Тест: готовы ли вы бросить курить?

Кому приятно быть рабом своей пагубной привычки? Например, курения. Вряд ли приятно осознавать, что вы вынуждены делать что-то регулярно, не в состоянии это прекратить, да еще и платите при этом. Восточная мудрость гласит: "Даже дорога в тысячу миль начинается с первого шага". Чтобы понять, готовы ли вы его сделать и затем с каждым днем двигаться все дальше и дальше, поможет тест.

"Бросить курить очень легко — лично я проделывал это сотни раз", — сказал как-то Марк Твен, и с тех пор большинство курильщиков с удовольствием повторяет эту фразу.

Зависимый человек не понимает, что он сам попал в ловушку, при этом он винит обстоятельства, внешние силы или окружающих. Ему что-то или кто-то мешает, то есть происходит переключение внимания с себя, со своего состояния на поиски врагов и недоброжелателей. Другими словами самосознание отсутствует.

От рождения все люди некурящие

Но стоит к этому пристраститься, вся жизнь переворачивается вверх тормашками. В организме курильщика поселяется "никотиновый червяк", постоянно требующий дозу. Не смущает заядлого курильщика и утверждение врачей, что состояние его легких после 25-летнего стажа курения не лучше, чем у ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции, вдыхавших радиоактивную пыль.

Группа американских ученых из университета Дьюка (Duke University) под руководством доктора Тэйлора изучила состояние здоровья бывших курильщиков — тех, кто бросил курить 15 и более лет назад. Исследования показали, что эффект полного очищения организма от последствий этой пагубной привычки достигается как минимум за 15 лет. Таким образом, бросив курить в 35, только к 50 годам вы можете рассчитывать на избавление от следов хронического отравления никотином.

Получается, если вы курите и вам еще нет 35 лет, у вас есть шанс прожить так же долго, как и некурящие. Для этого достаточно просто бросить курить. Готовы ли вы к этому шагу? Чтобы это понять, ответьте на вопросы теста и подсчитайте баллы.

1. Мои близкие настаивают, чтобы я бросил(а) курить — 1.

2. Бросить курить мне рекомендуют врачи — 1.

3. Мой друг бросает курить, и я делаю это с ним за компанию — 1.

4. Я давно хочу отказаться от курения — 2.

5. Я впервые принял(а) решение бросить курить — 1.

6. Я готов(а) приложить все свои силы, чтобы бросить курить — 2.

7. Иногда я очень хочу отказаться от курения, но порой мое желание ослабевает — 0.

8. Я брошу курить, даже если мои курящие друзья меня не поддержат — 2.

9. Бросить курить нелегко — 1.

10. Нужно найти подходящий метод отказа от курения — 2.

11. Я давно стараюсь бросить курить — 2.

12. Я могу бросить курить самостоятельно, но мне нужна помощь — 2.

13. Я попробую отказаться от курения — 0.

14. Брошу я курить или нет, зависит только от меня — 2.

15. Я хочу, чтобы врачи сделали со мной что-то, чтобы я бросил(а) курить раз и навсегда — 0.

16. Если человек бросил курить, значит, он не курил по-настоящему — 0.

17. Если я брошу курить, находиться в курящей компании мне будет нелегко — 0.

18. Меня нужно аргументировано убедить бросить курить — 0.

19. Курение негативно сказывается на моем здоровье — 1.

20. Мне не надо рассказывать о вреде курения, я сам(а) все понимаю — 2.

21. Курение помогает мне общаться с людьми — 0.

22. Курение снижает мою выносливость и работоспособность — 1.

23. Я курю, чтобы не располнеть — 0.

24. Если я брошу курить, особенно трудно мне будет отказаться от сигареты после еды — 0.

25. У меня не хватает силы воли, чтобы бросить курить — 0.

26. Я хочу бросить курить, чтобы мои легкие стали чистыми — 1.

27. Курение портит мою внешность — 1.

28. Я знаю, что курение увеличивает риск заболевания раком — 1.

29. Брошу я курить или нет, во многом зависит от профессионализма специалиста, к которому я обращусь — 0.

30. Запах табачного дыма отвратителен — 1.

Результаты:

От 0 до 9 баллов. Утверждая, что хотите бросить курить, вы себя обманываете. На самом деле вы этого не хотите. Обращаясь к специалистам, стремитесь доказать своим близким и себе, что вам никто и ничто не поможет отказаться от курения.

От 10 до 17 баллов. Ваше желание отказаться от курения еще не созрело. Ваши внутренние колебания будут вам мешать выполнить свое намерение. Задумайтесь всерьез, посоветуйтесь с психологом. Если ваша позиция не станет более активной, все усилия по борьбе с курением пойдут прахом.

От 18 до 27 баллов. Вы занимаете правильную позицию. Обращаясь к специалисту, вы не зря потратите время и деньги. Курение действительно мешает вам, и вы готовы бороться с этой привычкой. Страдать без сигарет вы будете меньше, чем другие бывшие курильщики.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.