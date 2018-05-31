EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы

Гороскоп

О неугомонности, физической и умственной энергии, прямолинейности, сентиментальности, скрытности, уверенности и неорганизованности рожденных 31 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Владимир Кузьмин

Может быть, все было бы иначе,

Может быть, все было бы иначе,

Если б я себя угомонил.

Жизнь меня бросает, словно мячик,

Жизнь меня бросает словно мячик.

И я качусь пока хватает сил.

Так пел герой сегодняшнего дня, 31 мая, рок-музыкант Владимир Кузьмин, исполняя свой популярный хит.

Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин

Близнецы 31 мая пребывают в вечном движении — они все время куда-то спешат, меняют обстановку, что-то ремонтируют, берутся за новые проекты.

Они с удовольствием несут в мир плоды своего труда. Самоустранение от мирских забот не приносит им ощущения покоя, ведь рожденным 31 мая слишком трудно угомониться.

Близнец-музыкант Владимир Кузьмин наряду с Близнецом-музыкантом Бобом Диланом играет, наверное, на всех популярных музыкальных инструментах и пишет музыку во всех популярных жанрах. "Когда-нибудь я стану лучше и мудрее, чем теперь", — утверждал музыкант в далеком 1987 году. Мудрее — вряд ли, так как Близнецы — легкомысленные повесы до глубокой старости. Ну а лучше — однозначно. Сегодня музыканту 63 года, и он, как всегда, в отличной форме.

Будучи Близнецами, пришедшие в наш мир 31 мая ментально ориентированы в этой жизни, однако их физическое присутствие так же весьма ощутимо. Кстати, физическая энергия по своей мощи не уступает энергии умственной. Как сексуально, так и эмоционально рожденные 31 мая тяготеют к странным индивидуумам и формам самовыражения. Если рожденные 31 мая принимают решение, их уже трудно переубедить в его правильности.

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд, Дина Руиз
Клинт Иствуд, Дина Руиз

На президентских выборах в США в 2016 году рожденный 31 мая американский актер Клинт Иствуд был единственной голливудской звездой, открыто выступившей в поддержку Дональда Трампа. Так что Формула небес сработала по полной — и в тяге к странным индивидуумам, и в неспособности коллег из традиционной демократической для Голливуда тусовки переубедить актера. Ну и в том, что Близнец Иствуд органичнее и закономернее поддержит кандидата-Близнеца, каким является Дональд Трамп, а не Скорпиона, какой являлась Хилари Клинтон.

В свои 88 лет Иствуд (статья написана в 2018 году. — Ред.) — культовый герой всех популярных вестернов Голливуда, по-прежнему прекрасен и хорош собой, разумен, обладатель четырех "Оскаров" как актер, режиссер и продюсер…

Рожденные 31 мая зачастую производят впечатление людей замкнутых и холодных.

В действительности, они гораздо милее, чем могут показаться, — порой сентиментальны, а в общем-то, великодушны и добры. Их общественный имидж есть не что иное, как маска, скрывающая внутреннюю неуверенность или даже последствия душевной травмы, перенесенной в детстве.

Константин Паустовский

"Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных", — так писал рожденный 31 мая писатель Константин Паустовский.

Писатель дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но, к сожалению, не стал очередным Близнецом, ее получившим.

Паустовский, по его же воспоминаниям, был травмирован в детстве неистовым религиозным католическим воспитанием своей бабушки, которое та ему пыталась привить всеми способами. После такого религиозного диктата до конца своих дней Паустовский умышленно дистанцировался от религии и в жизни, и в творчестве.

Один из современников вспоминает и о политической отстраненности знаменитого писателя:

"Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времен и народов. Ухитрился не вступить в партию, не подписать ни единого письма или обращения, клеймящего кого-нибудь. Он изо всех сил пытался остаться и поэтому остался самим собой".

Ян Фрид

Ученик легендарного Сергея Эйзенштейна кинорежиссер Ян Фрид вошел в советское кино как крупнейший представитель музыкальной комедии 1950-1980-х годов. "Двенадцатая ночь", "Собака на сене", "Летучая мышь", "Сильва" и многие другие шедевры мастера с удовольствием смотрят миллионы зрителей и по сей день.

Рожденные 31 мая — люди прямолинейные и не привыкшие размениваться на чепуху. В высшей степени способные и деятельные люди, чей день рождения — 31 мая, внимательны к любым аспектам жизни, даже к мелочам. Любые начинания тех, кто родился в этот день, несут в себе заряд активности, заражающей других.

Рожденные 31 мая — блестящие спорщики. Возможно, единственным шансом переиграть рожденных 31 мая в полемике остается обращение к их сентиментальности или аргументам, основанным на чести и достоинстве. Однако это оказывается не так-то просто, поскольку внутренний мир этих людей тщательно сокрыт от постороннего вторжения. Даже друзьям и близким приходится тратить месяцы и годы, чтобы проникнуть в него.

Том Беренджер

Рожденный 31 мая актер Том Беренджер получил прозвище Беренджер от своего школьного друга, потому что Томас Мур (такова настоящая фамилия актера) уже был в театральном кружке, где пробовал свои таланты будущая звезда Голливуда. В Нью-Йорке актера не хотели брать на сцену Бродвейского театра по причине "слишком хорошей внешности".

Первым значимым фильмом в жизни Беренджера стал биографический телефильм о жизни молодого Джона Кеннеди "Джонни, я с трудом тебя узнала". Вот так образ Близнеца Кеннеди помог молодому актеру-Близнецу Беренджеру стать, со слов прессы, "самым перспективным новым актером года".

