Рожденные 17 сентября - Гороскоп дня

О стойкости в достижении целей, выдержанности, надежности, чувстве справедливости, мечтательности и одновременно прагматичности рожденных 17 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и живых существ. Нет всемогущего бога, но есть Вселенная, которая распоряжается судьбой всех небесных тел и их жителей. Нет личных богов, но есть избранные правители: планет, солнечных систем, звездных групп, млечных путей, эфирных островов и всего космоса", — такую формулу мироздания провозгласил однажды рожденный сегодня выдающийся мыслитель человечества, ученый-самоучка, школьный учитель Константин Циолковский.

Циолковский стал первым человеком на Земле, кто обосновал использование ракет для полетов в космос и предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций. Циолковский называл всю жизнь себя "чистейшим материалистом" и полагал, что существует только материя и весь космос не более чем очень сложный механизм. Такой материальный подход к природе вещей близок очень многим из родившихся сегодня. Рассмотрим же этот подход подробнее.

Являясь или нет творческими людьми, рожденные 17 сентября хорошо известны своей стойкостью в достижении целей. Хотя им может потребоваться много лет (кажется, что их это совершенно не огорчает), они не только способны разумно выстроить карьеру и добиться заметного роста, но и умеют удержаться на вершине продолжительное время. К рожденным в этот день трудно подойти и еще труднее на них надавить. Как только их цель определена (не важно, высокая или скромная), остановить их фактически невозможно.

Цель у рожденного сегодня римского папы Павла V, как и у его космического собрата Константина Циолковского, была космических масштабов. Именно Павел V первым натравил инквизицию на выдающегося физика и астронома Галилео Галилея, который пропагандировал идеи Николая Коперника и его книгу "Об обращениях небесных сфер". Павел V под страхом смертной казни запретил тогда пропагандировать тезис о том, что Солнце не движется вокруг Земли и Земля не является центром Вселенной.

Главной целью рожденного сегодня русского врача-терапевта Сергея Боткина была схожа с задачами Константина Циолковского. Циолковский заявлял, что Вселенная — это абсолютная материя и отлажено работающий механизм, а его космический собрат Сергей Боткин создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Великий доктор Боткин утверждал: "Изучение человека и окружающей его природы в их взаимодействии с целью предупреждать болезни, лечить или облегчать составляет ту отрасль человеческого знания, которая известна под общим именем медицина".

Глядя на представителей знака Девы, рожденных 17 сентября, часто даже трудно представить, что какие-то планы этих стойких оловянных солдатиков так и останутся неосуществленными. Появись у них дикое желание, не умея плавать, в одиночку пересечь Атлантический океан, оно обязательно будет исполнено. Для рожденных 17 сентября встреча с препятствиями и преодоление их — вполне нормальное, если не сказать обыденное состояние. Люди, чей день рождения — 17 сентября, не из тех, кто подавляет сопротивление ударом молнии, а скорее, справляются с противниками при помощи неослабевающего давления. Сами они очень хорошо действуют под таким же давлением и редко склонны нервничать или терять самообладание в критических ситуациях.

Именно рожденный сегодня англичанин Фрэнсис Чичестер однажды действительно взял и совершил кругосветное путешествие на одиночной яхте. А итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым покорил все 14 "восьмитысячников" мира, некоторые из которых в одиночку. Более сорока лет успешно и целенаправленно охотился за нацистами Второй мировой войны французский адвокат Серж Кларсфельд. И также результативно и последовательно забивал шайбы в ворота российский нападающий Александр Овечкин, став в итоге, первым хоккеистом в истории НХЛ, кто подписал контракт на сумму более ста миллионов долларов, и третьим в истории НХЛ, кто смог забить пятьдесят и более голов в семи сезонах.

На рожденных 17 сентября можно положиться в сложный период, будучи уверенными в том, что они не подведут. Хотя среди них иногда встречаются достаточно заурядные натуры, в массе своей рожденные 17 сентября отличаются безупречной логикой, они организуют свои мысли последовательно и без труда доказывают, что если "А" верно, то "Б" тоже имеет право на существование. Рожденные в этот день обладают сильно развитым чувством справедливости, и поэтому они будут не только настаивать на честном обращении по отношению к окружающим, но и на признании личных достижений.

В целом, рожденные 17 сентября предпочитают устойчивый статус-кво, хотя они могут работать на постепенное изменение к лучшему существующих институтов. Даже наиболее радикальные из них найдут со временем свое место и истеблишмент, возможно, это произойдет во многом благодаря их склонности к организованности, точным выражениям и нелюбви к беспорядку и анархии. Рожденные в этот день часто находят общие точки соприкосновения с консерваторами, которые также дорожат существующими вещами и народными традициями.

Рожденные 17 сентября имеют более чем странное чувство юмора. Самые простые вещи они делают эксцентричными. В компании с ними бывает весело. Однако эмоции для них — вещь серьезная. Поэтому, когда они говорят: "Я тебя люблю" или "Я тебя не люблю", — их слова кое-что значат.

Вселенная сегодня подарила миру немало ярких политиков и революционеров. И среди них первый президент Южно-Африканской Республики Мартинус Преториус, участница революционного движения в России, социал-демократка Вера Слуцкая, политический деятель Монголии, генеральный секретарь Монгольской народно-революционной партии Юмжагийн Цэдэнбал, шестой президент Государства Израиль Хаим Герцог, первый президент Анголы Агостиньо Нето и четвертый президент независимой Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Сегодня пришли в наш мир, наверное, одни из самых мечтательных и прагматичных представителей знака Девы одновременно. Вы скажете, как такое возможно? Оказывается, во Вселенной возможно все. И именно о такой Формуле небес для себя и всех рожденных 17 сентября и писал прагматичный мечтатель Константин Циолковский: "Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль".