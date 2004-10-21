EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Полина Чепляева

Помойте голову: отрицательная энергия держится на кончиках волос

Здоровье » Красота » Техника красоты

Мыть или не мыть? — вот вопрос, который множество раз встает перед каждой женщиной. Ответ здесь должен быть однозначным: мыть. Мыть тогда, когда есть в этом необходимость. А необходимость вымыть голову может возникнуть не только тогда, когда вы чувствуете, что ваши волосы стали грязными, когда вам предстоит важная встреча или грядет какое-нибудь торжество.

Помойте голову: отрицательная энергия держится на кончиках волос

Не бойтесь лишний раз вымыть голову

Вымыть голову можно и в тот момент, когда у вас просто плохое настроение, в том числе — по совершенно необъяснимой причине.

Впрочем, причина есть всегда: ведь специалисты считают, что именно на кончиках наших волос скапливается вся та негативная энергия, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни: на шумном загазованном проспекте, в метро, во время выяснения отношений с недобросовестными сотрудниками.

Так что не бойтесь лишний раз вымыть голову: ваши волосы будут чистыми, а ваше внутреннее состояние — приподнятым. Проделывать эту процедуру можно и каждый день, если вы чувствуете такую необходимость.

Внимательно подойдите к выбору шампуня

В любом случае, независимо от той частоты, с которой вы моете голову, следует внимательно подойти к выбору шампуня. Если вы стойкий приверженец ежедневного мытья, то на тех шампунях, которые вы собираетесь использовать, обязательно должно быть указано, что они для ежедневного применения. Мыть голову каждый день можно и любым детским шампунем: они мягкие, минимально щелочные, и максимально деликатно воздействуют на волосы и кожу головы.

Следующая позиция, которую нужно учитывать при выборе шампуня, это его целевая направленность. Существуют специализированные шампуни:

  • для окрашенных волос;
  • для волос с химической завивкой, которые улучшают структуру волос;
  • для создания максимального объема прически при тонких волосах;
  • для сухих волос;
  • для жирных волос;
  • для комбинированных волос (например, жирных у корня и сухих на кончиках);
  • шампуни-пилинги для тех, кто очень часто использует лаки и всевозможные средства для укладки волос: на таких волосах даже непосредственно сразу после мытья остается белый налет;
  • шампуни против перхоти.
маски для волос
 

Сразу следует обратить внимание на то, что шампуни против перхоти следует применять по рекомендации врача-специалиста. Особенно это актуально для тех людей, у которых есть серьезные проблемы с волосами. Такие лечебные шампуни нужно покупать только в аптеках.

Если же ваши волосы вас не слишком беспокоят, и вы еще не созрели для консультации, то лечебные шампуни применять не стоит. Купите шампунь из обычного ассортимента: тот, который рекомендован против перхоти.

Лечебные шампуни, впрочем, как и любые другие, нельзя использовать постоянно. Даже тот шампунь, который идеально подошел для вашего типа волос, не используйте больше трех месяцев.

После каждых трех месяцев применения любимого шампуня в течение месяца используйте что-нибудь новенькое, а затем можете вернуться к излюбленному наименованию.

И еще несколько простых, но актуальных рекомендаций:

  • Никогда не покупайте импортный шампунь по неожиданно низкой цене. Это подделка, применение которой не принесет ничего хорошего.
  • Если вы пользуетесь отечественными шампунями — покупайте шампуни только известных марок.
  • Не стоит увлекаться слишком дорогими шампунями, в том числе тех фирм, которые специализируются на производстве кремов и других средств по уходу за лицом. Эффект от их применения будет ничуть не лучшим, чем при использовании других шампуней.
  • Применяйте шампуни и средства по уходу за волосами профессиональных серий, которые в настоящее время появились в обычных магазинах. Они надежны, и на них есть очень подробная классификация.

Советы давала мастер-модельер по прическам Наталья Лещинская

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Правильный Уход за волосами в домашних условиях | Шампуни Кондиционеры Маски для волос
Редактор: Ольга Алексеева
Темы
Новости
Кинолог Голубев назвал самые популярные породы собак в 2021 году
Участницы Pussy Riot объявили голодовку в спецприемнике Сахарова
Американец оскорбил Байдена на прямой рождественской линии: "Вперёд, Брэндон!"
Кулеба: в случае войны, Россия будет "давить" на Украину в Азовском море
Рыбалко рассказала, как без "трагедии" сообщить ребёнку, что Деда Мороза нет
В Петербурге сотрудник ГИБДД отобрал у пьяного водителя гранату без чеки
Дипломат США Волкер придумал как "остановить вымогательство" России
NASA вывели на орбиту самый мощный телескоп James Webb
Reuters: представители Берлина и Кремля встретятся по вопросу "вторжения"
Anadolu: заседание Россия — НАТО состоится в середине января
Последние материалы
Американец оскорбил Байдена на прямой рождественской линии: "Вперёд, Брэндон!"
Кулеба: в случае войны, Россия будет "давить" на Украину в Азовском море
Рыбалко рассказала, как без "трагедии" сообщить ребёнку, что Деда Мороза нет
В Петербурге сотрудник ГИБДД отобрал у пьяного водителя гранату без чеки
Дипломат США Волкер придумал как "остановить вымогательство" России
NASA вывели на орбиту самый мощный телескоп James Webb
Reuters: представители Берлина и Кремля встретятся по вопросу "вторжения"
Anadolu: заседание Россия — НАТО состоится в середине января
Экономист Белхароев назвал условия подорожания бензина до ста рублей
Дело-табак: юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
Популярное
Экономика и бизнес
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения

На этой неделе в ВТО была создана третейская группа по спору России и ЕС относительно импортозамещения. Сумма претензий ЕС — порядка 290 миллиардов евро.

Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
Политика. Новости и аналитика
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
Шоу-бизнес
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Экономика и бизнес
В Британии винят Россию в экономическом кризисе
Ирина Шлионская Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче Усам Оздемиров Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Головачёв: Украина приближается к скорому расколу
Мир. Новости мира
СНБО: Киев может не признать решения России и Запада по Украине
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
Общество
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников