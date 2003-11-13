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Автор Петр Дерябин

Курс молодого отца: что нужно знать будущему папе

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Беременность жены иногда тяжела для мужа. О том, с какими проблемами чаще всего сталкивается будущий отец и как их решить, рассказывает кандидат медицинских наук, психолог московского семейного центра "Счастливая семья" Ирина Олеговна СТАРКОВА.

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Синдром "будущего отца"

С того самого момента, как подтвердились ожидания, жизнь будущей мамы приобретает совершенно иной смысл. Женщина начинает живо интересоваться всем тем, что касается ее нового положения:

  • подолгу болтает с подругами, уже имеющими детей
  • читает всевозможную специализированную литературу, книги.

Происходящее вселяет в мужа чувство тревоги и неуверенности: если уже сейчас его практически забросили и покинули, то что же будет дальше?! И, наконец, что самое обидное, все окружающие прыгают и щебечут исключительно вокруг его жены и ведут себя так, словно он не имеет к тому, что она беременна, никакого отношения.

Попробуйте посетить с женой, хотя бы пару раз, терапевта или сходите вместе на ультразвук. Иногда будущему отцу бывает достаточно услышать стук крохотного сердечка через стетоскоп или увидеть на экране монитора малюсенькую ступню, чтобы осознать всю "серьезность" положения.

А чуть позже как можно чаще прикладывайте руку или щеку к животу жены, чтобы:

  • прислушаться к движениям ребенка
  • почувствовать его настойчивые удары
  • поразговаривать с ним.

Многих мужчин удручает и выводит из себя постоянная смена настроения беременной жены: плаксивость, недовольство, меланхолия, раздражительность, все это перенести трудно и порой невозможно.

Соберите все свое терпение и мужество. Самый тяжелый период — это первые три-четыре месяца. Если те или иные вещи, поступки стали раздражать вашу супругу, постарайтесь не делать того, что ей так не нравится.

Если вы видите, что будущая мама "на взводе" или, наоборот, подавлена, не делайте вид, что ничего не происходит:

  • обнимите ее
  • поговорите с ней, "подставьте свое плечо"
  • дайте выплакаться
  • убедите ее в том, что все будет хорошо и для тревоги нет причин.

Теперь поговорим о переживаниях отца за жизнь и здоровье жены и ребенка. Они совершенно нормальны, но, к счастью, почти всегда такое беспокойство напрасно. И любимая женщина, и малыш останутся целы и невредимы. Но как унять тревогу?

Успокоиться вам помогут элементарные знания того, что происходит с вашей женой и ребенком. Прочтите что-нибудь из имеющейся у жены литературы, поговорите с ней. Если стесняетесь — то с друзьями, у которых уже есть дети, со своей матерью.

Потом очень важно, чтобы вы оказывали жене в период беременности любую физическую помощь:

  • уборка квартиры
  • готовка
  • поход по магазинам.

А также психологическую поддержку — ограждали от заведомо неприятных поступков, новостей. И поскольку мать и дитя сейчас одно целое, позаботьтесь о правильном сбалансированном питании жены, удостоверьтесь, что выбранный ею врач достаточно квалифицирован, или помогите выбрать такового.

Отцовский синдром. муж и жена
Внутренний дискомфорт мужчины испытывают в основном не из-за беременности жены, а из-за тех перемен, которые произойдут с появлением ребенка

Мужчину не могут не волновать изменения во внешнем виде его любимой женщины. И в основном его тревожит не то, как она выглядит во время беременности, а то, что произойдет с нею после. Ну раз уж вы так об этом печетесь, помогайте.

Вы должны понять вашу жену, которая в течение 9 месяцев лишена возможности и права есть все и сколько душе угодно. Представьте, как она будет себя чувствовать, кушая овощную запеканку и видя при этом, как вы поедаете макароны с жареной курицей?

Если вы и впрямь не в силах отказаться от своих гастрономических пристрастий, делайте это втайне от жены. Например:

  • за обедом у любимой тещи
  • или ночью на кухне.

А еще подарите жене всевозможные средства по уходу за собой во время беременности:

  • кремы
  • гели
  • лосьоны
  • специальное белье.

Внутренний дискомфорт мужчины испытывают в основном не из-за беременности жены, а из-за тех перемен, которые произойдут с появлением ребенка. Одно из наиболее распространенных "терзаний" — изменения в удобном, привычном, размеренном ритме жизни.

Безусловно, время, потраченное на себя, проведенное вдвоем, особенно в первые 2-3 года, будет строго регламентировано. Но это же не навсегда! К тому же существуют бабушки, дедушки, тети и дяди, друзья, наконец, которые пусть и не всегда, но хотя бы иногда готовы побыть в роли няньки.

"Терзание" номер два — изменение круга общения

Никто и ничто не в силах заставить вас порвать отношения со старыми верными друзьями. Другое дело, что с появлением малыша у супругов несколько изменяются интересы. И собираясь отдохнуть взрослой компанией, вы неожиданно для себя предпочтете тех друзей, с кем не так давно вместе с детьми ходили в зоопарк. И еще очень важный момент.

Отцовский синдром. семейная пара
Внутренний дискомфорт мужчины испытывают в основном не из-за беременности жены, а из-за тех перемен, которые произойдут с появлением ребенка

Очень часто комплекс хорошего отца упирается в кредитоспособность главы семейства. Запомните: богатый и хороший отец — это не одно и то же. С финансовыми трудностями могут столкнуться и сталкиваются практически все семьи.

Если говорить о "приданом" для ребенка, которое "влетает в копеечку", то даже малообеспеченная семья, начав как можно раньше "заготовки", сможет им снабдить своего ребенка. Кроме того, близкие друзья и родственники планируют одарить вас: заказывайте подарки, в данной ситуации это уместно.

Единственное, что может в первое время подорвать бюджет, это смеси — заменители грудного молока. Поэтому постарайтесь создать жене оптимальные условия для кормления грудью, поощряйте ее желание кормить, восхищайтесь ею, прибавляя своими комплиментами уверенности и желания супруге кормить дитя своим молоком.

А что будет потом? Все зависит от вас. Что же касается хорошего отца… То им не рождаются. Все приходит постепенно.

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Темы отец синдром ребенок психология беременность новорожденный молодые родители
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