Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена

Встречаются люди, одержимые стремлением предстать перед окружающими в более выгодном свете, выделиться любой ценой. Как правило, они склонны преувеличивать или искажать реальные события. А иногда настолько входят в роль, что сами с трудом отличают, что в их жизни правда, а что вымысел. Каковы же мотивы этого, как считают психологи, расстройства личности? Мешает ли оно полноценной жизни?

Пассивные наблюдатели сладкой жизни и создатели иллюзии успешности

Множество людей, живущих рядом с нами, научились получать желаемое и достигли реального успеха. Большинство из них не обязательно супербогатые и известные, но довольны достигнутым. Но есть и другие — этакие пассивные наблюдатели сладкой жизни в кино и по телевизору, которые только удивляются, почему обделены такими радостями, как:

достаток,

успешная карьера,

творческий рост,

любовь,

наслаждение.

Не зная, как реализовать свои желания, разочаровываясь и считая, что подобная жизнь доступна только избранным, они начинают выдавать желаемое за действительное, привлекать внимание других людей к значимости и важности собственной персоны. Создавая иллюзию успешности и считая, что поднимают тем самым свой "рейтинг" у окружающих, они в конечном счете сами этому верят. А задуматься о разрушительных последствиях такого самообмана им просто не хочется. Политика страуса, прячущего голову в песок.

Несовершенство внутреннего мира

Если в детстве обман — это один из способов психологической защиты и вполне естественный механизм, когда за ложью ребенок начинает прятать свои страхи, секреты, проступки, проблемы и неблаговидные дела, то у взрослого человека, с уже большим простором для воображения, этот способ перестает соответствовать истинным потребностям. Скорее, наоборот, создаются конфликтные ситуации, формируется несерьезное отношение к лжецу, даже более того — катастрофически тает доверие окружающих, а в своих глазах — собственное достоинство.

комплекс мюнхгаузена

У взрослых ложь выполняет функцию сокрытия несовершенного внутреннего мира, маскировки состояния тревоги, дискомфорта и неудовлетворенности.

По вине ряда причин:

хронической болезни,

маленьком росте,

физической слабости,

низком уровне образования,

реальных или мнимых неудач,

невнимания близких или излишней их опеке,

отвержения любимыми и пр.,

может появиться устойчивое чувство собственной неполноценности.

Патологическое желание сочинять

В результате невозможности или неумения преодолеть причину и решить душевную проблему она вытесняется в область бессознательного, образует так называемый комплекс, сохраняющийся длительное время и диктующий его хозяину компенсирующее поведение. Человек становится неинтересным себе таким, какой он есть на самом деле. Поэтому, начиная кое-что приукрашивать в своей жизни, придумывая иное происхождение, наличие талантов, знаменитых друзей, которых у него нет и не было, он, скажем так, берет самооценку в долг.

Детское фантазирование и обман почти всегда мотивированы, а люди с низкой самооценкой, зная, что врать плохо и понимая пагубность своей привычки, все равно идут на риск слукавить. А вот так называемые мифоманы (или, как еще их именуют психиатры, — псевдологи) испытывают патологическое желание сочинять о себе всякие небылицы, часто не имея при этом никакой конкретной цели и не преследуя определенной выгоды. Их вранье бескорыстно и не рассчитано на то, что ему поверят.

Мифоманов увлекает скорее не желание ввести других в заблуждение, а получение удовольствия от самого занятия мифотворчеством, как говорится, сам процесс изложения невероятных небылиц. Это обман "из чистой любви к искусству". Тем не менее своим поведением такие врали сильно подрывают себе репутацию. Их очень часто разоблачают.

мир фантазии

Обычно псевдологией страдают люди истероидного типа личности

Это те, кому нужно постоянно быть в центре внимания окружающих, вызывать их восхищение и поклонение. Если они не могут этого добиться своими достоинствами, то придумывают их, выдавая желаемое за действительное, прибегая ко лжи и хвастовству. Типичный пример — эксцентричный барон Мюнхгаузен.

Как понять кто перед вами, — патологический псевдолог или "обычный", "не клинический" любитель приврать? Да очень просто: все хорошо, пока ложь не мешает жить самому обманщику или окружающим его людям. Если человек осознает, что его лживость — это проблема и сам хочет лечиться, ему вполне может помочь психолог или психотерапевт.

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