В 1986 году актер получил номинацию на "Оскар" за воплощение образа сержанта Барнса в фильме Оливера Стоуна "Взвод". Это же исполнение роли принесло ему премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Колин Фаррелл

Ни "Золотых глобусов", ни "Оскаров" пока нет в копилке ирландского киноактера Колина Фаррелла, но у рожденного сегодня Близнеца есть другие титулы. В 2003 году журнал People назвал его одним из 50 красивейших людей Земли. Кстати, актер входит в первую десятку самых сексуальных актеров и актрис Голливуда XX века. Кроме него, в первой десятке еще пять представителей и представительниц знака Близнецов, о которых мы обязательно упомянем в дальнейшем.

Даже если идеи и замыслы рожденных 31 мая оказываются чересчур прогрессивными или малопонятными, они стараются привлечь к себе внимание широкой публики, вовсе не рассчитывая на элитарность.

Излагая свои убеждения, рожденные 31 мая производят впечатление весьма уверенных в себе людей. Их кредо заключается в том, что именно уверенность вскармливает успех…

Люди, чей день рождения — 31 мая, отличаются способностью к быстрой адаптации. Иногда они пытаются противостоять собственной неорганизованности и вносят искусственный порядок в свою жизнь.

Красавец Колин Фаррелл в юности отличался довольно строптивым нравом: вместо школы предпочитал болтаться с друзьями по местным барам, курил марихуану и подворовывал в магазинах. В возрасте 17 лет его выгнали из школы за драку с преподавателем, который застал Фаррелла спящим на уроке и вместо извинений был избит.

С так органичной для Фаррелла тематики противостояний и драк началась и его актерская карьера. В 2000 году благодаря протекции Кевина Спейси Близнец-хулиган снялся в роли молодого бандита Алека в криминальной комедии "Обыкновенный преступник".

Через три года Фаррелл снялся сразу в пяти фильмах в течение года, самым кассовым из которых был фильм "Рекрут", где он играл вместе с Аль Пачино. Ну а затем волшебный ангел режиссер Оливер Стоун, принесший Близнецу Тому Беренджеру "Золотой глобус", доверил космическому собрату Беренджера Колину Фаррелу главную роль в эпическом фильме "Александр". И несмотря на выдвижение Фаррелла после этого фильма на получение антипремии "Золотая малина" как худшего актера года, красавец Близнец богат, знаменит, является отцом двоих детей и пока не женат, как, впрочем, и полагается секс-символу Близнецу в его возрасте.

Знающие себе цену

Вручают ли Близнецам, рожденным 31 мая, премии или антипремии, грамоты или медали, они в любом случае прекрасно знают себе цену.

  • Знал цену своему изобретению и первый русский флотский электрик Евгений Тверитинов, изобретатель и создатель нового типа аккумулятора;
  • и ирландский судостроитель и бизнесмен Уильям Пирри, один из создателей легендарного корабля "Титаник";
  • и замечательный актер Георгий Бурков, которого обожали зрители во всех фильмах, а у него даже не было актерского образования, так как его из года в год не принимали ни в одно театральное училище.

И рожденную сегодня американскую модель Брук Шилдс тоже выдвигали на "Золотую малину" в номинации "Худшая женская роль второго плана". И что с того? Ее фотосессия в возрасте десяти лет для журнала Playboy уже в 16 лет сделала Брук Шилдс самой востребованной моделью в мире.

Ну и что, что рожденную 31 мая российскую певицу Наташу Королеву тоже вечно номинируют на разные антипремии с обидными формулировками. У Наташи для завистников тоже и уже давно есть своя знаменитая фотосессия в том же журнале Playboy.

Как все-таки много общего у рожденных 31 мая. Такова уж их близнецовая Формула небес.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 31 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 1, 12, 17
  • Февраль: 5, 10, 14, 15, 17, 22
  • Март: 6, 25, 30
  • Апрель: 2, 13, 25, 26, 28, 30
  • Май: 7, 18, 19, 26, 27, 31
  • Июнь: 1, 5, 8, 9, 13, 29
  • Июль: 4, 9, 12, 20, 24
  • Август: 2, 7, 22, 29, 31
  • Сентябрь: 5, 26, 27
  • Октябрь: 10, 17, 26
  • Ноябрь: 9, 10, 13, 20
  • Декабрь: 11, 17, 21

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Редактор: Елена Тимошкина
Темы ян фрид гороскоп брук шилдс астрология клинт иствуд уильям пирри день рождения том беренджер колин фаррелл георгий бурков наташа королева владимир кузьмин евгений тверитинов константин паустовский
Новости
Жена вирусолога из Ухани скончалась от COVID-19 до пандемии
В Австралии обнаружили "шоколадную" лягушку
Тина Канделаки заподозрила Китай в искусственном создании COVID-19
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет
Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри
Комаровский призвал кормящих грудью женщин сделать прививку от COVID-19
Экономист прогнозирует повышение пенсионных выплат
Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэрри Саймондс
Последние материалы
Сергей Городников: в России предлагают ввести каторгу
Пашинян ищет повод, чтобы втянуть ОДКБ в то, чего нет
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Жена вирусолога из Ухани скончалась от COVID-19 до пандемии
Животные: надо ли прививать от коронавируса
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
В Австралии обнаружили "шоколадную" лягушку
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00.

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Российский шоу-бизнес
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников