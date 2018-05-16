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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 16 мая: знаменитые Тельцы

Гороскоп

Об эпатаже, эксцентрике, экзальтации и почти болезненной потребности в самовыражении рожденных 16 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Знак зодиака 16 мая: знаменитые Тельцы

Игорь Северянин

Я, гений Игорь Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен,

Я повсесердно утвержден.

С таким громким заявлением пришел 16 мая в наш мир один из самых эсцентричных поэтов Серебряного века Игорь Северянин.

Многие Тельцы, родившиеся 16 мая, слишком рано осознают, что в них бушуют эксцентрические тенденции, и считают себя экстравертами. Разумеется, есть среди них и такие, кто с детства был воспитан в строгости, в этом случае огонь разгорается в них уже в зрелые годы жизни. Как бы то ни было, бушующий нрав в этих людях обнаруживается рано или поздно.

Я не с теми и не с этими,

Одинаково в стороне,

Потому что такое время,

Когда не с кем быть вместе мне, —

утверждал поэт Северянин.

Так как большинство рожденных 16 мая являются людьми неистовыми, то для так необходимого всем Тельцам комфорта им следует найти золотую середину между проявлением своего безудержного нрава и сохранением более-менее оправданной стабильности.

Джанет Джексон

Своей неистовостью на сцене всегда покоряет зрителей американская певица, автор песен, продюсер, актриса кино и телевидения Джанет Джексон. Джанет, самая младшая в легендарной семье Джексонов, впервые попала на сцену в возрасте семи лет. С детства ее критиковали за весьма скромные вокальные данные и протекцию "звездной" семьи.

Но вскоре все семь синглов из ее альбома попали в пятерку самого престижного американского чарта Billboard Hot 100, а сам диск стал самым продаваемым на территории США в 1990 году. Мировой тираж пластинки превысил 14 миллионов копий.

Ну а затем уже Джанет подписала многомиллионный контракт с компанией Virgin Records, став одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в мире. На сегодняшний день Джанет входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки, продав по всему миру более 100 миллионов копий своих записей.

Тельцы, рожденные 16 мая, могут производить впечатление вполне уравновешенных личностей; в самом деле, многие из них вкрадчивы и даже подобострастны. Однако все, что требуется, — это пробудить в них интерес, и тогда-то они становятся самими собой. Действительно, обуреваемые страстями, и в частности гневом, люди, чей день рождения — 16 мая, напоминают переполненный чайник с закипающей водой. Те, кто хотя бы однажды был знаком с необузданным буйством рожденных в этот день, стараются не будить в них зверя, поскольку лицезреть их в таком состоянии — занятие не из приятных.

Если рожденным 16 мая удастся направить свою бешеную энергию в творческое русло, они способны достичь ошеломляющих результатов.

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук

Переполненным чайником с закипающей водой, который направляет свою бешеную энергию в творческое русло, уже много десятилетий является для рок-музыки замечательный музыкант Юрий Шевчук.

За что Россия любит Шевчука,

Который глотку рвет и правду рубит?

Пускай она под властью ВЧК —

Других-то терпит, а его-то любит, —

так точно описал творчество музыканта российский поэт Дмитрий Быков.

"Своим творчеством мы достраиваем божий мир", — так оценивает сам Шевчук свои музыкальные и поэтические проекты.

Сказано четко и понятно. И немного перекликается с космическим собратом Игорем Северяниным, не правда ли?

Если же Тельцы, чей день рождения — 16 мая, не в силах сдерживать и контролировать себя, их энергия выплескивается впустую. В общем, рожденным в этот день стоит поучиться управлять собой, скажем, так же, как дрессировать животных.

Мария Гаэтана Аньези

Итальянский математик и философ Мария Гаэтана Аньези сумела договориться с собой и не ушла в монастырь в 21 год. Мария выросла в зажиточной семье и была самой старшей среди своих 20 братьев и сестер. Так что уйти в монастырь, в принципе, было желание понятное. Но отец уговорил ее заняться математикой, и мир получил замечательного ученого, а не монахиню.

В 1748 году она опубликовала свою работу "Основы анализа" и кривая верзиера была названа именем Марии Гаэтаны ("локон Аньези"), которая исследовала эту кривую. Также многие формулы женщины-математика использовались в дифференциальном исчислении.

Если на протяжении всей жизни рожденные 16 мая испытывают раздражение, это чревато серьезными психическими расстройствами. При этом ни одному врачу не удастся вернуть их в нормальное состояние: справиться с собой могут только они сами (если, конечно, захотят).

Пирс Броснан

Пирс Броснан
Пирс Броснан

Чтобы подавить раздражение от жизни, Тельцам, рожденным сегодня, часто "И целого мира мало", и призывают их все вокруг "Умри, но не сейчас", и порой не помешает им зоркий "Золотой глаз", но все же есть твердая уверенность, что "Завтра не умрет никогда". Именно с этими названиями своих фильмов движется по жизни красавец Телец дня сегодняшнего исполнитель роли Джеймса Бонда в четырех картинах британский актер Пирс Броснан.

Ну и, как положено великому соблазнителю Бонду и эксперту в сексе Пирсу Броснану, прекрасны и его высказывания: "На мой вкус, самые сексуальные женщины — около 35. Они знают о себе многое, а знание всегда соблазнительно". Тельцы, рожденные 16 мая, в сексе понимают многое, им можно доверять.

Когда рожденные сегодня пребывают в радости, находиться рядом с ними — одно удовольствие. Они становятся подобны Солнцу, которое светит всем.

Для рожденных 16 мая большое значение имеют цвет, одежда, ее покрой, и от того, насколько хорошо они одеты, во многом зависит их настроение.

Большинство людей, родившихся в этот день, любят эпатаж. Не стоит забывать о том, что отличительной особенностью этих людей является потребность в самовыражении. Если им удается в полной мере отразить собственный стиль и индивидуальность, они счастливы и удачливы во всех своих начинаниях и предприятиях.

Либераче

"Либераче является вершиной секса, самым лучшим партнером для особей мужского, женского и среднего рода. Он может сделать все, что он, она или оно только могут пожелать", — так писали газеты о самом высокооплачиваемом в мире артисте в 1950–1970-е годы.

Так говорили об американском пианисте, певце и шоумене Либераче.

"Подразумеваем канделябры, говорим — Либераче" — это выражение появилось благодаря обыкновению пианиста выступать при наличии пары этих приборов на деке рояля. Канделябры, как и прочая атрибутика эпохи рококо и ампира, стали визитной карточкой музыканта.

Либераче может смело стать собирательным образом для многих рожденных сегодня.

  • Эпатаж,
  • эксцентрика,
  • экзальтация,
  • почти болезненная потребность в самовыражении —

это все абсолютно типичные характеристики Тельцов, рожденных 16 мая. И от этих характеристик прекрасна и неповторима их Формула небес.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 16 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 1, 9, 13, 21, 30
  • Февраль: 8, 15, 28
  • Март: 16, 17, 19, 26, 29
  • Апрель: 3, 25, 26, 30
  • Май: 13, 18, 24
  • Июнь: 9, 18, 19
  • Июль: 4, 14, 22
  • Август: 4, 5, 9, 18, 21, 25
  • Сентябрь: 13, 21, 22, 26, 28
  • Октябрь: 1, 9, 11, 14
  • Ноябрь: 10, 21, 24
  • Декабрь: 9, 27, 31

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Редактор: Елена Тимошкина
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