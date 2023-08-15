В Италии существует комплекс традиций и ритуалов, связанных с питанием

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянская кухня — это не просто пища, это настоящее искусство. В основе лежат определённые принципы, которые многим россиянам могут показаться странными, но оказывают эффективное воздействие на организм.

Фото: Вадим Савицкий

Ритуал аперитива и правило бокала вина

Итальянцы уделяют особое внимание ритуалу аперитива, который предшествует приему пищи и обычно проводится с 18:00 до 20:00. Это время для отдыха, разговоров и наслаждения легкими закусками, сопровождаемыми несладкими алкогольными напитками. Этот ритуал позволяет организму подготовиться к усвоению пищи.

Приём пищи в Италии невозможно представить без бокала качественного вина. Итальянцы выбирают качество, а не количество, и подбирают подходящее вино к каждому блюду. Особенно важно сочетать вино с едой, чтобы достичь наилучшего вкусового опыта.

Дижестив и завершение трапезы

Завершая прием пищи, итальянцы следуют традиции употребления дижестива — крепкого алкогольного напитка. Лимончелло, граппа, амаретто или амаро — выбор зависит от предпочтений и настроения. Эти напитки способствуют лучшему пищеварению и помогают организму усвоить питательные вещества.

Завтрак как искусство

Итальянцы относятся к завтраку особенно трепетно. Для них это время для наслаждения вкусом и ароматом. Завтрак включает в себя капучино и свежую выпечку. В отличие от российских традиций утреннего приема пищи, итальянцы ценят качественное питание и неторопливость.

Расслабленность и отсутствие спешки

В Италии нет места для спешки. Это страна, где ценят каждое мгновение. Итальянцы принимают пищу медленно и с удовольствием, уделяя внимание каждому кусочку. Они верят, что такой подход способствует лучшему пищеварению и общему самочувствию.

Влияние пищи на движение

Итальянцы соблюдают определенные правила в отношении физической активности после приема пищи. Они избегают душа и купания в теплом море в течение нескольких часов после еды. Также они не выходят на прогулку сразу после приема пищи, считая, что это может негативно повлиять на пищеварение. Организму следует дать время для усвоения питательных веществ, поэтому они предпочитают оставаться в спокойной обстановке после трапезы.

Итальянская культура питания полна традиций, ритуалов и заботы о качестве приема пищи. Следуя этим принципам, итальянцы создают не только вкусные блюда, но и целый опыт наслаждения, который остается в памяти навсегда.

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