Заслуженный врач России Римма Утяшева: "У нас санитарный щит страны на высоком уровне"

Заслуженный врач России Римма Утяшева заверила, что опасные вирусы России не страшны

4:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Страсти по COVID-19 постепенно затихают. ВОЗ начала говорить о новой опасной инфекции. Может ли она вызвать пандемию, готова ли система здравоохранения в России противостоять новым вирусам и правда ли, что COVID-19 создан в лаборатории, Pravda.Ru рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач России, член Комитета по охране здоровья Римма Утяшева.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

— На Всемирном экономическом форуме в Давосе была сессия, посвящённая возможной пандемии под названием Х. Подопытные мыши, которых инфицировали новой болезнью, не выживали. Согласны ли вы, что эта болезнь может стать новой мировой пандемией?

— Кто-то просто придумывает болезни. Ведь и так существуют опасные инфекции. Лабораторные исследования по ним проводятся только в двух странах:

в России,

и Америке.

Это нужно, чтобы знать, как предупреждать и лечить инфекции. Но наши коллеги из Америки проводят запрещённые исследования и не дают точную информацию. Мы так сказали: "Мы эту болезнь не знаем, а лабораторные исследования пусть проводят на здоровье". У нас в России есть готовность ко всем инфекциям. А эксперты ВОЗ пусть занимаются придуманными болезнями, если других дел нет.

— Поскольку сейчас стали ограниченными контакты между учёными из России и Америки, то у нас нет данных про новое заболевание?

— С нормальными вузами и учёными у нас есть контакты. А этих не знаем. Никто же не предоставил данные в наши лаборатории. Мы знаем, как они создают инфекции типа COVID.

У нас есть специальная группа под руководством Ирины Анатольевны Яровой. Группа изучает, как Штаты нас заражают, как распространяют особо опасные инфекции. Мы это осуждаем и будем их судить за то, что они вызвали такие инфекции.

— Значит, эти заболевания возникают искусственным путём?

— Конечно. Можно любые вирусы скрещивать, но разве у нас кто-то мог додуматься создать болезнь и распространить по всему миру? А Штаты так сделали. Поэтому мы и говорим учёным: "Не выдумывайте исследования, а нам покажите, что сделали и как эти инфекции предупреждать". Они запугивают, что 100%-ная смертность. Но ведь можно умереть и от насморка, и от обычного вируса. Например, человек не лечился, получил осложнения, особенно если страдал хроническими заболеваниями.

— К ВОЗ много вопросов, до сих пор не ясно, чем она занимается. Знаем только, что её финансирует Билл Гейтс, с которым ещё более тёмная история. Получается, что пандемия Х не выходит наружу, потому что у них нет вакцины, которая могла бы их самих уберечь от смертельных случаев. Если вдруг заражение произойдёт, не дай Бог, наша система здравоохранения готова к такому серьёзному вызову?

— Мы готовы ко всему. В России есть санитарный щит страны. Если даже на Западе придумали какую-нибудь гадость, надо сначала ещё попасть к нам. У нас сейчас все границы закрыты, мы все машины проверяем при въезде, продукты проверяем. Смотрим, какая зараза к нам идёт, насколько она опасна.

Они могут запустить вирус наподобие COVID или очень опасные:

чума,

оспа.

Я всегда говорю: "Мы бы с удовольствием от ВОЗ ушли, но пока смотрим, вдруг придут настоящие эксперты, которые не будут подчиняться политикам, ведь врачи должны людям служить".

— Клятва Гиппократа обязывает врачей делиться друг с другом информацией о болезнях.

— Да они клятву Гиппократа не давали. Клятва Гиппократа существует только в России. Но даже если ты в Америке окончил вуз или ещё где-то, всё равно ты врач, обязан лечить, а не калечить, не пугать.

Мы всегда говорим пациентам: "Не бойтесь, сейчас вылечим". И если будет новая инфекция — снова будем бороться. У нас санитарный щит страны на высоком уровне, есть лаборатории, которые проводят исследования микробов, и мы знаем, какие заболевания могут быть. Поэтому пугать нас не надо.

Автор Антон Бекетов Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д. Специалист Акимова Любовь Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д

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