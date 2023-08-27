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Илья Панфёров

Магний: Отправная точка в заботе о здоровье

Здоровье

Магний — это нечто большее, чем просто необходимость для вашего организма. Этот важный минерал играет роль в более чем 300 химических реакциях в человеческом теле.

Магний: Отправная точка в заботе о здоровье
Фото: freepik.com

Ваши мышцы требуют магний для сокращения, а нервы используют его для передачи сигналов.

Магний также поддерживает ритм сердца и обеспечивает здоровье иммунной системы. И хотя овощи, зелень, семена и орехи могут обеспечить вас магнием, ежедневное потребление свежих и вкусных фруктов также может помочь вам удовлетворить вашу дневную норму.

Ежедневная потребность в магнии: 310-420 мг в зависимости от возраста и пола

Рекомендуемое потребление магния для взрослых в возрасте от 19 до 30 лет составляет 400 мг для мужчин и 310 мг для женщин.

С 31 года мужчинам требуется дополнительно 20 мг, то есть 420 мг, этого важного минерала ежедневно, в то время как женщины нуждаются в дополнительных 10 мг (320 мг). Рекомендуемая норма для беременных женщин варьируется от 350 до 400 мг, в зависимости от их возраста.

В следующем списке представлено суточное значение (суточной нормы) или целевой суточный прием магния, установленный на уровне 400 мг для взрослых, а процент (%) показывает, какую часть вашей суточной нормы вы получите из указанного размера порции фруктов.

Опунция (Индийская фига)

1 чашка опунций: 127 мг магния (31,7 % суточной нормы)

Если вы хотите получить больше магния, опунции — идеальный выбор! Этот экзотический плод происходит от кактуса и имеет красную или желтую мякоть, которая слегка сладка на вкус. Всего одна чашка опунций обеспечивает 127 мг магния.

Это составляет 31,7% от вашей суточной нормы. Чтобы насладиться этими вкусными плодами, разрежьте их пополам, удалите семена и выковыряйте мякоть. Немного лимонного сока поможет раскрыть вкус.

Кабачок

1 чашка кабачка: 59 мг магния (14,75 % суточной нормы)

Хотя мы обычно считаем мускатный кабачок овощем, на самом деле он является фруктом. Одна чашка приготовленного мускатного кабачка может обеспечить 14,75% суточной нормы, содержащимися в нем 59 мг этого важного питательного вещества. И у вас есть множество вариантов, чтобы включить этот фрукт в свою диету.

Его можно приготовить в пюре и добавить в супы, или измельчить и использовать в хлебах, пирогах и мафинах. Или же обжаривать или тушить его с овощами, чтобы получить полезное боковое блюдо. Для удовлетворения сладкого зуба, готовьте его с сахаром и подавайте с грецкими орехами или мюсли.

Авокадо

1 чашка авокадо: 44 мг магния (11% суточной нормы) 1 чашка пюре авокадо: 67 мг железа (6,75% суточной нормы)

Этот всеми любимый ингредиент для простого соуса, авокадо полноценно насыщено полезными жирами. И его содержание магния также не является чем-то второсортным. Чашка кремовых кубиков авокадо может предоставить вам 44 мг или 11% от вашей суточной нормы.

Вы также можете добавить мексиканскую нотку в свои закуски, приготовив гуакамоле. Фактически, они могут быть полезной заменой масла на хлебе. Чашка пюре авокадо дает вам 67 мг железа — вот так вот, 16,75% от вашей суточной нормы.

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МАГНИЙ. Роль магния в организме. Какой магний выбрать? Магниевое масло и ванны, добавки с магнием.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы магний
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