Гаджетомания захватила новое поколение. Как не стать зависимым от смартфона, рассказала клинический психолог

Клинический психолог Абравитова описала признаки гаджетомании как болезни нового поколения

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Порядка 70% взрослых в разной степени страдают зависимостью от гаджетов. Правда ли, что такие люди испытывают симптомы, схожие с наркоманией, никотиновой зависимостью и алкоголизмом; кто испытывает наиболее сильную зависимость от смартфона и как приучить ребёнка правильно относиться к гаджетам, Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: Getty Images by Tara Moore

— Марианна, почему учёные и врачи стали считать пристрастие к гаджетам, к смартфонам психическим заболеванием?

— Потому что это и есть самая настоящая болезнь, как наркомания, курение, алкоголизм. Здесь практически те же самые симптомы, самый основной из них — это тревожность. Человек сразу впадает в тревожное состояние, потому что он лишился практически части тела. Смартфон — это продолжение нас, то есть мы раздвинули границы наших возможностей с помощью смартфонов, потому что они закрывают очень много потребностей:

эмоционально-психологические связи с людьми, которых в реальной жизни не хватает;

поток информации, который можно получить мгновенно;

яркие визуальные образы.

Вообще всё, что тебе нравится, у тебя под рукой. Поэтому представьте, что вы вдруг оглохли или ослепли, и вы будете метаться, вам будет не хватать того, к чему вы привыкли.

Другие симптомы — это сердцебиение, потливость, немеют ноги, человек даже не может ориентироваться, при запущенной форме зависимости.

— Кто чаще страдает от телефонной зависимости: мужчины или женщины?

— Я бы не стала делить по половому признаку. Здесь скорее зависит от эмоционального уровня конкретного человека, в какой степени он ориентируется на эмоции, "ловец эмоций". Потому что через смартфон мы получаем яркую эмоцию, и всегда хочется повысить градус.

Более того, если вы немного неструктурированный человек, вам всё время будет хотеться там находиться.

Более структурированные личности менее эмоциональны, менее подвержены зависимости. Потому что у них высокий уровень ответственности, они выделяют себе какое-то время: сделал дело — гуляй смело. У них всё нормально. А "ловцы эмоций" будут задерживаться в этой эмоциональной ловушке.

И ещё один фактор. Новое поколение, которое родилось при смартфонах, конечно, будет более подвержено зависимости от гаджетов. Потому что у нас, у взрослых людей, есть опыт, как жить без этого. Если ничего не будет, даже домашнего телефона, мы легко переживём, быстро адаптируемся. А вот у нового поколения уже и учебные процессы построены на интернете, и общение.

— Есть информация, что руководители Google и других ИT-компаний полностью запрещают своим детям пользоваться гаджетами. Наверняка в этом есть нечто разумное? Когда и как надо приучать ребёнка к пользованию мобильным телефоном?

— У разных психологов разные мнения. Кто-то считает, что с шести-семи лет, по 15 минут в день. На мой взгляд, так как жизнь во многом стала цифровой, то смартфон у ребёнка должен присутствовать изначально, но с умом, под очень строгим контролем родителей. Что ребёнок должен осваивать в смартфоне, какие функции, что он должен смотреть, какое количество времени?

Психологическое сообщество должно разработать программы, как правильно приучать ребёнка входить в цифровой мир, чтобы он не захватывал его полностью, чтобы не развивалась интернет-зависимость, чтобы это просто было так же интересно, как:

играть в игрушки,

гулять на улице,

общаться с живыми людьми.

Смартфон должен быть для человека, а не человек для смартфона.

Автор Антон Бекетов Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

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