Врач-микробиолог Кейт Стивенс рассказал об эффективных способах облегчить вздутие живота

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — недуг, знакомый миллионам людей во всем мире.

Фото: "Bloated" by srboisvert is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на широкое распространение, его причины и методы лечения остаются загадкой для науки. Не поддающиеся объяснению симптомы оставляют больных наедине с проблемой. Важно помнить, что существует ряд шагов, которые могут помочь в уменьшении дискомфорта и облегчении жизни с СРК.

Врач-микробиолог Кейт Стивенс из Optibac Probiotics сформулировала десять практических рекомендаций, направленных на борьбу с вздутием живота — одним из главных симптомов этого состояния.

Суть раздражения

Синдром раздраженного кишечника — это патологическое состояние, сопровождающееся вздутием живота, болезненностью и нарушениями опорожнения. Эта проблема может возникнуть внезапно и стать хронической. В любом случае она сопровождается значительным дискомфортом.

Генетика, гормоны и другие факторы

Исследования показали, что помимо влияния питания, образа жизни и окружающей среды, СРК может иметь генетическую природу. Это означает, что уровень риска заболевания может быть связан с наследственностью. Кроме того, научные открытия указывают на роль половых гормонов в развитии синдрома.

Женщины подвержены этому состоянию чаще, чем мужчины. Диагноз СРК ставится после тщательного исключения других возможных причин симптомов.

Пищеварение

Один из ключевых аспектов успешного управления СРК — правильное пищеварение. Многие забывают о важности хорошего жевания пищи.

Пищеварительный процесс начинается с момента взятия пищи в рот. Важно уделить этому внимание и осуществлять глубокое жевание. Это не только способствует выделению пищеварительных ферментов, но и отправляет сигнал организму, что пища готовится к перевариванию.

Обстановка

Не менее важно заботиться о полноценном переваривании пищи в спокойной обстановке. Расслабление во время еды способствует оптимальному пищеварению. Этот подход также помогает организму осознать насыщение и уменьшает риск переедания, что часто вызывает вздутие.

Умеренность в потреблении фруктов

Несмотря на общую рекомендацию потребления фруктов, для тех, кто страдает СРК, имеет смысл ограничивать это количество.

Важно не употреблять более одного фрукта за прием пищи, а лучше — не более трех раз в день. Многие фрукты содержат сахара, способствующие задержке воды в кишечнике и вызывающие диарею и вздутие.

Питайтесь здоровой пищей

Отказ от жирной, острой и жареной пищи может помочь уменьшить симптомы СРК. Замените чипсы, жареные продукты и мясо более полезными альтернативами. Оптимальным выбором станут запеченная или паровая жирная рыба, оливковое масло вместо сливочного, а также разнообразные овощи и салаты.

Тепло

В случае боли, связанной с СРК, тепло может стать надежным союзником. Приложение тепловых компрессов или согревающих пластырей помогает расслабить мышцы, что способствует облегчению боли и дискомфорта.

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Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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