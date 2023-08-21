Врач-микробиолог Кейт Стивенс рассказал об эффективных способах облегчить вздутие живота

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — недуг, знакомый миллионам людей во всем мире.
Несмотря на широкое распространение, его причины и методы лечения остаются загадкой для науки. Не поддающиеся объяснению симптомы оставляют больных наедине с проблемой. Важно помнить, что существует ряд шагов, которые могут помочь в уменьшении дискомфорта и облегчении жизни с СРК.
Врач-микробиолог Кейт Стивенс из Optibac Probiotics сформулировала десять практических рекомендаций, направленных на борьбу с вздутием живота — одним из главных симптомов этого состояния.
Синдром раздраженного кишечника — это патологическое состояние, сопровождающееся вздутием живота, болезненностью и нарушениями опорожнения. Эта проблема может возникнуть внезапно и стать хронической. В любом случае она сопровождается значительным дискомфортом.
Исследования показали, что помимо влияния питания, образа жизни и окружающей среды, СРК может иметь генетическую природу. Это означает, что уровень риска заболевания может быть связан с наследственностью. Кроме того, научные открытия указывают на роль половых гормонов в развитии синдрома.
Женщины подвержены этому состоянию чаще, чем мужчины. Диагноз СРК ставится после тщательного исключения других возможных причин симптомов.
Один из ключевых аспектов успешного управления СРК — правильное пищеварение. Многие забывают о важности хорошего жевания пищи.
Пищеварительный процесс начинается с момента взятия пищи в рот. Важно уделить этому внимание и осуществлять глубокое жевание. Это не только способствует выделению пищеварительных ферментов, но и отправляет сигнал организму, что пища готовится к перевариванию.
Не менее важно заботиться о полноценном переваривании пищи в спокойной обстановке. Расслабление во время еды способствует оптимальному пищеварению. Этот подход также помогает организму осознать насыщение и уменьшает риск переедания, что часто вызывает вздутие.
Несмотря на общую рекомендацию потребления фруктов, для тех, кто страдает СРК, имеет смысл ограничивать это количество.
Важно не употреблять более одного фрукта за прием пищи, а лучше — не более трех раз в день. Многие фрукты содержат сахара, способствующие задержке воды в кишечнике и вызывающие диарею и вздутие.
Отказ от жирной, острой и жареной пищи может помочь уменьшить симптомы СРК. Замените чипсы, жареные продукты и мясо более полезными альтернативами. Оптимальным выбором станут запеченная или паровая жирная рыба, оливковое масло вместо сливочного, а также разнообразные овощи и салаты.
В случае боли, связанной с СРК, тепло может стать надежным союзником. Приложение тепловых компрессов или согревающих пластырей помогает расслабить мышцы, что способствует облегчению боли и дискомфорта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
1043 отзыва
|
Клиника андрологии
многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.