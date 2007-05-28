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Автор Андрей Беляков

"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет

Здоровье » Здоровье и профилактика

Довольно часто женщины обращаются к врачу с просьбой убрать надоевший и неэстетичный "горбик" на спине в области шеи, который многие называют "холкой". И еще чаще слышат ответ врача:

"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет

"Ну, это у вас климактерический горбик — возраст пришел!"

Так ли это на самом деле?

По мнению врача-невролога Романа Казанцева, никакого прямого отношения к возрасту подобный результат процесса изменения осанки не имеет. Как правило, образование "горбика" в области шейно-грудного перехода связано прежде всего:

  • с длительной сидячей работой,
  • работой руками
  • и с обменными нарушениями всего организма.

Большинство из нас из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и только в третью очередь — из-за возрастных изменений в позвоночнике — страдает остеохондрозом.

Почему "проседает" позвоночник

То есть длительная статическая неправильная нагрузка на позвоночник, заставляет его "проседать":

  • слабеют мышцы и связки,
  • увеличивается глубина естественных изгибов,
  • теряется эластичность межпозвонковых дисков.

В том месте, где это произошло (а чаще всего это шейный и поясничный отделы) наблюдается ограничение движений, которое, в свою очередь, способствует отложению жира в этой области. Кожа натягивается и создается эффект присоски, то есть, тянет на себя близлежащие ткани.

В результате естественный изгиб шейного отдела позвоночника сзади увеличивается. И чем дольше длится статическое напряжение этого сектора, тем больше становится "горбик". И тем сложнее врачу и природе восстановить первоначальную красоту шеи.

Можно ли от этого избавиться от "горбика"?

Путей два:

  • Первый — борьба с появившимся "горбиком".
  • Второй — профилактика обменных нарушений и физические занятия для предотвращения его появления.

Методов борьбы, по большому счету, три:

  • специальная гимнастика,
  • мануальная терапия
  • и массаж.

С помощью мануальной терапии в ряде случаев удается убрать тугоподвижность между позвонками и скорректировать форму изгиба позвоночника.

Мануальная терапия позволит восстановить и наладить тягу окружающих мышц и связок, устранить болевые ощущения и улучшить кровоток в расположенных рядом тканях.

массаж
массаж

Массаж снизит количество скопившейся жировой ткани и тем самым уменьшит эффект присоски. А лечебная гимнастика позволит поддержать и закрепить полученные результаты.

Конечно, все эти воздействия не помогут, если одновременно с ними не заняться серьезным восстановлением нарушенного обмена веществ. Это потребует консультаций эндокринолога, гастроэнтеролога и терапевта, которые помогут подобрать вам индивидуальный комплекс мер по очищению организма, восстановлению микроэлементного баланса и регенерации тканей.

Так что говорить о том, что "горбик" шейного отдела у женщин — признак возраста и утери репродуктивной функции, в корне неправильно. Это следствие неадекватных нагрузок на растренированный организм. А потому куда легче вести физически активный образ жизни, чем потом восстанавливать утраченное.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Холка на шее - вдовий горбик (гормональный горбик, климактерический, эстетический)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы возраст позвоночник
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