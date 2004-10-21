Мыть или не мыть? — вот вопрос, который множество раз встает перед каждой женщиной. Ответ здесь должен быть однозначным: мыть. Мыть тогда, когда есть в этом необходимость. А необходимость вымыть голову может возникнуть не только тогда, когда вы чувствуете, что ваши волосы стали грязными, когда вам предстоит важная встреча или грядет какое-нибудь торжество.
Вымыть голову можно и в тот момент, когда у вас просто плохое настроение, в том числе — по совершенно необъяснимой причине.
Впрочем, причина есть всегда: ведь специалисты считают, что именно на кончиках наших волос скапливается вся та негативная энергия, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни: на шумном загазованном проспекте, в метро, во время выяснения отношений с недобросовестными сотрудниками.
Так что не бойтесь лишний раз вымыть голову: ваши волосы будут чистыми, а ваше внутреннее состояние — приподнятым. Проделывать эту процедуру можно и каждый день, если вы чувствуете такую необходимость.
В любом случае, независимо от той частоты, с которой вы моете голову, следует внимательно подойти к выбору шампуня. Если вы стойкий приверженец ежедневного мытья, то на тех шампунях, которые вы собираетесь использовать, обязательно должно быть указано, что они для ежедневного применения. Мыть голову каждый день можно и любым детским шампунем: они мягкие, минимально щелочные, и максимально деликатно воздействуют на волосы и кожу головы.
Следующая позиция, которую нужно учитывать при выборе шампуня, это его целевая направленность. Существуют специализированные шампуни:
Сразу следует обратить внимание на то, что шампуни против перхоти следует применять по рекомендации врача-специалиста. Особенно это актуально для тех людей, у которых есть серьезные проблемы с волосами. Такие лечебные шампуни нужно покупать только в аптеках.
Если же ваши волосы вас не слишком беспокоят, и вы еще не созрели для консультации, то лечебные шампуни применять не стоит. Купите шампунь из обычного ассортимента: тот, который рекомендован против перхоти.
Лечебные шампуни, впрочем, как и любые другие, нельзя использовать постоянно. Даже тот шампунь, который идеально подошел для вашего типа волос, не используйте больше трех месяцев.
После каждых трех месяцев применения любимого шампуня в течение месяца используйте что-нибудь новенькое, а затем можете вернуться к излюбленному наименованию.
И еще несколько простых, но актуальных рекомендаций:
Советы давала мастер-модельер по прическам Наталья Лещинская
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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