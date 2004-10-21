Помойте голову: отрицательная энергия держится на кончиках волос

Мыть или не мыть? — вот вопрос, который множество раз встает перед каждой женщиной. Ответ здесь должен быть однозначным: мыть. Мыть тогда, когда есть в этом необходимость. А необходимость вымыть голову может возникнуть не только тогда, когда вы чувствуете, что ваши волосы стали грязными, когда вам предстоит важная встреча или грядет какое-нибудь торжество.

Не бойтесь лишний раз вымыть голову

Вымыть голову можно и в тот момент, когда у вас просто плохое настроение, в том числе — по совершенно необъяснимой причине.

Впрочем, причина есть всегда: ведь специалисты считают, что именно на кончиках наших волос скапливается вся та негативная энергия, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни: на шумном загазованном проспекте, в метро, во время выяснения отношений с недобросовестными сотрудниками.

Так что не бойтесь лишний раз вымыть голову: ваши волосы будут чистыми, а ваше внутреннее состояние — приподнятым. Проделывать эту процедуру можно и каждый день, если вы чувствуете такую необходимость.

Внимательно подойдите к выбору шампуня

В любом случае, независимо от той частоты, с которой вы моете голову, следует внимательно подойти к выбору шампуня. Если вы стойкий приверженец ежедневного мытья, то на тех шампунях, которые вы собираетесь использовать, обязательно должно быть указано, что они для ежедневного применения. Мыть голову каждый день можно и любым детским шампунем: они мягкие, минимально щелочные, и максимально деликатно воздействуют на волосы и кожу головы.

Следующая позиция, которую нужно учитывать при выборе шампуня, это его целевая направленность. Существуют специализированные шампуни:

для окрашенных волос;

для волос с химической завивкой, которые улучшают структуру волос;

для создания максимального объема прически при тонких волосах;

для сухих волос;

для жирных волос;

для комбинированных волос (например, жирных у корня и сухих на кончиках);

шампуни-пилинги для тех, кто очень часто использует лаки и всевозможные средства для укладки волос: на таких волосах даже непосредственно сразу после мытья остается белый налет;

шампуни против перхоти.

Сразу следует обратить внимание на то, что шампуни против перхоти следует применять по рекомендации врача-специалиста. Особенно это актуально для тех людей, у которых есть серьезные проблемы с волосами. Такие лечебные шампуни нужно покупать только в аптеках.

Если же ваши волосы вас не слишком беспокоят, и вы еще не созрели для консультации, то лечебные шампуни применять не стоит. Купите шампунь из обычного ассортимента: тот, который рекомендован против перхоти.

Лечебные шампуни, впрочем, как и любые другие, нельзя использовать постоянно. Даже тот шампунь, который идеально подошел для вашего типа волос, не используйте больше трех месяцев.

После каждых трех месяцев применения любимого шампуня в течение месяца используйте что-нибудь новенькое, а затем можете вернуться к излюбленному наименованию.

И еще несколько простых, но актуальных рекомендаций:

Никогда не покупайте импортный шампунь по неожиданно низкой цене. Это подделка, применение которой не принесет ничего хорошего.

Если вы пользуетесь отечественными шампунями — покупайте шампуни только известных марок.

Не стоит увлекаться слишком дорогими шампунями, в том числе тех фирм, которые специализируются на производстве кремов и других средств по уходу за лицом. Эффект от их применения будет ничуть не лучшим, чем при использовании других шампуней.

Применяйте шампуни и средства по уходу за волосами профессиональных серий, которые в настоящее время появились в обычных магазинах. Они надежны, и на них есть очень подробная классификация.

Советы давала мастер-модельер по прическам Наталья Лещинская

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