровертный тип интересуется не столько личными взаимоотношениями, сколько проектами, работой, бизнесом, считая, что эмоции только отвлекают.

Второй тип, напротив, щедр на привязанности, неосторожен, иногда эмоционально разбрасывающийся и даже неразборчивый. К нему относятся впечатлительные экстраверты, наделенные воображением и романтичностью.

Но представители обоих типов всеми силами стремятся к гармонии и уюту в своей частной жизни. Независимо от наличия средств они будут создавать красивую среду обитания. Богатые или бедные, они никогда не тратят энергию попусту и потому не проигрывают. Наибольшего успеха добиваются те из них, кто умеет правильно распределять ресурсы и пользуется формулой, которую они применяют ко всем областям жизни: давать надо столько же, сколько берешь.

И эту Формулу небес блестяще подтвердил однажды один из самых влиятельных британских драматургов XX века рожденный сегодня Гарольд Пинтер (фото): "Искусство общения с людьми состоит, во-первых, в умении видеть их насквозь, а во-вторых, в умении держать язык за зубами. Если у тебя хватает проницательности для первого и самообладания для второго, можешь считать, что ты уже состоялся как человек и как член общества".

На фото: Павел Дуров

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