Творог и овощи от кандидоза

О том, какую диету следует соблюдать, чтобы быстрее и легче справиться с кандидозом и другими грибковыми заболеваниями, рассказывает врач-дерматовенеролог Амико" Агнесса Абрамян.

Придерживаться диеты нужно одновременно с противогрибковым лечением, которое назначил врач. Если заболевание носит хронический характер, контролировать свое питание надо не только в моменты обострения, но и в те периоды, когда, по вашим наблюдениям, обычно наступает ухудшение — чаще всего весной и осенью.

Продукты с углеводами долой!

Исключите из рациона все продукты, богатые углеводами: нарушение углеводного баланса приводит к повышению уровня сахара в крови, а сахар — отличная среда для грибов. Недаром у людей, страдающих сахарным диабетом, практически всегда развиваются грибковые заболевания. На время придется отказаться от макаронных изделий, блюд из круп и, что для многих самое трудное, от сладостей. Углеводы содержатся и во многих витаминных комплексах. Так что при выборе витаминного препарата обратите внимание на его состав, который указан на упаковке.

… и те, что на дрожжах

Всему, что приготовлено с использованием дрожжей, — пиву, квасу, различным сдобам — тоже не место на вашем столе. Дрожжи благоприятствуют росту грибковой флоры. Кстати, они могут содержаться в витаминных комплексах.

… и на крахмале

Прямо как на дрожжах грибы растут и на крахмале. В наибольшем количестве он содержится в картофеле. Но это не значит, что с любимым пюре тоже нужно распрощаться. От крахмала легко избавиться. Для этого перед приготовлением разрезанные на несколько частей картофелины нужно выдержать в холодной воде 1 час. Потом картошку следует вынуть, а воду, помутневшую от осевшего в ней крахмала, слить.

… и сыр "Рокфор" с плесенью

Поклонникам сыра "рокфор", пикантный вкус которому придает плесень, до выздоровления стоит отказаться от этого лакомства. Плесень может подкрепить активность грибковой инфекции. Кроме того, постарайтесь есть только сегодняшний хлеб, так как уже на 2-3-й день в нем начинает расти плесень.

Сильнодействующие препараты, применяемые при тяжелых формах грибковой инфекции, — ламизил, низорал — к сожалению, влияют на печень. А если работа этого главного фильтра организма затруднена, добиться хорошего результата лечения сложно. Поэтому на время приема лекарств печень нужно немного разгрузить. Для этого откажитесь:

от жирной свинины,

баранины,

копченостей,

наваристых бульонов,

жареных блюд,

мяса утки и гуся,

шоколада,

какао,

грибов,

мороженого,

алкоголя.

Таблетки нужно запивать водой

Кофе и чай благодаря содержащимся в них дубильным веществам, замедляют действие лекарственных препаратов, поэтому запивать ими таблетки не нужно. Для этого лучше использовать кипяченую воду.

Меню на овощных блюдах

Постройте свое меню в основном на овощных блюдах. Прекрасно подойдут:

морковь,

капуста,

тыква,

кабачки,

зеленый горошек,

фасоль в свежем и запеченном виде.

Супы тоже должны быть овощными. Нет необходимости исключать из рациона телятину, говядину, курицу. Мясо должно быть отварным или тушеным. Рыбу тоже нужно отваривать.

Творог

Не повредят также нежирные творог и сметана.

Побыстрее победить любую грибковую инфекцию — будь то кандидоз или онихомикоз (поражение ногтей) — помогут бифидокефир, ацидофилин, ряженка "Нежность", "Нарине".

Не стоит пасовать перед столь строгими ограничениями в питании. Из продуктов, рекомендованных при "антигрибковой" диете, можно приготовить много вкусных блюд. К примеру, такие:

Салат фруктово-овощной

Цветную капусту отварить и разделить на мелкие соцветия. Яблоки, огурцы и помидоры нарезать тонкими ломтиками. Все выложить в миску, добавить зеленый горошек, виноград без косточек, посолить и перемешать. Салат выложить в салатник, полить сметаной, посыпать нарубленной зеленью укропа или петрушки.

Вам понадобится: 200 — 250 г цветной капусты, 2-3 помидора, столько же огурцов, полстакана зеленого горошка, 1-2 яблока, кисть винограда, 1 стакан нежирной сметаны, пучок петрушки или укропа.

Судак отварной под соусом

Подготовленную рыбу нарезать на порционные куски, отварить в подсоленной воде. Из муки, масла, сметаны приготовить соус, добавить в него нарубленное яйцо, посолить, хорошо перемешать. Перед подачей на стол полить рыбу соусом.

Для одной порции вам понадобится: рыба — 100 г, сметана — 15 г, масло сливочное — 5 г, яйцо — 0,25 шт., соль.

Суфле творожное паровое

Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку с частой сеткой, положить в кастрюлю, добавить сахар, муку, яичный желток, хорошо вымешать и развести молоком. Белок взбить в густую пену и ввести в творожную массу, помешивая сверху вниз. Подготовленную массу выложить в форму, смазанную маслом, и сварить на пару. Суфле подают с нежирной сметаной.

Для одной порции вам понадобится: творог — 100 г, молоко — 25 мл, сметана — 20 г, сахар — 20 г, мука — 10 г, масло сливочное — 5 г, яйцо — 0,25 г.

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