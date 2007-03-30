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Автор Оксана Аникина

Правда ли, что частое мытьё волос ведёт к их выпадению?

Здоровье » Красота » Техника красоты

Усиливают потерю волос также завивка, укладка феном и окрашивание, а ещё длинные волосы выпадают чаще... Эти и некоторые другие расхожие суждения о волосах комментирует врач-трихолог Татьяна Цимбаленко.

горячая укладка волос
горячая укладка волос

То, что частое мытье головы способствует усилению выпадения волос, чистой воды выдумка. Правильное и своевременное очищение кожи головы необходимо. При мытье мы разжижаем густой сальный секрет, вымываем уже мертвый волос, но никак не провоцируем выпадение здорового. Если волосы не мыть, волос все равно выпадет через какое-то время, но мы получим еще и присоединившееся воспаление и перхоть, связанные с повышением активности микрофлоры кожи головы.

Так что голову нужно мыть, но мыть правильно

Большинство людей имеют склонность к повышенной сальности. Многие женщины, если у них окрашенные волосы, начинают пользоваться щадящими шампунями для сухих поврежденных волос, которые делают волосы и кожу головы более жирными. Если сухим волосам это полезно, то и без того жирной коже это совершенно не нужно.

Такой неправильный уход может привести к развитию той же перхоти, спровоцировать зуд и воспаление. Шампуни надо подбирать по типу кожи головы, а не по типу волос. При жирной коже — надо использовать шампунь для жирных волос, а уже после этого непосредственно на волосы надо наносить бальзам, маску или кондиционер, предназначенные для улучшения структуры волос.

Часто можно слышать, что усиливают потерю волос их завивка, укладка феном и окрашивание. И это неверно, поскольку ни одна из этих процедур не влияет на волосяную луковицу. И укладка феном, и окраска могут повлиять на структуру уже выросших волос, сделав их более сухими, секущимися, тусклыми.

Продолжая тему выпадения волос, вспомним еще одно "народное" мнение: чем чаще расчесываться, тем меньше волос останется. Это не так, потому что при расчесывании удаляются уже мертвые волосы, которые могут задерживаться в коже головы на срок до трёх месяцев. Кроме того, расчесывание и массаж полезны, поскольку улучшают кровообращение в коже головы, а значит, и питание волосяных луковиц.

Длинные волосы выпадают чаще?

Примерно таким же мифом является уверенность многих женщин, что длинные волосы выпадают чаще. На самом деле выпавшие длинные волосы просто более заметны. Длина волос не влияет на срок их жизни, она может сказаться только на их структуре. Чем длиннее волос, тем он дольше подвергается различным неблагоприятным внешним воздействиям:

  • окрашиванию,
  • сушке,
  • ультрафиолетовому излучению и т. д.

Чем дальше волос от корня, тем его структура хуже. Поэтому длинные волосы требуют более тщательного постоянного ухода.

О шампунях против выпадения волос

И, наконец, поговорим о шампунях против выпадения волос, которые активно скупаются нашими людьми, обнаружившими у себя первые признаки облысения. Шампунь как средство против выпадения волос неэффективен потому, что наносится на пять минут, а потом смывается, то есть время его контакта с кожей головы минимально. Волосяная луковица залегает глубоко и должны быть специальные средства — проводники, которые бы доставляли лекарственные компоненты непосредственно к луковице. Как правило, в их роли выступают спирты и спиртсодержащие растворы, которые в составы шампуней не входят.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Мытье головы. Как правильно?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы волосы выпадение волос уход за волосами татьяна цимбаленко
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