Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Врач-микробиолог Кейт Стивенс рассказал об эффективных способах облегчить вздутие живота

Здоровье

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — недуг, знакомый миллионам людей во всем мире.

Врач-микробиолог Кейт Стивенс рассказал об эффективных способах облегчить вздутие живота
Фото: "Bloated" by srboisvert is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на широкое распространение, его причины и методы лечения остаются загадкой для науки. Не поддающиеся объяснению симптомы оставляют больных наедине с проблемой. Важно помнить, что существует ряд шагов, которые могут помочь в уменьшении дискомфорта и облегчении жизни с СРК.

Врач-микробиолог Кейт Стивенс из Optibac Probiotics сформулировала десять практических рекомендаций, направленных на борьбу с вздутием живота — одним из главных симптомов этого состояния.

Суть раздражения

Синдром раздраженного кишечника — это патологическое состояние, сопровождающееся вздутием живота, болезненностью и нарушениями опорожнения. Эта проблема может возникнуть внезапно и стать хронической. В любом случае она сопровождается значительным дискомфортом.

Генетика, гормоны и другие факторы

Исследования показали, что помимо влияния питания, образа жизни и окружающей среды, СРК может иметь генетическую природу. Это означает, что уровень риска заболевания может быть связан с наследственностью. Кроме того, научные открытия указывают на роль половых гормонов в развитии синдрома.

Женщины подвержены этому состоянию чаще, чем мужчины. Диагноз СРК ставится после тщательного исключения других возможных причин симптомов.

Пищеварение

Один из ключевых аспектов успешного управления СРК — правильное пищеварение. Многие забывают о важности хорошего жевания пищи.

Пищеварительный процесс начинается с момента взятия пищи в рот. Важно уделить этому внимание и осуществлять глубокое жевание. Это не только способствует выделению пищеварительных ферментов, но и отправляет сигнал организму, что пища готовится к перевариванию.

Обстановка

Не менее важно заботиться о полноценном переваривании пищи в спокойной обстановке. Расслабление во время еды способствует оптимальному пищеварению. Этот подход также помогает организму осознать насыщение и уменьшает риск переедания, что часто вызывает вздутие.

Умеренность в потреблении фруктов

Несмотря на общую рекомендацию потребления фруктов, для тех, кто страдает СРК, имеет смысл ограничивать это количество.

Важно не употреблять более одного фрукта за прием пищи, а лучше — не более трех раз в день. Многие фрукты содержат сахара, способствующие задержке воды в кишечнике и вызывающие диарею и вздутие.

Питайтесь здоровой пищей

Отказ от жирной, острой и жареной пищи может помочь уменьшить симптомы СРК. Замените чипсы, жареные продукты и мясо более полезными альтернативами. Оптимальным выбором станут запеченная или паровая жирная рыба, оливковое масло вместо сливочного, а также разнообразные овощи и салаты.

Тепло

В случае боли, связанной с СРК, тепло может стать надежным союзником. Приложение тепловых компрессов или согревающих пластырей помогает расслабить мышцы, что способствует облегчению боли и дискомфорта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как избавиться от отрыжки и вздутия живота?Что делать при вздутии живота? Что делать при отрыжке?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
Куратор Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
Куратор Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

Специалисты

4.9
144 отзыва
 Пономарёва
Алла Васильевна
Гастроэнтеролог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.8
152 отзыва
 Александрина
Елена Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 33 года
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.5
12 отзывов
 Грук
Светлана Михайловна
Гастроэнтеролог
Стаж 16 лет
Врач первой категории
Приём от 2700 руб.
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
1043 отзыва
 Клиника андрологии многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.

Новости
Психолог рассказала о главных ошибках родителей при подготовке детей к школе
Университет Миннесоты рассказали, как образуется сероводород в кишечнике
Продюсер Яна Рудковская вступилась за Жигалову после поедания морской свинки
Жительница Великобритании, не зная о беременности, родила на рабочем месте
Стилист Александр Васильев вернулся в Россию ради заработков
В самолете Сочи-Москва на высоте 10 тыс. метров у стюардессы остановилось сердце
В России вводится новая система получения водительских прав
Певица Полина Гагарина показала процесс съемок шоу "Голос" с Пелагеей, Биланом и Кридом
Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила Виктора Рыбина с 61-летием
В Белоруссии будут выпускать кроссоверы бизнес-класса
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Университет Миннесоты рассказали, как образуется сероводород в кишечнике
Продюсер Яна Рудковская вступилась за Жигалову после поедания морской свинки
Жительница Великобритании, не зная о беременности, родила на рабочем месте
Стилист Александр Васильев вернулся в Россию ради заработков
В самолете Сочи-Москва на высоте 10 тыс. метров у стюардессы остановилось сердце
В России вводится новая система получения водительских прав
Певица Полина Гагарина показала процесс съемок шоу "Голос" с Пелагеей, Биланом и Кридом
Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила Виктора Рыбина с 61-летием
В Белоруссии будут выпускать кроссоверы бизнес-класса
Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о навыках пятилетнего внука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников