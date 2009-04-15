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Автор Лилиана Локацкая

Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Встречаются люди, одержимые стремлением предстать перед окружающими в более выгодном свете, выделиться любой ценой. Как правило, они склонны преувеличивать или искажать реальные события. А иногда настолько входят в роль, что сами с трудом отличают, что в их жизни правда, а что вымысел. Каковы же мотивы этого, как считают психологи, расстройства личности? Мешает ли оно полноценной жизни?

Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена

Пассивные наблюдатели сладкой жизни и создатели иллюзии успешности

Множество людей, живущих рядом с нами, научились получать желаемое и достигли реального успеха. Большинство из них не обязательно супербогатые и известные, но довольны достигнутым. Но есть и другие — этакие пассивные наблюдатели сладкой жизни в кино и по телевизору, которые только удивляются, почему обделены такими радостями, как:

  • достаток,
  • успешная карьера,
  • творческий рост,
  • любовь,
  • наслаждение.

Не зная, как реализовать свои желания, разочаровываясь и считая, что подобная жизнь доступна только избранным, они начинают выдавать желаемое за действительное, привлекать внимание других людей к значимости и важности собственной персоны. Создавая иллюзию успешности и считая, что поднимают тем самым свой "рейтинг" у окружающих, они в конечном счете сами этому верят. А задуматься о разрушительных последствиях такого самообмана им просто не хочется. Политика страуса, прячущего голову в песок.

Несовершенство внутреннего мира

Если в детстве обман — это один из способов психологической защиты и вполне естественный механизм, когда за ложью ребенок начинает прятать свои страхи, секреты, проступки, проблемы и неблаговидные дела, то у взрослого человека, с уже большим простором для воображения, этот способ перестает соответствовать истинным потребностям. Скорее, наоборот, создаются конфликтные ситуации, формируется несерьезное отношение к лжецу, даже более того — катастрофически тает доверие окружающих, а в своих глазах — собственное достоинство.

комплекс мюнхгаузена
комплекс мюнхгаузена

У взрослых ложь выполняет функцию сокрытия несовершенного внутреннего мира, маскировки состояния тревоги, дискомфорта и неудовлетворенности.

По вине ряда причин:

  • хронической болезни,
  • маленьком росте,
  • физической слабости,
  • низком уровне образования,
  • реальных или мнимых неудач,
  • невнимания близких или излишней их опеке,
  • отвержения любимыми и пр.,

может появиться устойчивое чувство собственной неполноценности.

Патологическое желание сочинять

В результате невозможности или неумения преодолеть причину и решить душевную проблему она вытесняется в область бессознательного, образует так называемый комплекс, сохраняющийся длительное время и диктующий его хозяину компенсирующее поведение. Человек становится неинтересным себе таким, какой он есть на самом деле. Поэтому, начиная кое-что приукрашивать в своей жизни, придумывая иное происхождение, наличие талантов, знаменитых друзей, которых у него нет и не было, он, скажем так, берет самооценку в долг.

Детское фантазирование и обман почти всегда мотивированы, а люди с низкой самооценкой, зная, что врать плохо и понимая пагубность своей привычки, все равно идут на риск слукавить. А вот так называемые мифоманы (или, как еще их именуют психиатры, — псевдологи) испытывают патологическое желание сочинять о себе всякие небылицы, часто не имея при этом никакой конкретной цели и не преследуя определенной выгоды. Их вранье бескорыстно и не рассчитано на то, что ему поверят.

Мифоманов увлекает скорее не желание ввести других в заблуждение, а получение удовольствия от самого занятия мифотворчеством, как говорится, сам процесс изложения невероятных небылиц. Это обман "из чистой любви к искусству". Тем не менее своим поведением такие врали сильно подрывают себе репутацию. Их очень часто разоблачают.

мир фантазии
мир фантазии

Обычно псевдологией страдают люди истероидного типа личности

Это те, кому нужно постоянно быть в центре внимания окружающих, вызывать их восхищение и поклонение. Если они не могут этого добиться своими достоинствами, то придумывают их, выдавая желаемое за действительное, прибегая ко лжи и хвастовству. Типичный пример — эксцентричный барон Мюнхгаузен.

Как понять кто перед вами, — патологический псевдолог или "обычный", "не клинический" любитель приврать? Да очень просто: все хорошо, пока ложь не мешает жить самому обманщику или окружающим его людям. Если человек осознает, что его лживость — это проблема и сам хочет лечиться, ему вполне может помочь психолог или психотерапевт.

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Мифомания. Ложь. Психосоматика
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы мифомания псевдология комплекс мюнхгаузена
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