Китайские врачи рассказали о волшебном свойстве черного чая

4:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что ж, друзья, нашелся еще один повод добавить в нашу повседневную жизнь немного удовольствия и пользы! Китайские медики, да-да, именно те, кто знает толк в чае, подарили нам удивительное открытие.

Фото: "Tea" by Laurel Fan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Оказывается, что регулярное чаепитие способно уберечь наши сердца и сосуды от неприятных сюрпризов. Недавние исследования, опубликованные в European Journal of Preventive Cardiology, говорят сами за себя.

Зеленый или черный: дело вкуса или дело хдоровья?

Давайте начнем с самой сутью. Зеленый чай, как известно, считается настоящим сокровищем полезных веществ. Но ведь не всегда можно выбирать, верно?

Иногда хочется просто насладиться чашкой душистого черного чая. Так вот, приятные новости: нам не обязательно отказываться от этого удовольствия. Эксперты Китайской академии медицинских наук подтверждают — обычный черный чай тоже имеет свои плюсы!

Исследователь доктор Синьян Ван утверждает, что польза для здоровья, конечно, у зеленого чая более заметна, но и черный чай имеет свои козыри.

Тайны полифенолов: Защитники наших сердец

А теперь давайте разберемся, в чем же заключается магия чая. Оказывается, что основные биологически активные соединения в нем — это полифенолы.

Да-да, именно они являются настоящими защитниками наших сердец и сосудов. Но вот подвох: полифенолы не задерживаются в организме на долго. Именно поэтому важно наслаждаться чашечкой чая регулярно и долгое время. Ведь здоровье — это долгосрочное вложение, верно?

Исследование, которое говорит о многом

Ученые решили не оставлять нас в неведении и провели обширное исследование. В нем участвовали более ста тысяч человек без серьезных заболеваний сердца, инсультов или рака.

Все они были разделены на две группы: люди, которые употребляли чай три раза в неделю и чаще, и те, кто ограничивался реже. Наблюдение продолжалось более семи лет — это дает весомый результат, не так ли?

Долгожители среди чаепитцев

И вот что они выяснили, друзья. Те, кто не упускал шанс на чаепитие, имели в своем "распоряжении" целых 1.41 года позже, чтобы наступили ишемическая болезнь сердца и инсульт.

И на 1.26 года дольше радовались жизни, чем те, кто-либо совсем не пил чай, либо делал это крайне редко. Просто представьте, сколько удовольствия можно получить за это время!

Чай: наш защитник и друг

И вот теперь, друзья, взглянем на цифры поближе. Регулярное питье чая снижает риск сердечных заболеваний и инсульта на целых 20%. А смерть от этих болезней — на 22%. Но это еще не все — риск ухода из жизни вообще уменьшается на 15%! А для настоящих поклонников чая эффект еще внушительнее.

Риск сердечных проблем и инсульта у них на 39% ниже, чем у тех, кто чаю не очень-то и уважает. А смертность сокращается на целых 29%. Звучит привлекательно, верно?

Зеленый чай: заветный ключ к здоровью

Не стоит упускать из виду и зеленый чай — настоящий "чемпион" среди чайных напитков. По результатам исследования, он связан со снижением риска сердечных заболеваний и инсульта на примерно 25%. И важно помнить, что зеленый чай — настоящий кладезь полифенолов.

Они так нужны нашим сердцам для борьбы с давлением и дислипидемией — нарушением липидов в крови.

Несколько слов о черном чае

А что же касается черного чая, давайте поясним. Его процесс ферментации делает его менее богатым полифенолами, ведь они в процессе окисления превращаются в пигменты. К тому же, добавление молока может "помешать" чаю проявить свои благотворные свойства на полную катушку. Ведь это же как спутать GPS навигатор — не так ли?

Итак, друзья, у вас теперь в руках волшебный ключ к здоровью — чашка чая! Будь то ароматный черный чай или освежающий зеленый — они оба способны сделать нашу жизнь ярче и дольше. Заботьтесь о своем сердце, наливайте себе в чашку теплый напиток и наслаждайтесь каждой глоткой. А забота о здоровье, как говорится, никогда не бывает лишней!

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Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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