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Автор Светлана Охрименко

Светская вечеринка: несложные правила, как себя вести

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Кто не помнит первого бала Наташи Ростовой... Впервые попав на светский раут, героиня не только смущается, но и просто не знает, как себя вести. Если бы не Пьер Безухов, Наташе пришлось бы туго. И в такой же ситуации оказываются многие люди. Но кому-то в конце концов удается получить от вечера удовольствие, а кто-то так и бродит по углам весь праздник...

Светская вечеринка: несложные правила, как себя вести

Научиться получать удовольствие в новой обстановке

Светская вечеринка — это настоящая школа общения, и если тебе посчастливилось на нее попасть, то прятаться по углам — непростительное расточительство времени. Так что нужно взять себя в руки и научиться получать удовольствие в новой для тебя атмосфере и обстановке.

В сущности, прием, раут или презентация — все это одна из игр. Конечно, перед визитом в свет можно воспользоваться опытом предыдущих поколений и почитать "околосветских" писателей Бальзака или Пруста, например. Но это вряд ли добавит уверенности в себе.

Так что эксперименты по образцам классической литературы мы поставим как-нибудь в другой раз.

А пока усвой несколько общедоступных правил игры

В свете не принято долго разглагольствовать на серьезные темы, это:

  • политика,
  • экономика,
  • научные исследования.

Здесь более уместны легкие, ни к чему не обязывающие замечания, остроумно вставленное слово. На таких вечеринках жонглируют словами, а не сеют "вечное, доброе и прекрасное". Нет, если тебе захотелось поиграть в Чацкого, то, пожалуйста. Только не обижайся, если тебя сочтут сумасшедшей.

Люди, оказавшиеся на приеме, пришли сюда по разным причинам:

  • поболтать со старыми знакомыми,
  • поглазеть на знаменитостей, 
  • познакомиться с интересными людьми.

Скорее всего, твой вариант — последний. А отсюда правило: не задерживайся рядом с одной группой дольше 10-20 минут, перемещайся в пространстве — и тогда тебе повезет.

Первые шаги

Самое страшное — это ввязаться в разговор. А сделать это нужно обязательно. Иначе ты ни с кем так и не познакомишься. Прежние поколения, слава богу, выработали несколько советов.

светская вечеринка
светская вечеринка

Твое спасение там, где много народу. Например, человек пять. В такую компанию затесаться легче всего. Можно незаметно подойти и внимательно послушать, о чем речь. Минуты три на привыкание у тебя есть.

Как только разберешься, в чем дело, постарайся что-нибудь сказать. Не так уж и важно, что, главное — сделай это максимально уверенно. От очаровательной женщины любую глупость услышать приятно. Важно, что ты обратишь внимание на себя, а ведь за этим ты и пришла.

Если получится попасть в точку, то считай, вытащила счастливый билет. Теперь тебя все примут "за свою", и тебе будет легко вступить в любой разговор. Приятный вечер обеспечен.

Другое дело, если все гости разбились на парочки. Здесь незаметно подкрасться не удастся. С одной стороны, это минус. С другой, нет таких минусов, которые мы не превратили бы в плюсы. Например, можно разыграть из себя запуганную девочку и с ходу сказать, что никого на вечеринке не знаешь и тут же назвать свое имя. Можешь быть уверена: даже изощренный светский лев поймет твои чувства, когда-то и он был в такой ситуации.

Наконец, можно поприставать к одиночным фигурам. Для этого придется придумать неожиданный вопрос, типа: "Как вы сюда попали?". Если ты давно и хорошо знакома с Интернетом, я думаю, такая штука тебе вполне по силам. Ведь здесь так развлекаются многие...

Странствия

Как я уже говорила, на светской вечеринке необходимо перемещаться. И делать это нужно тоже уверенно. Поэтому прежде чем покинуть свое последнее пристанище, точно реши, куда ты направишься дальше. Если ты неожиданно появишься в центре зала и остановишься в нерешительности,  тебя поймут неправильно. Например, посчитают, что остаток вечера ты хочешь провести в одиночестве.

модное светское мероприятие
модное светское мероприятие

Но ретироваться из компании тоже искусство. Если группа была немаленькой, то вполне подойдет способ исчезновения "по-английски". Дождись момента, когда тебя выпустят из поля зрения, и быстренько уйди.

Хуже, если собеседник обращается непосредственно к тебе и явно заканчивать не собирается. Придется пойти на уловку. Дождись паузы и попробуй перевести внимание на другую жертву. Спроси, например, у соседа, что он думает по этому поводу. И, как только он откроет рот, растворись в воздухе.

Не менее действенный способ — сообщить, что тебе нужно припудрить носик. С этим аргументом спорить никто не будет. А потом, кто им сказал, что ты обязана возвращаться? Ведь тебя могли перехватить по дороге назад. Можно и прямо сказать, что тебя ждут другие гости, и пообещать вернуться, как только сможешь.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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